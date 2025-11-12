Assine
Meio Ambiente

Pra quem não viu: 'Anel' de 500 kg cai do espaço em cima de um vilarejo no Quênia

Redação Flipar
  A peça tinha formato de anel e pesava cerca de 500 quilos. Ninguém ficou ferido.
    A peça tinha formato de anel e pesava cerca de 500 quilos. Ninguém ficou ferido. Foto: Reprodução/KBS
  Em entrevista ao site Tuko, um habitante local disse que chegou a pensar que era o
    Em entrevista ao site Tuko, um habitante local disse que chegou a pensar que era o "fim do mundo". Foto: reprodução
  A polícia isolou o local e a Agência Espacial do Quênia (KSA) removeu o objeto para análise.
    A polícia isolou o local e a Agência Espacial do Quênia (KSA) removeu o objeto para análise. Foto: reprodução/cnn
  Após 48 horas, foi confirmado que se tratava de um anel de separação desprendido de um foguete durante sua subida ao espaço.
    Após 48 horas, foi confirmado que se tratava de um anel de separação desprendido de um foguete durante sua subida ao espaço. Foto: Reprodução/KBS
  Testemunhas relataram que o objeto parecia um
    Testemunhas relataram que o objeto parecia um "volante de carro gigante". “Parecia uma bomba. Se tivesse caído em uma casa, o desastre seria grande”, descreveu um morador. Foto: reprodução/facebook
  Embora detritos espaciais geralmente queimem na atmosfera ou caiam em áreas desabitadas, este incidente chamou atenção por atingir uma área povoada.
    Embora detritos espaciais geralmente queimem na atmosfera ou caiam em áreas desabitadas, este incidente chamou atenção por atingir uma área povoada. Foto: reprodução
  • "Objetos desse tipo geralmente são projetados para queimar ao reentrar na atmosfera da Terra ou cair em áreas desocupadas, como os oceanos", destacou a Agência Espacial do Quênia. Foto: reprodução/cnn
  • A queda tambÃ©m reacendeu preocupaÃ§Ãµes sobre o aumento de detritos espaciais, jÃ¡ que mais de 14 mil toneladas orbitam a Terra, segundo a AgÃªncia Espacial Europeia .
    A queda tambÃ©m reacendeu preocupaÃ§Ãµes sobre o aumento de detritos espaciais, jÃ¡ que mais de 14 mil toneladas orbitam a Terra, segundo a AgÃªncia Espacial Europeia . Foto: reproduÃ§Ã£o/youtube discovery
  • Especialistas e a OrganizaÃ§Ã£o das NaÃ§Ãµes Unidas destacam a necessidade de gerenciar e rastrear esses materiais para evitar acidentes futuros.
    Especialistas e a OrganizaÃ§Ã£o das NaÃ§Ãµes Unidas destacam a necessidade de gerenciar e rastrear esses materiais para evitar acidentes futuros. Foto: reproduÃ§Ã£o/youtube discovery
  Uma estimativa da NASA aponta que milhões de detritos espaciais orbitam a Terra, com mais de 27 mil sendo rastreáveis.
    Uma estimativa da NASA aponta que milhões de detritos espaciais orbitam a Terra, com mais de 27 mil sendo rastreáveis. Foto: reprodução/youtube ciência todo dia
  A cada ano, são realizados cerca de 110 lançamentos e ao menos dez satélites ou objetos se fragmentam.
    A cada ano, são realizados cerca de 110 lançamentos e ao menos dez satélites ou objetos se fragmentam. Foto: Reprodução/YouTube
  Segundo a agência americana, esse aumento de fragmentos representa o risco de colisões em órbita, potencialmente causando a chamada
    Segundo a agência americana, esse aumento de fragmentos representa o risco de colisões em órbita, potencialmente causando a chamada "síndrome de Kessler". Foto: reprodução/youtube ciência todo dia
  O fenômeno teórico descrito em 1978 pelo cientista Donald J. Kessler prevê uma reação em cadeia de colisões entre detritos espaciais em órbita terrestre baixa.
    O fenômeno teórico descrito em 1978 pelo cientista Donald J. Kessler prevê uma reação em cadeia de colisões entre detritos espaciais em órbita terrestre baixa. Foto: reprodução/youtube Isaac Arthur
  O conceito sugere que, à medida que mais objetos colidem, fragmentos adicionais seriam gerados, aumentando exponencialmente o número de detritos.
    O conceito sugere que, à medida que mais objetos colidem, fragmentos adicionais seriam gerados, aumentando exponencialmente o número de detritos. Foto: reprodução/youtube Isaac Arthur
  Um exemplo do fenômeno pôde ser visto no filme
    Um exemplo do fenômeno pôde ser visto no filme "Gravidade" (2013), dirigido por Alfonso Cuarón e estrelado por Sandra Bullock. Foto: reprodução
  A responsabilidade por esses eventos é difícil de atribuir, mas algumas empresas, como a Dish, já foram multadas por descartar satélites em órbita.
    A responsabilidade por esses eventos é difícil de atribuir, mas algumas empresas, como a Dish, já foram multadas por descartar satélites em órbita. Foto: wikimedia commons Cody Logan
  Além do episódio no Quênia, outros casos recentes já causaram preocupação. Em 2024, a NASA foi processada por uma família americana que viu detritos de um palete de baterias usadas da Estação Espacial Internacional caírem em sua casa na Flórida.
    Além do episódio no Quênia, outros casos recentes já causaram preocupação. Em 2024, a NASA foi processada por uma família americana que viu detritos de um palete de baterias usadas da Estação Espacial Internacional caírem em sua casa na Flórida. Foto: reprodução/nasa
  Em 2023, pedaços consideráveis de metal de uma cápsula SpaceX foram encontrados na área de uma fazenda no Canadá.
    Em 2023, pedaços consideráveis de metal de uma cápsula SpaceX foram encontrados na área de uma fazenda no Canadá. Foto: reprodução/cnn
  Algumas soluções propostas para resolver o problema incluem satélites que conseguem
    Algumas soluções propostas para resolver o problema incluem satélites que conseguem "capturar" detritos, sistemas de desorbitação passiva para satélites em fim de vida útil e a produção de materiais mais resistentes a colisões. Foto: divulgação NASA
  Por mais que essas ideias existam, elas ainda estão longe de serem implementadas, devido principalmente ao alto custo para desenvolvimento em larga escala.
    Por mais que essas ideias existam, elas ainda estão longe de serem implementadas, devido principalmente ao alto custo para desenvolvimento em larga escala. Foto: Imagem Freepik
