Morcego que não era avistado há 55 anos é encontrado por pesquisadores

    Este morcego raro é nativo da região do Deserto de Karakum, que se estende pelas fronteiras do Turcomenistão, Cazaquistão e Uzbequistão. Foto: Wikimedia Commons/flydime
    Posteriormente, um macho foi encontrado em uma caverna a quase 90 quilômetros do primeiro registro. Foto: Beverly Mixon/Pixabay
    Com a redescoberta, o Museu de HistÃ³ria Natural de Berlim divulgou que planeja aprofundar as pesquisas sobre os morcegos da Ãsia Central. Foto: Wikimedia Commons/JÃ¶rg ZÃ€gel
    Além disso, o governo do Turcomenistão estuda criar uma grande área de proteção ambiental para preservar essa e outras espécies locais. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
    Assim como o morcego-orelhudo-turcomano, há outras espécies raras de morcego que despertam o interesse da ciência; veja algumas! Foto: paislie/Pixabay
    Histiotus alienus – Depois de ficar mais de um século desaparecido, esse morcego endêmico do sul do Brasil voltou a ser registrada por pesquisadores brasileiros em 2018. Foto: Vinícius C. Cláudio/Fiocruz/Promasto
    Morcego-dourado-filipino – Embora seja um dos maiores morcegos do mundo, com uma envergadura que pode chegar a 1,7 metro, é considerado raro e está ameaçado de extinção devido à caça. Foto: iNaturalist – Cheongweei Gan
    Além da envergadura, o morcego-dourado-filipino tem outras características fascinantes: ele é capaz de voar a até 1.100 metros de altura e percorrer até 40 km no ar! Foto: Wikimedia Commons/Luke Marcos Imbong
