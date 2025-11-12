Assine
overlay
Início Galeria
Notícias

Cavalo-robô pilotado faz transporte em terrenos acidentados

RF
Redação Flipar
  • Chamado de
    Chamado de "Corleo", o veículo foi feito para transportar pessoas em terrenos irregulares. Foto: Divulgação/Kawasaki
  • A novidade foi mostrada durante a Expo Osaka-Kansai 2025, que aconteceu no Japão.
    A novidade foi mostrada durante a Expo Osaka-Kansai 2025, que aconteceu no Japão. Foto: Divulgação/Kawasaki
  • Apesar de lembrar uma moto no visual, o Corleo não tem rodas — ele anda usando quatro pernas mecânicas.
    Apesar de lembrar uma moto no visual, o Corleo não tem rodas — ele anda usando quatro pernas mecânicas. Foto: Divulgação/Kawasaki
  • Feito para ser montado como um cavalo, ele funciona com um motor de 150 cilindradas movido a hidrogênio.
    Feito para ser montado como um cavalo, ele funciona com um motor de 150 cilindradas movido a hidrogênio. Foto: Divulgação/Kawasaki
  • A Kawasaki combinou robótica, inteligência artificial e energia limpa para criar um veículo que funciona onde carros e motos normais não passam. Veja como vai funcionar!
    A Kawasaki combinou robótica, inteligência artificial e energia limpa para criar um veículo que funciona onde carros e motos normais não passam. Veja como vai funcionar! Foto: Divulgação/Kawasaki
  • As pernas do robô foram feitas para suportar impactos e se adaptam a terrenos diversos como lama, pedras, neve e até entulho.
    As pernas do robô foram feitas para suportar impactos e se adaptam a terrenos diversos como lama, pedras, neve e até entulho. Foto: Reprodução
  • Feitos de borracha, os “cascos ajudam a manter o equilíbrio, mesmo em terrenos irregulares
    Feitos de borracha, os “cascos ajudam a manter o equilíbrio, mesmo em terrenos irregulares". Foto: Divulgação/Kawasaki
  • Além disso, o robô também consegue pular pequenos obstáculos.
    Além disso, o robô também consegue pular pequenos obstáculos. Foto: Divulgação/Kawasaki
  • A pessoa que estiver montando o Corleo controla seus movimentos com o corpo. Ao mudar o peso para um lado, o robô entende a direção e se ajusta.
    A pessoa que estiver montando o Corleo controla seus movimentos com o corpo. Ao mudar o peso para um lado, o robô entende a direção e se ajusta. Foto: Divulgação/Kawasaki
  • Segundo a empresa, um visor com tecnologia de realidade aumentada exibe dados como o nível do combustível, direção e equilíbrio.
    Segundo a empresa, um visor com tecnologia de realidade aumentada exibe dados como o nível do combustível, direção e equilíbrio. Foto: Divulgação/Kawasaki
  • Em sua estrutura física, o Corleo tem um corpo aerodinâmico de metal e fibra de carbono. Na parte frontal, um escudo com faróis se assemelha a um capacete de moto.
    Em sua estrutura física, o Corleo tem um corpo aerodinâmico de metal e fibra de carbono. Na parte frontal, um escudo com faróis se assemelha a um capacete de moto. Foto: Reprodução
  • Em um vídeo publicado no canal da Kawasaki no YouTube, o robô é pilotado em florestas, na neve e em montanhas — as imagens não são reais e foram feitas por computador.
    Em um vídeo publicado no canal da Kawasaki no YouTube, o robô é pilotado em florestas, na neve e em montanhas — as imagens não são reais e foram feitas por computador. Foto: Divulgação/Kawasaki
  • Por enquanto, o Corleo ainda é um conceito e não tem previsão de lançamento. A empresa, no entanto, acredita que ele pode chegar ao mercado até o ano de 2050.
    Por enquanto, o Corleo ainda é um conceito e não tem previsão de lançamento. A empresa, no entanto, acredita que ele pode chegar ao mercado até o ano de 2050. Foto: Reprodução
  • Fundada em 1896, a Kawasaki começou como uma fabricante de peças para navios.
    Fundada em 1896, a Kawasaki começou como uma fabricante de peças para navios. Foto: Goost Eight/Unsplash
  • Ao longo dos anos, diversificou sua atuação, tornando-se conhecida mundialmente por suas motocicletas, veículos pesados e até equipamentos industriais.
    Ao longo dos anos, diversificou sua atuação, tornando-se conhecida mundialmente por suas motocicletas, veículos pesados e até equipamentos industriais. Foto: Teresa McGregor/Pixabay
  • A divisão de motocicletas, lançada na década de 1960, é uma das mais famosas, produzindo modelos icônicos como a Ninja e a Z, reconhecidas por desempenho e tecnologia.
    A divisão de motocicletas, lançada na década de 1960, é uma das mais famosas, produzindo modelos icônicos como a Ninja e a Z, reconhecidas por desempenho e tecnologia. Foto: Pexels/Kipras Zabeliauskas
  • Além disso, existe a divisão Kawasaki Heavy Industries, que atua em setores como aeronáutica, construção naval e trens de alta velocidade, como o Shinkansen.
    Além disso, existe a divisão Kawasaki Heavy Industries, que atua em setores como aeronáutica, construção naval e trens de alta velocidade, como o Shinkansen. Foto: Wikimedia Commons/MaedaAkihiko
  • Com uma reputação sólida em engenharia e qualidade, até hoje a Kawasaki se mantém como uma das líderes em seus segmentos.
    Com uma reputação sólida em engenharia e qualidade, até hoje a Kawasaki se mantém como uma das líderes em seus segmentos. Foto: Peter Kaul/Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay