Índice global aponta cidades mais tecnológicas do mundo; veja!

  • Um índice elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) identificou os principais polos tecnológicos do mundo, com base em critérios como investimento, tecnologia, adoção de inovações e impacto social.
    Um índice elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) identificou os principais polos tecnológicos do mundo, com base em critérios como investimento, tecnologia, adoção de inovações e impacto social.
  • Uma reportagem da BBC analisou cinco das principais cidades consideradas polos de inovação e tecnologia para entender como é a vida nesses locais. Veja!
    Uma reportagem da BBC analisou cinco das principais cidades consideradas polos de inovação e tecnologia para entender como é a vida nesses locais. Veja!
  • 5Âº) Seul, Coreia do Sul: A capital da Coreia do Sul se destaca por contribuir com 5,4% dos pedidos globais de patentes e liderar em acordos de capital de risco na Ãsia.
    5º) Seul, Coreia do Sul: A capital da Coreia do Sul se destaca por contribuir com 5,4% dos pedidos globais de patentes e liderar em acordos de capital de risco na Ásia.
  • O forte impulso de Seul em direção à inovação é motivado pela necessidade de competir, já que a pequena nação peninsular tem recursos naturais limitados.
    O forte impulso de Seul em direção à inovação é motivado pela necessidade de competir, já que a pequena nação peninsular tem recursos naturais limitados.
  • No dia a dia, a tecnologia faz parte da vida cotidiana: portas digitais, pagamentos sem dinheiro e lojas 24 horas controladas por inteligência artificial são comuns. Na região do rio Cheongyecheon, circulam ônibus elétricos autônomos.
    No dia a dia, a tecnologia faz parte da vida cotidiana: portas digitais, pagamentos sem dinheiro e lojas 24 horas controladas por inteligência artificial são comuns. Na região do rio Cheongyecheon, circulam ônibus elétricos autônomos.
  • 4º) Pequim, China: Pequim se destaca no Índice de Inovação Global (GII) como a cidade com maior produção de pesquisas científicas do mundo, responsável por 4% dos estudos globais.
    4º) Pequim, China: Pequim se destaca no Índice de Inovação Global (GII) como a cidade com maior produção de pesquisas científicas do mundo, responsável por 4% dos estudos globais.
  • O uso de Alipay e WeChat é generalizado, oferecendo funcionalidades como tradução, pagamentos por QR-code e delivery de alimentos.
    O uso de Alipay e WeChat é generalizado, oferecendo funcionalidades como tradução, pagamentos por QR-code e delivery de alimentos.
  • Inteligências artificiais como Deepseek e DouBao, por exemplo, estão embutidas nos serviços diários, facilitando a tradução em tempo real. Além disso, tem o robotáxi Apollo, da Baidu, um veículo autônomo que opera sem volante.
    Inteligências artificiais como Deepseek e DouBao, por exemplo, estão embutidas nos serviços diários, facilitando a tradução em tempo real. Além disso, tem o robotáxi Apollo, da Baidu, um veículo autônomo que opera sem volante.
  • 3º) San José-São Francisco, Estados Unidos: Conhecido como Vale do Silício, o polo San José-São Francisco lidera o mundo em capital de risco, respondendo por cerca de 7% dos negócios globais e pela maior concentração de inovação per capita.
    3º) San José-São Francisco, Estados Unidos: Conhecido como Vale do Silício, o polo San José-São Francisco lidera o mundo em capital de risco, respondendo por cerca de 7% dos negócios globais e pela maior concentração de inovação per capita.
  • A região continua atraindo empreendedores e start-ups, especialmente com o crescimento da inteligência artificial. Por lá, os carros autônomos da Waymo são amplamente utilizados.
    A região continua atraindo empreendedores e start-ups, especialmente com o crescimento da inteligência artificial. Por lá, os carros autônomos da Waymo são amplamente utilizados.
  • Para visitantes, o Vale oferece a chance de experimentar tecnologias antes de se tornarem populares, como ocorreu com os serviÃ§os Uber e Lyft.
    Para visitantes, o Vale oferece a chance de experimentar tecnologias antes de se tornarem populares, como ocorreu com os serviços Uber e Lyft.
  • 2º) Tóquio-Yokohama, Japão: Ocupando o 2º lugar no ranking global, o polo Tóquio–Yokohama é responsável por mais de 10% dos depósitos de patentes internacionais no mundo.
    2º) Tóquio-Yokohama, Japão: Ocupando o 2º lugar no ranking global, o polo Tóquio–Yokohama é responsável por mais de 10% dos depósitos de patentes internacionais no mundo.
  • A região se destaca por uma tecnologia prática e funcional, presente no cotidiano dos moradores — desde cartões de transporte integrados até lojas de conveniência com sensores de IA e pagamentos automáticos.
    A região se destaca por uma tecnologia prática e funcional, presente no cotidiano dos moradores — desde cartões de transporte integrados até lojas de conveniência com sensores de IA e pagamentos automáticos.
  • Entre as experiências marcantes para visitantes estão o Henn Na Hotel, com atendimento robótico e camas inteligentes, o trem autônomo Yurikamome, que percorre a baía de Tóquio, e museu de arte interativo teamLab Planets.
    Entre as experiências marcantes para visitantes estão o Henn Na Hotel, com atendimento robótico e camas inteligentes, o trem autônomo Yurikamome, que percorre a baía de Tóquio, e museu de arte interativo teamLab Planets.
  • 1Âº) Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, China: Em 2025, a China entrou pela primeira vez no top 10 do Ãndice de InovaÃ§Ã£o Global, impulsionada pelo crescimento nas patentes, nos investimentos cientÃ­ficos e no capital de risco.
    1º) Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, China: Em 2025, a China entrou pela primeira vez no top 10 do Índice de Inovação Global, impulsionada pelo crescimento nas patentes, nos investimentos científicos e no capital de risco.
  • Em Hong Kong, Ã© comum ver a convivÃªncia entre tradiÃ§Ã£o e modernidade: vendedores de rua usam QR-codes para pagamentos e pequenos comerciantes administram pedidos por aplicativos.
    Em Hong Kong, é comum ver a convivência entre tradição e modernidade: vendedores de rua usam QR-codes para pagamentos e pequenos comerciantes administram pedidos por aplicativos.
  • A cidade também oferece experiências que misturam tecnologia e cultura, como o espetáculo Sinfonia das Luzes, além de oficinas de impressão 3D.
    A cidade também oferece experiências que misturam tecnologia e cultura, como o espetáculo Sinfonia das Luzes, além de oficinas de impressão 3D.
