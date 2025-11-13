Celebridades e TV
Dakota Fanning revela tradição de 20 anos com Tom Cruise
Na época, Fanning tinha 11 anos e recebeu de Cruise um celular de presente. No ano seguinte, o ator descobriu que ela era apaixonada por sapatos e passou a presenteá-la com pares novos a cada aniversário. Foto: Georges Biard wiki commons
Questionada se a tradição continuava, Dakota confirmou: “Sim, continua”. Ela contou ainda que os presentes são sempre “sapatos muito bonitos” e que Cruise acompanha as mudanças no tamanho de seus pés ao longo dos anos. Foto: Wikimedia Commons / Larry Richman
A revelação ocorreu durante sua participação no programa “Watch What Happens Live”, apresentado por Andy Cohen. A atriz esteve na atração para divulgar a minissérie “All Her Fault”, lançada em novembro de 2025. Foto: Reprodução Youtube
A seguir, conheça mais sobre a atriz que cresceu sob os holofotes e conquistou papéis de destaque ao longo dos anos em Hollywood. Foto: Wikimedia Commons / Crislapi3
Hannah Dakota Fanning nasceu em 23 de fevereiro de 1994, em Conyers, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ela é filha de Heather Joy Arrington, ex-tenista profissional, e de Steven J. Fanning, ex-jogador de beisebol em ligas menores que posteriormente trabalhou como vendedor de eletrônicos. Foto: Wikimedia Commons / Heidur
-
Sua irmã mais nova, Elle Fanning, também seguiu carreira de atriz e estrelou diversas produções de sucesso em Hollywood. Foto: Reprodução Youtube
Dakota iniciou a carreira profissional em 1999 com comerciais de televisão. O reconhecimento veio cedo: foi indicada ao Screen Actors Guild Awards na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação no filme “Uma Lição de Amor” e se tornou a pessoa mais jovem a receber uma indicação na história da premiação. Foto: Divulgação
Em seguida, estrelou filmes como “Grande Menina, Pequena Mulher”, “Questão de Vida”, “Guerra dos Mundos” e “A Vida Secreta das Abelhas”. Foto: Divulgação / Twentieth Century Fox
Em 2009, integrou o elenco de “Lua Nova”, segundo filme da “Saga Crepúsculo”, como Jane Volturi, vampira com a habilidade de provocar dor ilusória em outras pessoas. Repetiu o papel nas sequências “Eclipse”, de 2010, e “Amanhecer – Parte 2”, de 2012. Foto: Divulgação
Ao lado de Kristen Stewart, protagonista de “Crepúsculo”, estrelou em 2010 o filme “The Runaways: Garotas do Rock”, como a cantora Cherie Currie. Foto: Divulgação
Em 2019, atuou no filme vencedor de dois Oscars “Era Uma Vez em… Hollywood”, de Quentin Tarantino, como Squeaky Fromme, uma integrante da Família Manson que confronta Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, no Rancho Spahn. Foto: Divulgação
Outros títulos de destaque em sua filmografia incluem “Celia”, “Garotas Inocentes”, “Um Passado Sombrio”, “Tudo que Quero” e “Oito Mulheres e um Segredo”. Foto: Divulgação
Na televisão, Dakota se destacou na série “O Alienista”, no papel de Sara Howard, uma mulher determinada que rompe barreiras ao se tornar a primeira a trabalhar no Departamento de Polícia de Nova York no final do século XIX. Foto: Divulgação
Em 2024, recebeu indicação ao Emmy por seu desempenho na minissérie “Ripley”, na qual interpretou uma figura-chave na trama de suspense e manipulação que envolve o protagonista Tom Ripley. Foto: Divulgação
Uma curiosidade: Dakota e Elle Fanning atuarão juntas pela primeira vez em “The Nightingale”, filme previsto para 2027. Foto: Reprodução Instagram /@dakotafanning