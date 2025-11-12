Música
Após rumores de briga interna, Silva?nia Aquino anuncia saída do Calcinha Preta
Segundo ela, a decisão ocorreu “em comum acordo” com os demais integrantes do grupo. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Na mensagem, Silvânia expressou gratidão e relembrou sua trajetória e os momentos marcantes vividos na banda. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
"VocÃªs foram e sempre serÃ£o o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A histÃ³ria nÃ£o para por aqui!", concluiu SilvÃ¢nia. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram @silvaniaaquino
A saída acontece após rumores indicarem um desentendimento envolvendo Silvânia e O’hara Ravick, outra vocalista que entrou para o grupo em 2022. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Em entrevista ao g1 Sergipe, SilvÃ¢nia disse que nÃ£o houve brigas com outros integrantes, mas revelou a existÃªncia de alguns "impasses contratuais" â?? embora tenha dito que nÃ£o foi isso que determinou sua saÃda. Foto: Divulgac?a?o
Na mesma entrevista, Silvânia afirmou que fará uma pausa para aproveitar as festas de fim de ano junto de familiares e amigos: “Vou descansar um pouco. Tem Pré-Caju, Natal, réveillon, carnaval. Mas vou voltar a cantar, nasci para cantar”. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Nascida em Aracaju, Sergipe, em 1973, Silvânia é reconhecida por seu timbre marcante e por ter participado de alguns dos maiores sucessos da Calcinha Preta. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Sua trajetória cantando forró começou em 1994, quando fez parte do grupo Raio da Silibrina e Banda Galope. Foto: Reproduc?a?o
Silvânia começou a fazer parte do "Calcinha" em 2000, parte da icônica formação com Paulinha Abelha e Daniel Diau. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Algumas músicas como "Declaração de Amor", "Amor da Minha Vida" e "Hoje à Noite" marcaram sua fase na banda. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Essa não foi a primeira vez que a artista deixou o grupo. Em 2016, ela saiu para se dedicar ao projeto "Gigantes do Brasil", ao lado de Paulinha e Daniel. Foto: Divulgac?a?o
Mais tarde, em 2017, formou com Paulinha a dupla "Silvânia e Paulinha", que manteve viva a presença feminina no forró. Foto: Divulgac?a?o
O retorno ao Calcinha Preta aconteceu em 2018, marcando uma nova fase de grandes sucessos. Foto: Reprodução instagram/ @calcinhapreta
No entanto, essa fase foi interrompida pelo falecimento de Paulinha Abelha que morreu em 2022 em decorrência de complicações renais. Foto: Reprodução instagram/@paulinhaabelha
Nos anos recentes, Silvânia dividia os vocais com Daniel Diau, Bell Oliver e O’hara Ravick, mantendo a essência da banda que está na estrada desde 1995. Foto: Divulgac?a?o