Meio Ambiente
Pra quem não viu: ‘Anel’ de 500 kg cai do espaço em cima de um vilarejo no Quênia
-
A peça tinha formato de anel e pesava cerca de 500 quilos. Ninguém ficou ferido. Foto: Reprodução/KBS
-
Em entrevista ao site Tuko, um habitante local disse que chegou a pensar que era o "fim do mundo". Foto: reprodução
-
A polícia isolou o local e a Agência Espacial do Quênia (KSA) removeu o objeto para análise. Foto: reprodução/cnn
-
Após 48 horas, foi confirmado que se tratava de um anel de separação desprendido de um foguete durante sua subida ao espaço. Foto: Reprodução/KBS
-
-
Testemunhas relataram que o objeto parecia um "volante de carro gigante". “Parecia uma bomba. Se tivesse caído em uma casa, o desastre seria grande”, descreveu um morador. Foto: reprodução/facebook
-
Embora detritos espaciais geralmente queimem na atmosfera ou caiam em áreas desabitadas, este incidente chamou atenção por atingir uma área povoada. Foto: reprodução
-
"Objetos desse tipo geralmente são projetados para queimar ao reentrar na atmosfera da Terra ou cair em áreas desocupadas, como os oceanos", destacou a Agência Espacial do Quênia. Foto: reprodução/cnn
-
-
A queda tambÃ©m reacendeu preocupaÃ§Ãµes sobre o aumento de detritos espaciais, jÃ¡ que mais de 14 mil toneladas orbitam a Terra, segundo a AgÃªncia Espacial Europeia . Foto: reproduÃ§Ã£o/youtube discovery
-
Especialistas e a OrganizaÃ§Ã£o das NaÃ§Ãµes Unidas destacam a necessidade de gerenciar e rastrear esses materiais para evitar acidentes futuros. Foto: reproduÃ§Ã£o/youtube discovery
-
Uma estimativa da NASA aponta que milhões de detritos espaciais orbitam a Terra, com mais de 27 mil sendo rastreáveis. Foto: reprodução/youtube ciência todo dia
-
-
A cada ano, são realizados cerca de 110 lançamentos e ao menos dez satélites ou objetos se fragmentam. Foto: Reprodução/YouTube
-
Segundo a agência americana, esse aumento de fragmentos representa o risco de colisões em órbita, potencialmente causando a chamada "síndrome de Kessler". Foto: reprodução/youtube ciência todo dia
-
O fenômeno teórico descrito em 1978 pelo cientista Donald J. Kessler prevê uma reação em cadeia de colisões entre detritos espaciais em órbita terrestre baixa. Foto: reprodução/youtube Isaac Arthur
-
-
O conceito sugere que, à medida que mais objetos colidem, fragmentos adicionais seriam gerados, aumentando exponencialmente o número de detritos. Foto: reprodução/youtube Isaac Arthur
-
Um exemplo do fenômeno pôde ser visto no filme "Gravidade" (2013), dirigido por Alfonso Cuarón e estrelado por Sandra Bullock. Foto: reprodução
-
A responsabilidade por esses eventos é difícil de atribuir, mas algumas empresas, como a Dish, já foram multadas por descartar satélites em órbita. Foto: wikimedia commons Cody Logan
-
-
Além do episódio no Quênia, outros casos recentes já causaram preocupação. Em 2024, a NASA foi processada por uma família americana que viu detritos de um palete de baterias usadas da Estação Espacial Internacional caírem em sua casa na Flórida. Foto: reprodução/nasa
-
Em 2023, pedaços consideráveis de metal de uma cápsula SpaceX foram encontrados na área de uma fazenda no Canadá. Foto: reprodução/cnn
-
Algumas soluções propostas para resolver o problema incluem satélites que conseguem "capturar" detritos, sistemas de desorbitação passiva para satélites em fim de vida útil e a produção de materiais mais resistentes a colisões. Foto: divulgação NASA
-
-
Por mais que essas ideias existam, elas ainda estão longe de serem implementadas, devido principalmente ao alto custo para desenvolvimento em larga escala. Foto: Imagem Freepik