Eddie Murphy, sobre o Oscar: “Todo mundo está atuando e é fake”
"Essa é uma das razões pelas quais eu não vou a eventos de premiação e coisas do tipo, a sensação de estar em uma sala cheia de pessoas famosas, todas querendo ganhar um troféu, essa sensação é uma sensação muito ruim", disse ele, entre risos. Foto: Reprodução de vídeo/Being Eddie/Official Trailer/Netflix
Murphy acrescentou: "Todo mundo está atuando e é fake ali… Só estar em uma sala cheia de pessoas famosas é uma coisa estranha. Eu não gosto disso". Apesar de sua fama e prêmios - incluindo um Emmy e dois Globos de Ouro -, o astro reforçou que prefere manter distância desse tipo de celebração. Foto: Reprodução de vídeo/Being Eddie/Official Trailer/Netflix
Um dos nomes mais célebres de Hollywood entre os anos 80 e 90, ele segue prestigiado e em plena atividade. Quando era mais novo, porém, já sabia que faria sucesso. Foto: Reprodução do Instagram @theretroretake
“Desde cedo, eu sempre soube que seria (famoso)… Quando eu comecei, tinha uns 16 anos, pensei, ‘vou ser famoso”, enfatizou Murphy. Eddie Murphy ganhou projeção com apenas 19 anos, quando foi um dos astros da série de TV ‘Saturday Night Live’. Foto: Reprodução do Instagram @theretroretake
Em 2024, ele voltou a encarnar um dos seus personagens mais conhecidos: o detetive Axel Foley, em “Um Tira da Pesada 4”, disponível no Netflix. Foto: Divulgação
O ator nasceu no Brooklyn, em Nova York, em 1961. Seu pai, Charles Edward Murphy, chegou a atuar como comediante amador e trabalhava como policial de trânsito. Sua infância foi conturbada. Seus pais se separaram quando tinha apenas 3 anos. Aos 8, perdeu o pai, morto por uma mulher. Foto: Reprodução de Youtube
Durante um período da infância, após a morte do pai e a mãe adoecer, Murphy viveu em um orfanato com Charlie, seu único irmão. Ele declarou em entrevistas que esse período ajudou a formar seu senso de humor - na adolescência já faria apresentações de stand up comedy. Foto: Reprodução do Instagram @theretroretake
No cinema, sua carreira decolou nos anos 1980 com a franquia “Um Tira da Pesada” (“Beverly Hills Cop”, no original) e outros filmes. Foto: Reprodução do Instagram @theretroretake
Outro longa dessa década que estrelou e ajudou a moldar sua fama é “Um Príncipe em Nova York”, de 1988. Foto: Divulgação
Em 1996, o ator protagonizou mais um filme importante de sua galeria, “O Professor Aloprado”. Ele foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Comédia ou Música por filmes como “Um Tira da Pesada”, “Trocando as Bolas” e o próprio “O Professor Aloprado”. Foto: Divulgação
Em 2007, Murphy levou a estatueta da premiação como Melhor Ator Coadjuvante por seu papel em “Dreamgirls” - atuação que rendeu também indicação ao Oscar. Foto: Reprodução de Youtube
Versátil, o astro também fez fama como dublador de animações. Entre os seus trabalhos mais célebres nesta área estão as vozes do burro falante na franquia “Shrek” e do dragão Mushu em “Mulan”. Foto: Divulgação
Outro ofício que Eddie Murphy exerce é o de cantor, seja como backing vocal ou em singles que fizeram sucesso - “Party All Time” e “Put Your Mouth On Me”. Foto: Reprodução de Youtube
Eddie Murphy também tem uma vida amorosa agitada, a ponto de ter dez filhos. Eric, o primeiro, nasceu em julho de 1989 do relacionamento com Paulette McNeely. Na mesma época, o ator se relacionava com Nicole Mitchell e foi pai de Bria seis meses depois, em dezembro. Foto: Reprodução de Youtube
O astro foi casado com Nicole entre 1993 e 2006. Além de Bria, a união gerou outros quatro filhos. Em 1990, já havia nascido Christian, fruto do namoro com Tamara Hood. Foto: Reprodução de Youtube
Em 2006, Murphy envolveu-se com a Spice Girl Melanie Brown, a Mel B. Desse relacionamento, nasceu Angel Iris. Foto: Mel. B/Wikimedia Commons
Atualmente, o ator é casado com Paige Butcher, uma modelo australiana 18 anos mais jovem. O romance deu a Murphy seus dois filhos caçulas, Izzy Iona, nascida em 2016, e Max Charles, que veio ao mundo em 2018. Foto: Reprodução/Youtube