Galeria
Fragata macho das Galápagos infla o papo e deslumbra visitantes
Esse papo inflável, chamado de bolsa gular, pode levar até vinte minutos para atingir o tamanho máximo e é visível a grandes distâncias. Durante a época de reprodução, dezenas de machos ficam empoleirados exibindo seus papos como balões. Foto: Andrew Turner wikimedia commons
Embora Fregata minor ocorra nas Galápagos, ela não é exclusiva dali — populações dessa espécie são encontradas em diversas ilhas tropicais do Oceano Pacífico e do Índico. No entanto, nas Galápagos ela forma colônias bem estabelecidas. Foto: Took por Pixabay
Já a espécie Fregata magnificens, conhecida como fragata-magnífica, também ocorre nas Galápagos, mas se distribui principalmente pelo litoral das Américas, inclusive no Brasil. Foto: Imagem de René Perrot por Pixabay
As diferenças entre a fragata minor e a fragata mangnificens são sutis. A magnificens é um pouco maior e tem penas com brilho púrpura, enquanto a minor possui penas com uma tonalidade mais esverdeada. Mas os machos de ambas têm papos vermelhos, que ficam murchos, mas podem ser inflados para atrair parceiras. Foto: Took por Pixabay
As fragatas pertencem à família Fregatidae e ao gênero Fregata, que inclui cinco espécies conhecidas. Elas habitam regiões costeiras tropicais, preferindo ilhas remotas e áreas com acesso fácil ao mar. Foto: Took por Pixabay
Diferente de outras aves marinhas, as fragatas têm plumagem leve, asas longas e cauda bifurcada, o que lhes permite planar por horas com pouco esforço. Foto: Herbert Bieser por Pixabay
São consideradas mestres do voo entre as aves oceânicas. Apesar de viverem no mar, as fragatas não se pousam na água, pois suas penas não são impermeáveis Foto: Langeweile por Pixabay
Por isso, pescam com voo raso ou roubam comida de outras aves em pleno ar, comportamento conhecido como cleptoparasitismo. Foto: Divulgação/Projeto Ilhas do Rio
Nas Galápagos, a fragata-grande faz ninhos em arbustos ou árvores baixas em áreas secas das ilhas. As fêmeas botam apenas um ovo, e a criação do filhote pode durar mais de um ano, o que limita a frequência reprodutiva. Foto: Pixabay
Além do papo vermelho, os machos têm penas negras com brilho metálico e longas asas arqueadas. Já as fêmeas são maiores, têm peito branco e um anel azul ao redor dos olhos. Os jovens possuem plumagem marrom e cabeça clara Foto: Imagem gerada por i.a
As fragatas não migram longas distâncias como albatrozes ou andorinhas-do-mar, mas podem cobrir grandes áreas em busca de alimento, aproveitando correntes de ar quente. Foto: Imagem gerada por i.a
Essas aves costumam seguir embarcações ou cardumes para pescar peixes que vêm à superfície. Também se alimentam de lulas e, às vezes, filhotes de outras aves marinhas. Foto: Imagem gerada por i.a
Em sua área de ocorrência global, as fragatas estão em ilhas do Caribe, América Central, ilhas do Pacífico como Havaí, Polinésia e as Galápagos, além de trechos da costa atlântica. Foto: Imagem de Anton Lukin por Pixabay
A fragata-grande-das-Galápagos é uma das espécies mais monitoradas por biólogos que estudam a fauna do arquipélago. Ela desempenha papel importante no equilíbrio ecológico local. Foto: Wirestock Freepik
Embora não esteja criticamente ameaçada, a fragata enfrenta riscos relacionados às mudanças climáticas, à pesca predatória e à introdução de espécies invasoras nas ilhas. Foto: Imagem gerada por i.a
O turismo controlado nas Galápagos permite que os visitantes observem aves de perto, bem como outras espécies que habitam o arquipélago. Foto: sebastian_photos pixabay
Por sua aparência incomum e hábitos aéreos elegantes, as fragatas são símbolos da fauna tropical oceânica e figuram em materiais educativos, selos e logotipos ambientais. Foto: Imagem gerada por i.a
Com suas diferenças de espécie, origens amplas e adaptação perfeita ao ambiente insular, as fragatas mostram como a natureza evolui de forma única em cada parte do planeta. Foto: Herbert Bieser por Pixabay