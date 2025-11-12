Assine
Animais

Espécie de aranha tem comportamento incomum e intriga os cientistas

RF
Redação Flipar
    Diferentemente da maioria das aranhas, que são solitárias e até canibais, a Stegodyphus dumicola vive em colônias compostas por dezenas até centenas de indivíduos. Foto: Bernard DUPONT/Wikimédia Commons
    Segundo os estudos, o comportamento das aranhas sociais africanas varia drasticamente ao longo do tempo, influenciado por fatores como fome e ambiente. Foto: Bernard DUPONT/Wikimédia Commons
    O estudo, publicado na revista Animal Behaviour, acompanhou 28 colônias por quatro meses (cerca de um terço da vida das aranhas) e analisou três comportamentos: reação a ameaças, fuga e caça coletiva. Foto: Flickr Daniel Zurek
    Os cientistas marcaram as aranhas individualmente com tinta para monitorar seus comportamentos, mas descobriram que qualquer padrão consistente durava pouco tempo. Foto: Flickr Graham Montgomery
    Os resultados mostraram que, embora algumas aranhas apresentassem padrÃµes temporÃ¡rios, suas aÃ§Ãµes mudavam radicalmente, sem relaÃ§Ã£o com comportamentos anteriores. Foto: Flickr Graham Montgomery
    Fatores como fome e mudanças ambientais parecem ser os principais influenciadores das atitudes individuais, tornando impossível prever ações com base em observações anteriores. Foto: Flickr Graham Montgomery
    A ausência de personalidade fixa entre os indivíduos parece facilitar a vida cooperativa e igualitária nas colônias. Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
    Todos colaboram na criação dos filhotes e na caça, e chegam a se sacrificar por crias que não são suas, o que reforça a ideia de um sistema social baseado na necessidade e na flexibilidade, e não em papéis sociais definidos ou hierarquias. Foto: - Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
    Segundo a pesquisadora Lena Grinsted, líder do estudo, as descobertas questionam a ideia de que personalidades individuais são essenciais para a evolução de espécies sociais. Foto: Reprodução de instagram @buddha_bugs
    Na prática, essas aranhas demonstram uma forma de organização mais estável do que a dos próprios humanos hippies que inspiraram a comparação. Foto: Flickr Graham Montgomery
    As aranhas sociais africanas sÃ£o nativas das regiÃµes Ã¡ridas e semiÃ¡ridas do sul da Ãfrica, como a NamÃ­bia e a Ãfrica do Sul. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
    Essas aranhas constroem teias comunais complexas em arbustos ou árvores, formando estruturas que podem abrigar centenas de indivíduos. Foto: Bernard DUPONT/Wikimédia Commons
    Cada colônia pode durar anos, com múltiplas gerações convivendo simultaneamente. Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
    As colônias são compostas principalmente por fêmeas, que trabalham juntas para construir e reparar a teia, capturar presas e cuidar da prole. Foto: Flickr Graham Montgomery
    As aranhas caçam juntas, capturando presas que seriam muito grandes para uma aranha solitária. Foto: Flickr Graham Montgomery
    Quando uma presa é capturada pela teia, várias aranhas a envolvem rapidamente e injetam enzimas digestivas. Foto: Wynand Uys/Wikimédia Commons
    As fêmeas produzem sacos de ovos e protegem seus filhotes até que eles estejam prontos para eclodir. Depois que os filhotes nascem, a mãe se sacrifica, permitindo que eles a devorem num processo chamado matrifagia. Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
    Esse comportamento garante que os jovens tenham nutrientes suficientes para se desenvolverem antes de se integrarem à colônia. Foto: Flickr Bernard DUPONT
    O estudo dessa aranha tem sido importante para a biologia evolutiva e o entendimento da socialidade em animais invertebrados. Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
