Talento e charme: as ‘cinquentonas’ de Hollywood

Viola Davis (11 de agosto de 1965) - Ela se destacou em filmes como "Histórias Cruzadas", "Sob Custódias", "As Viúvas", "A Voz Suprema do Blues" e "Mulher Rei". A artista ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Um Limite entre Nós", no qual fez o mesmo papel que lhe deu o Tony. Foto: reprodução