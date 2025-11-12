Celebridades e TV
Sterling K. Brown, astro da série ‘Paradise’, é mestre em Belas Artes
-
De acordo com o site “Deadline”, esse episódio somou 6,3 milhões de espectadores em uma semana. Foi a maior audiência registrada pela série em tão curto espaço de tempo. Foto: - Divulgação
-
Criada por Dan Fogelman, o mesmo autor de “This Is Us” (foto), a série já teve segunda temporada confirmada. Foto: Divulgação
-
Um dos destaques do elenco é o premiado Sterling K. Brown, que na série faz o agente especial Xavier Collins. Saiba mais sobre a carreira desse versátil ator! Foto: - Divulgação
-
Sterling K. Brown nasceu em St. Louis, no estado americano do Missouri, em 5 de abril.de 1976. Na juventude, ele pensava em seguir carreira em economia, mas acabou se apaixonando pelas artes dramáticas. Foto: - Divulgação
-
-
Em 1988, ele se formou em artes cênicas pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Anos depois, fez mestrado em belas artes na Universidade de Tisch, em Nova York. Foto: - Divulgação
-
Antes de se tornar célebre, o ator participou de episódios de várias séries famosas, como “The Good Wife”, “Person of Interest”, Criminal Minds” e “The Mentalist”. Foto: - Divulgação
-
Ele fez parte do elenco de “Amy Wives” por seis temporadas, entre 2007 e 2012. E chegou a ser indicado ao Emy de Melhor Ator Convidado em “Maravilhosa Sra. Maisel”. Foto: Instagram @sterlingkbrown
-
-
Entre os primeiros trabalhos de destaque de Brown esteve o do personagem Christopher Darden na primeira temporada da série “American Crime Story”, com “O Povo Contra O.J. Simpson”, em 2016. Foto: Instagram @sterlingkbrown
-
No entanto, o papel que deu mais projeção a ele foi o de Randall Pearson na série “This Is Us”, da rede de televisão NBC. Foto: Divulgação
-
Pela atuação em “American Crime Story”, Sterling K. Brown venceu o Emmy de Melhor Ator Coadjuvante. Foto: Reprodução de Youtube
-
-
Na cerimônia do ano seguinte, ele foi laureado como Melhor Ator em Drama pela performance marcante em “This Is Us”. Foto: Reprodução de Youtube
-
Por três anos seguidos - 2019, 2020 e 2021 -, ele também concorreu como Melhor Ator por “This Is Us”. Foto: Instagram @sterlingkbrown
-
A primeira temporada de “This Is Us” também rendeu ao ator o Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Dramática, em 2018. Foto: Instagram @sterlingkbrown
-
-
Sterling K. Brown também tem um percurso importante no cinema, mostrando não ser um ator exclusivamente de séries televisivas. Foto: Instagram @sterlingkbrown
-
Entre 2017 e 2019, por exemplo, ele apareceu em filmes como “Marshall”, “Pantera Negra” e “Ondas”. Foto: Divulgação
-
Em 2019, ele foi protagonista em “Hotel Artemis”, de Drew Pearce. Na trama, ele contracena com Jodie Foster e Sofia Boutella. Foto: Divulgação
-
-
Ele também emprestou sua voz para as animações “Andry Birds 2 - O Filme” e “Frozen 2”. Foto: Instagram @sterlingkbrown
-
Em 2024, Sterling K. Brown foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel em “Ficção Americana”. Foto: Divulgação
-
Com prestígio em alta em Hollywood, Sterling K. Brown apresentou ao lado de Ana de Armas o prêmio de Melhor Curta-Metragem em Live Action no Oscar 2025, no Dolby Theater, em Los Angeles. Foto: Ste Reprodução de Youtube
-
-
Sterling K. Brown é casado com a também atriz Ryan Michelle Bathe. Eles têm dois filhos, Andrew e Amaré. Foto: Instagram @sterlingkbrown