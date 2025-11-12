História do Coringa: da versátil carta do baralho ao arqui-inimigo do Batman

O termo "coringa" é um símbolo de adaptabilidade e transgressão de regras. Nos jogos, ele pode ser a carta mais poderosa, a mais fraca ou até mesmo uma peça disruptiva, desafiando as normas estabelecidas. Sua imagem evoluiu ao longo do tempo, com uma crescente associação à ideia de um personagem que transita entre o caos e a ordem, entre o bem e o mal. Foto: Imagem de R. ?? por Pixabay