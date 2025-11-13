Celebridades e TV
Há 105 anos nasceu Mickey Rooney, dono de uma das carreiras mais longas de Hollywood
Nascido em 23 de setembro de 1920, no Brooklyn, Nova Iorque, Mickey Rooney recebeu o nome de Ninnian Joseph Yule Jr. Era filho de Joe Yule, ator escocês, e de Nellie W. Carter, dançarina norte-americana. Foto: wikimedia commons
Sua primeira aparição foi aos 18 meses em shows de vaudeville com os pais, e sua estreia profissional aconteceu aos 6 anos, em 1926. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
Entre 1927 e 1934, interpretou o personagem-título da série de curtas “Mickey McGuire”, inspirada nas histórias em quadrinhos “Toonerville Trolley”. O sucesso desses filmes impulsionou sua popularidade e o levou a adotar o nome artístico Mickey Rooney, que o acompanharia por toda a carreira. Foto: Divulgação
Em 1937, iniciou a série de filmes “Andy Hardy”, que se tornaria um dos maiores sucessos da Metro-Goldwyn-Mayer. O personagem representava o jovem americano idealista, e o papel fez de Rooney um dos rostos mais conhecidos nos anos 1930 e 1940. Foto: Divulgação
Em 1939, recebeu o Oscar Juvenil Honorário e foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por “Sangue de Artista”, estrelado ao lado de Judy Garland. O filme contava a história de um jovem sonhador que buscava sucesso no teatro, e sua atuação foi amplamente elogiada. Foto: Divulgação
Mickey Rooney é o segundo ator mais jovem indicado ao Oscar de Melhor Ator, por Babes in Arms (1940), aos 19 anos. O mais jovem é Jackie Cooper, indicado aos 9 por Skippy (1931). Foto: Domínio público
Sua parceria com Judy Garland marcou época. Além de “Sangue de Artista”, trabalharam juntos em outras 9 produções como “Menino de Ouro”, “Calouros na Broadway” e “O Rei da Alegria”. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos e participou de transmissões e apresentações voltadas ao entretenimento das tropas. Ao retornar, enfrentou o desafio de se adaptar a papéis adultos em uma indústria em transformação. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
Em 1943, foi indicado novamente ao Oscar na categoria de Melhor Ator pelo filme â??A ComÃ©dia Humanaâ?. Na histÃ³ria, interpretou Homer Macauley, um jovem que trabalha como mensageiro em uma pequena cidade durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto enfrenta a dor da perda e a responsabilidade de cuidar da famÃlia. Foto: Wikimedia Commons / DomÃnio PÃºblico
Em 1956, recebeu nova indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por “O Preço da Audácia”, drama de guerra em que vive um soldado espirituoso que tenta manter o ânimo dos companheiros em meio às tensões do campo de batalha. Foto: Reprodução Youtube
Em 1980, foi novamente indicado ao Oscar, também como Melhor Ator Coadjuvante, por “O Corcel Negro”. No filme, interpretou um treinador veterano que ajuda um menino a transformar um cavalo selvagem em campeão. Foto: Divulgação
Em 1983, recebeu outro Prêmio Honorário da Academia, em reconhecimento por mais de 50 anos de versatilidade, talento e dedicação ao cinema. A homenagem celebrou uma trajetória marcada por atuações memoráveis e por sua contribuição ao desenvolvimento da indústria cinematográfica norte-americana. Foto: Wikimedia Commons / Allan Warren
Mesmo com altos e baixos, manteve uma presença constante em Hollywood. Participou de mais de 300 filmes e séries, incluindo títulos como “A Mocidade É Assim”, “Marujo Intrépido”, “Pequeno Petulante”, “Bonequinha de Luxo” e “Uma Noite no Museu”. Sua versatilidade o tornou um dos atores mais adaptáveis da história. Foto: Divulgação
No teatro, brilhou no musical “Sugar Babies”, sucesso de crítica e público na Broadway, que lhe garantiu indicações ao Tony Award e marcou seu retorno triunfante aos palcos. Foto: Wikimedia Commons / Bernard Gotfryd
Na televisão, construiu uma carreira sólida. Ganhou o Emmy de Melhor Ator em Série Limitada ou Antologia por “Bill” em 1982 e recebeu outras quatro indicações. Também venceu dois prêmios Globo de Ouro: em 1964, como Melhor Estrela de TV, e em 1982, novamente por “Bill”. Foto: Divulgação
Conhecido pela energia incansável e pela paixão pela arte, sua carreira atravessou praticamente todas as fases do cinema, do preto e branco ao digital. Adaptou-se a novas linguagens e tecnologias e permaneceu ativo até o fim da vida. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
Casou-se oito vezes, sendo seu relacionamento mais duradouro com Jan Chamberlin, com quem viveu de 1978 até a separação em 2012. Teve nove filhos, vários netos e bisnetos, e sempre destacou a importância da família em sua vida. Foto: Flickr / David
Mickey Rooney faleceu em 6 de abril de 2014, em Los Angeles, Califórnia. Sua morte encerrou uma das mais longas e diversificadas trajetórias do cinema norte-americano, mas seu legado continua vivo em produções que encantam gerações. Foto: Wikimedia Commons / Arthur Dark