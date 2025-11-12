Entretenimento
Atores ‘cinquentões’ de Hollywood unem talento com longevidade
-
Paul Rudd (06/04/1969) ganhou destaque por seu carisma e talento para comédia, estrelando "O Âncora" (2004), "Eu Te Amo, Cara" (2009) e "Homem-Formiga" (2015), consolidando-se no Universo Cinematográfico da Marvel. Venceu o Critics' Choice Television Award pela série "Cara x Cara" (2019). Foto: Reprodução Instagram
-
Jack Black (28/08/1969) é um dos melhores comediantes da geração, sendo também um músico. É muito conhecido por seus papéis em filmes como "Escola de Rock" (2003) e "Jumanji: Bem-vindo à Selva" (2017). Seu estilo irreverente e energético conquistou o público, e ele também é vocalista da banda Tenacious D. Foto: Wikimedia Commons Renan Katayama
-
Christian Bale (30/01/1974) venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "O Vencedor" (2010). Ficou mundialmente famoso como Batman na trilogia "O Cavaleiro das Trevas" (2005-2012) e recebeu indicaÃ§Ãµes ao Oscar por "A Grande Aposta" (2015) e "Vice" (2018). Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Leonardo DiCaprio (11/11/1974) ganhou o Oscar de Melhor Ator por "O Regresso" (2015) e foi indicado outras seis vezes. Seus papéis icônicos incluem "Titanic" (1997), "O Lobo de Wall Street" (2013) e "Era uma Vez em... Hollywood" (2019). Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Matthew McConaughey (04/11/1969) levou o Oscar de Melhor Ator por "Clube de Compras Dallas" (2013). É conhecido também por "Interestelar" (2014), "O Lobo de Wall Street" (2013) e a série "True Detective" (2014), que lhe rendeu um Emmy. Foto: flickr All-Pro Reels
-
Edward Norton (18/08/1969) foi indicado ao Oscar por "As Duas Faces de um Crime" (1996), "A Outra História Americana" (1998) e "Birdman" (2014). Brilhou em "Clube da Luta" (1999) e "O Incrível Hulk" (2008). Foto: reprodução
-
Joaquin Phoenix (28/10/1974) ganhou o Oscar de Melhor Ator por "Coringa" (2019) e foi indicado por "Gladiador" (2000), "Johnny & June" (2005) e "O Mestre" (2012). Outros sucessos incluem "Ela" (2013) e "Beau Tem Medo" (2023). Foto: reprodução/youtube
-
-
Will Smith (25/09/1968) conquistou o Oscar de Melhor Ator por "King Richard" (2021) e brilhou em "À Procura da Felicidade" (2006) e "Ali" (2001). Tornou-se um astro global com "Um Maluco no Pedaço" e a franquia "Homens de Preto". Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
-
Matt Damon (08/10/1970) ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original por "Gênio Indomável" (1997) e foi indicado como ator por "Perdido em Marte" (2015). Brilhou na franquia "Jason Bourne" e em "O Resgate do Soldado Ryan" (1998). Foto: Instagram @matt_damon_official
-
Gerard Butler (13/11/1969) ganhou fama internacional com "300" (2006), onde interpretou o rei Leônidas. Atuou também em "Código de Conduta" (2009), "Invasão à Casa Branca" (2013) e "Tempestade: Planeta em Fúria" (2017). Foto: Reprodução Instagram
-
-
Mark Ruffalo (22/11/1967) foi indicado três vezes ao Oscar, por "Minhas Mães e Meu Pai" (2010), "Foxcatcher" (2014) e "Spotlight" (2015). É amplamente conhecido por interpretar Bruce Banner/Hulk no MCU e venceu um Emmy por "I Know This Much Is True" (2020). Foto: Reprodução / Instagram
-
Hugh Jackman (12/10/1968) foi indicado ao Oscar por "Os Miseráveis" (2012) e é amplamente reconhecido como Wolverine na franquia "X-Men" (2000-2017). Também estrelou "O Grande Truque" (2006) e "O Rei do Show" (2017). Foto: reprodução/instagram
-
Ben Stiller (30/11/1965) se consagrou na comédia com "Entrando Numa Fria" (2000), "Zoolander" (2001) e "Quero Ficar com Polly" (2004). Também atuou em "Trovão Tropical" (2008) e "A Vida Secreta de Walter Mitty" (2013), entre várias outras comédias de sucesso. Foto: Montclair Film/Wikimedia Commons
-
-
Prestes a se tornar sessentÃ£o, Robert Downey Jr. (04/04/1965) ressurgiu em Hollywood com "Homem de Ferro" (2008). Recebeu duas indicaÃ§Ãµes ao Oscar, por "Chaplin" (1992) e "TrovÃ£o Tropical" (2008), e se tornou Ãcone do MCU. Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
-
Daniel Craig (02/03/1968) se tornou mundialmente famoso como James Bond, estrelando cinco filmes da franquia, de "007 - Cassino Royale" (2006) a "007 - Sem Tempo para Morrer" (2021). Também atuou em "Entre Facas e Segredos" (2019) e sua sequência "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" (2022). Foto: Reprodução/YouTube
-
Vince Vaughn (28/03/1970) é conhecido por seu estilo de comédia irreverente e carisma. Entre seus filmes mais populares estão "Zoolander" (2001) e "Penetras Bons de Bico" (2005). Ele também participou de dramas como "Justiça Brutal" (2018). Vaughn foi indicado ao Globo de Ouro por "Psicose" (1998). Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
-
-
Owen Wilson (18/11/1968) fez sucesso em comédias como "Penetras Bons de Bico" (2005) e "Marley & Eu" (2008). Trabalhou com Wes Anderson em "Os Excêntricos Tenenbaums" (2001) e "A Crônica Francesa" (2021). Foto: Divulgação
-
Benicio Del Toro (19/02/1967) venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Traffic" (2000) e foi indicado por "21 Gramas" (2003). Também se destacou em "Sicario" (2015) e "O Colecionador" (2010). Foto:
-
Jeffrey Dean Morgan (22/04/1966) ficou famoso por interpretar Negan em "The Walking Dead". Atuou também em "P.S. Eu Te Amo" (2007), "Marido por Acaso" (2008), "Watchmen" (2009) e "A Inquilina" (2011). Foto: Divulgação AMC
-
-
Adam Sandler (09/09/1976) se destacou por sua habilidade em equilibrar comÃ©dia e drama. Filmes como "O PaizÃ£o" (1999), "Click" (2004) e "Joias Brutas" (2019) marcaram sua carreira. Sandler foi indicado ao Globo de Ouro por este Ãºltimo filme, sendo reconhecido pela crÃtica por sua versatilidade e performances emocionais. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram