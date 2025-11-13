Assine
Pra quem não viu: Banhistas são atacados por cardume de peixe-espada

RF
Redação Flipar
    Esses peixes costumam nadar longe da costa e evitar humanos; só se aproximam em situações específicas, como ao perseguirem cardumes menores e avançarem em alta velocidade, o que pode gerar cortes acidentais com o bico afiado. Por isso, trata-se de um acidente raro, não de um comportamento típico da espécie. Foto: Reprodução de video Instagram
  • "A recomendação é evitar movimentações bruscas quando se deparar com cardumes", aconselhou o biólogo Jhones Poubel.As vítimas tiveram cortes de 6 a 8 centímetros nos pés ou pernas, foram atendidas no Pronto-Socorro, suturadas e liberadas, sem necessidade de internação. Foto: reprodução/tv globo
    Localizada na região litorânea do Rio de Janeiro, Rio das Ostras é conhecida por suas belas praias e rica biodiversidade. Destinos como Costa Azul, Praia da Tartaruga e Lagoa de Iriry atraem muitos turistas o ano inteiro. Foto: reprodução/youtube
    Também conhecido como espadarte, o peixe-espada é uma espécie de peixe ósseo marinho. É conhecido por sua aparência característica e habilidades de natação. Foto: reprodução
    Os peixes-espada são encontrados em águas temperadas e tropicais ao redor do mundo, incluindo o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico e o Mar Mediterrâneo. Foto: domínio público
    A espécie também é conhecida por realizar migrações gigantescas, em busca de alimento e condições ambientais favoráveis. Foto: reprodução
    Além da nadadeira dorsal proeminente, o peixe-espada possui um corpo esguio e comprido, que o auxilia na natação rápida. Pode ultrapassar 80 km/h! Foto: Citron / CC-BY-SA-3.0
    Essa velocidade é facilitada por sua forma corporal hidrodinâmica, musculatura potente e a ausência de escamas na maior parte do corpo em espécimes adultos. Foto: wikimedia commons/Peter van der Sluijs
    Seus olhos são grandes e adaptados à visão em diferentes condições de luminosidade, o que o torna um caçador eficiente tanto em águas profundas quanto mais próximas da superfície. Foto: wikimedia commons Judgefloro
    Uma das características mais marcantes do peixe-espada é o prolongamento de sua mandíbula superior em forma de espada ou lança, que pode representar até um terço do comprimento total do corpo. Foto: flickr - Pez espada
    Essa "espada" não é usada para perfurar presas, mas sim para cortá-las e desorientá-las, tornando a captura mais fácil. Foto: Oleksandr Sushko/Unsplash
    O peixe-espada é um predador voraz, alimentando-se principalmente de peixes menores, cefalópodes como lulas e crustáceos. Foto: Michael Worden/Unsplash
    Os peixes-espada adultos podem atingir tamanhos impressionantes, com até 4,5 metros de comprimento e mais de 500 kg de peso, embora espécimes menores sejam mais comuns. Foto: Reprodução doTwitter @taviao
    Além disso, o peixe-espada é uma espécie de grande valor comercial, sendo apreciado na culinária de diversos países. Foto: flickr - pelican
    Sua carne é considerada saborosa e rica em nutrientes, como proteínas e ômega-3. Foto: flickr - Ralph Daily
    No entanto, devido à sua posição no topo da cadeia alimentar, pode acumular altos níveis de mercúrio, o que demanda moderação no consumo. Foto: topntp26/freepik
    Apesar da ampla distribuição, a pesca excessiva em algumas regiões gera preocupação. Para evitar a sobrepesca, vários países e organizações adotam regras como tamanhos mínimos de captura e restrições sazonais. Foto: wikimedia commons/Salil Kumar Mukherjee
