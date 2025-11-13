Notícias
Índice global aponta cidades mais tecnológicas do mundo; veja!
Um índice elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) identificou os principais polos tecnológicos do mundo, com base em critérios como investimento, tecnologia, adoção de inovações e impacto social. Foto: Suyash Dixit/Pixabay
Uma reportagem da BBC analisou cinco das principais cidades consideradas polos de inovação e tecnologia para entender como é a vida nesses locais. Veja! Foto: Robert Bye/Unsplash
5Âº) Seul, Coreia do Sul: A capital da Coreia do Sul se destaca por contribuir com 5,4% dos pedidos globais de patentes e liderar em acordos de capital de risco na Ãsia. Foto: tawatchai07/Freepik
O forte impulso de Seul em direção à inovação é motivado pela necessidade de competir, já que a pequena nação peninsular tem recursos naturais limitados. Foto: Reprodução do X @Xnews_with_grok
No dia a dia, a tecnologia faz parte da vida cotidiana: portas digitais, pagamentos sem dinheiro e lojas 24 horas controladas por inteligência artificial são comuns. Na região do rio Cheongyecheon, circulam ônibus elétricos autônomos. Foto: Wikimedia Commons/Jjw
4º) Pequim, China: Pequim se destaca no Índice de Inovação Global (GII) como a cidade com maior produção de pesquisas científicas do mundo, responsável por 4% dos estudos globais. Foto: zhang kaiyv/Unsplash
O uso de Alipay e WeChat é generalizado, oferecendo funcionalidades como tradução, pagamentos por QR-code e delivery de alimentos. Foto: Wikimedia Commons/HualinXMN
Inteligências artificiais como Deepseek e DouBao, por exemplo, estão embutidas nos serviços diários, facilitando a tradução em tempo real. Além disso, tem o robotáxi Apollo, da Baidu, um veículo autônomo que opera sem volante. Foto: Wikimedia Commons/N509FZ
3º) San José-São Francisco, Estados Unidos: Conhecido como Vale do Silício, o polo San José-São Francisco lidera o mundo em capital de risco, respondendo por cerca de 7% dos negócios globais e pela maior concentração de inovação per capita. Foto: Wikimedia Commons/Terry Lucas/CC 3.0
A região continua atraindo empreendedores e start-ups, especialmente com o crescimento da inteligência artificial. Por lá, os carros autônomos da Waymo são amplamente utilizados. Foto: Hoseung Han/Unsplash
Para visitantes, o Vale oferece a chance de experimentar tecnologias antes de se tornarem populares, como ocorreu com os serviÃ§os Uber e Lyft. Foto: Pexels/Mikhail Nilov
2º) Tóquio-Yokohama, Japão: Ocupando o 2º lugar no ranking global, o polo Tóquio–Yokohama é responsável por mais de 10% dos depósitos de patentes internacionais no mundo. Foto: Freepik/mrsiraphol
A região se destaca por uma tecnologia prática e funcional, presente no cotidiano dos moradores — desde cartões de transporte integrados até lojas de conveniência com sensores de IA e pagamentos automáticos. Foto: Judith Scharnowski/Pixabay
Entre as experiências marcantes para visitantes estão o Henn Na Hotel, com atendimento robótico e camas inteligentes, o trem autônomo Yurikamome, que percorre a baía de Tóquio, e museu de arte interativo teamLab Planets. Foto: Wikimedia Commons/MaedaAkihiko
1Âº) Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, China: Em 2025, a China entrou pela primeira vez no top 10 do Ãndice de InovaÃ§Ã£o Global, impulsionada pelo crescimento nas patentes, nos investimentos cientÃficos e no capital de risco. Foto: Marci Marc/Pixabay
Em Hong Kong, Ã© comum ver a convivÃªncia entre tradiÃ§Ã£o e modernidade: vendedores de rua usam QR-codes para pagamentos e pequenos comerciantes administram pedidos por aplicativos. Foto: Pexels/Jimmy Chan
A cidade também oferece experiências que misturam tecnologia e cultura, como o espetáculo Sinfonia das Luzes, além de oficinas de impressão 3D. Foto: Pexels/Aleksandar Pasaric