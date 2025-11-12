Marjorie Estiano vive Ângela Diniz: caso real de assassinato em que a vítima foi “condenada”

Logo depois, Marjorie Estiano assumiu sua primeira protagonista no horário nobre da TV Globo em “Duas Caras” . Ela interpretou Maria Paula, uma jovem marcada pela perda e pela busca de justiça, que se via dividida entre o amor e o desejo de vingança contra o homem que a enganara no passado. Foto: Reprodução Instagram /@memoria_teledramaturgica