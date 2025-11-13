Há 105 anos nasceu Mickey Rooney, dono de uma das carreiras mais longas de Hollywood

Em 1943, foi indicado novamente ao Oscar na categoria de Melhor Ator pelo filme â??A ComÃ©dia Humanaâ?. Na histÃ³ria, interpretou Homer Macauley, um jovem que trabalha como mensageiro em uma pequena cidade durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto enfrenta a dor da perda e a responsabilidade de cuidar da famÃ­lia. Foto: Wikimedia Commons / DomÃ­nio PÃºblico