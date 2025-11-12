SURPRESA
Cliente de restaurante toma susto ao abrir caixa de comida que levou para casa
Mulher descobriu que não se tratava do mesmo prato que havia saboreado no estabelecimento, em Kansas City, nos Estados Unidos
-
“Quando a garçonete leva a sua comida para embalar, mas traz o pedido de outra pessoa”, diz ela em video postado no TikTok. A publicação teve mais de 450 mil visualizações. Foto: Reprodução/TikTok
-
Huff mostrou fotos do jantar em um restaurante, mas ao levar a sobra para casa encontrou outro pedido: macarrão, pizza e pães. Internautas relataram casos parecidos e sugeriram que ela pedisse reembolso pelo erro. Foto: Reprodução/TikTok
-
No Brasil, prejuízos a consumidores são notícia frequente. Em agosto de 2024, uma companhia aérea foi condenada em São Luís a indenizar uma passageira impedida de embarcar por causa da bagagem. A Justiça considerou a medida abusiva e determinou pagamento de R$ 5 mil por danos morais e ressarcimento da passagem. Foto: Ajmcbarreto/Wikimedia Commons
-
O Código de Defesa do Consumidor brasileiro prevê situações em que as pessoas têm direito à indenização quando se sentirem lesadas ou constrangidas. Foto: reprodução Flávio Santos Advocacia
-
-
O dano moral é a modalidade de responsabilidade civil em que a vítima pode exigir reparação por dano psicológico causado por ato ilícito ou abuso de direito. Veja outros casos que dão direito a indenização. Foto: reprodução Kury,Braga e Rodrigues Advogados
-
Desvio de dados pessoais - Empresas que dispõem de informações dos clientes não podem transmiti-los a terceiros. A Constituição assegura a proteção da vida privada dos cidadãos. Foto: Arquivo Agência Brasil
-
Bloqueio de linhas telefônicas - Se não houver aviso prévio, a lei configura o bloqueio o dano moral, pois o cliente deve ter o direito de quitar seus débitos após a devida notificação. Foto: Youtube/ TukEmperial
-
-
Suspensão de energia elétrica - Se o cliente tem o comprovante do pagamento da conta e, ainda assim, a energia é suspensa, trata-se de caso de dano moral. Foto: Omer Sonido/Unsplash
-
Falta de energia elétrica por muito tempo - O cliente deve anotar números de protocolos de atendimento ao telefonar para a companhia de energia informando que faltou luz. A avaliação do tempo excessivo pode ser subjetiva, mas abre espaço para a queixa no fórum. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)
-
Lesões causadas por quedas em vias públicas - Caso que envolve, principalmente, idosos. Ruas com problemas que provocarem quedas com ferimentos nas pessoas dão margem a ação judicial, seja por falta de iluminação, sinalização ou conservação do pavimento. Foto: Agência Brasília governo DF
-
-
Perda de compromissos por atraso em voo - Se o cliente descumpre obrigações por mudança de horário do avião (inclusive overbooking - venda de assentos além dos disponíveis), tem direito a entrar na justiça contra a empresa. Foto: portal do governo federal - Daniel Basil wikimedia commons
-
Bagagem extraviada em voos - O cliente deve fotografar o que está em sua bagagem antes de despachar a mala. Em caso de extravio, é possível pleitear indenização. Foto: Jan Vasek pixabay
-
Recusa em fornecer tratamento hospitalar - Se o usuário do plano de saúde tem indicação médica para um procedimento e não consegue atendimento, pode acionar os meios legais para buscar seus direitos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
-
-
Prisão por engano - Esse é um caso bastante grave, em que uma pessoa é confundida com um criminoso e fica detida ilegalmente. Além do atentado ao direito de liberdade, há uma repercussão negativa na reputação pessoal. Foto: Ichigo pixabay
-
Retenção de salário para pagamento de débitos - Os bancos não podem retirar dinheiro da conta corrente ou de aplicações para cobrir dívidas do correntista. Foto: joão geraldo borges junior pixabay
-
Pessoa atingida por bala perdida em tentativas de roubo de malotes em frente a agências bancárias - Como a área é presumidamente segura para o cliente, é possível lançar mão do argumento de dano moral. Foto: divulgação Mercedes Benz
-
-
Clonagem de cartão de crédito - Além de contestar cobranças irregulares e notificar o uso indevido do cartão, o cliente deve guardar cópias das faturas como prova. Foto: Flyerwerk - pixabay
-
Erro médico - Se for comprovada a culpa do profissional de saúde, a partir de perícia, tanto o médico como o hospital ou a clínica podem ser responsabilizados. Foto: orzalaga pixabay
-
Cobranças abusivas ou constrangedoras, que exponham o devedor - O consumidor deve solicitar gravações das ligações quando a cobrança por telefone tiver gritos ou ameaças. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
-
-
Perfil falso em redes sociais - Se surgir um perfil atribuído à pessoa em alguma rede da internet - e que ela não reconheça - deve capturar a tela do perfil e fazer ata notarial em cartório. Foto: Gerd Altmann pixabay