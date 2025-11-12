Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Arqueólogos encontram navio mercante do século 16 no Mar Mediterrâneo

RF
Redação Flipar
  • A embarcação foi encontrada acidentalmente em março de 2025, a 2.642 metros de profundidade.
    A embarcação foi encontrada acidentalmente em março de 2025, a 2.642 metros de profundidade. Foto: Divulgação/Marinha Nacional da França
  • Segundo Arnaud Schaumasse, chefe do Departamento de Arqueologia Subaquática, trata-se do naufrágio mais profundo já registrado em águas francesas.
    Segundo Arnaud Schaumasse, chefe do Departamento de Arqueologia Subaquática, trata-se do naufrágio mais profundo já registrado em águas francesas. Foto: Reprodução
  • Detectado por drones da Marinha Francesa, o local foi posteriormente analisado com um veículo operado remotamente (ROV), revelando uma série de artefatos.
    Detectado por drones da Marinha Francesa, o local foi posteriormente analisado com um veículo operado remotamente (ROV), revelando uma série de artefatos. Foto: Reprodução
  • Batizado de “Camarat 4”, o navio mede cerca de 30 por 7 metros e está bem preservado.
    Batizado de “Camarat 4”, o navio mede cerca de 30 por 7 metros e está bem preservado. Foto: Reprodução
  • O acervo encontrado inclui cerâmicas, canhões, âncora e barras de metal.
    O acervo encontrado inclui cerâmicas, canhões, âncora e barras de metal. Foto: Reprodução
  • Também foram encontrados 200 jarros com o monograma
    Também foram encontrados 200 jarros com o monograma "IHS" (indicando origem na Ligúria, Itália) e cerca de 100 pratos. Foto: Divulgação/Préfecture Maritime de la Méditerranée
  • A profundidade protegeu os objetos de degradação e saques.
    A profundidade protegeu os objetos de degradação e saques. Foto: Reprodução
  • Curiosamente, também foram avistadas latas modernas de alumínio, sugerindo contaminação por lixo produzido por humanos.
    Curiosamente, também foram avistadas latas modernas de alumínio, sugerindo contaminação por lixo produzido por humanos. Foto: Reprodução
  • Agora, os pesquisadores estudam amostras para entender melhor o comércio e a navegação no século 16.
    Agora, os pesquisadores estudam amostras para entender melhor o comércio e a navegação no século 16. Foto: Reprodução
  • Berço de algumas das civilizações mais antigas da humanidade, o Mar Mediterrâneo abriga um vasto cemitério subaquático repleto de navios e artefatos naufragados.
    Berço de algumas das civilizações mais antigas da humanidade, o Mar Mediterrâneo abriga um vasto cemitério subaquático repleto de navios e artefatos naufragados. Foto: Konstantin Dyadyun/Unsplash
  • Um dos achados mais famosos é o Navio de Uluburun, descoberto na costa da Turquia em 1982.
    Um dos achados mais famosos é o Navio de Uluburun, descoberto na costa da Turquia em 1982. Foto: Divulgação/Instituto de Arqueologia Náutica (INA)
  • Seu carregamento incluía metais preciosos, joias egípcias, ânforas e madeira de cedro, revelando uma complexa rede de comércio no mundo antigo.
    Seu carregamento incluía metais preciosos, joias egípcias, ânforas e madeira de cedro, revelando uma complexa rede de comércio no mundo antigo. Foto: Cemal Pulak/Texas A&M University
  • Outro destaque é o naufrágio de Anticítera, próximo à ilha grega de mesmo nome, onde foi encontrado o misterioso Mecanismo de Anticítera, datado do século I a.C.
    Outro destaque é o naufrágio de Anticítera, próximo à ilha grega de mesmo nome, onde foi encontrado o misterioso Mecanismo de Anticítera, datado do século I a.C. Foto: Wikimedia Commons/Marsyas
  • Este engenhoso artefato é considerado o primeiro computador analógico da história, usado para prever movimentos celestes.
    Este engenhoso artefato é considerado o primeiro computador analógico da história, usado para prever movimentos celestes. Foto: Flickr - Tilemahos Efthimiadis
  • O navio, provavelmente romano, também carregava estátuas de bronze, cerâmicas, moedas e vidros luxuosos.
    O navio, provavelmente romano, também carregava estátuas de bronze, cerâmicas, moedas e vidros luxuosos. Foto: Reprodução
  • Já o naufrágio de Mahdia, na Tunísia, revelou um carregamento de esculturas gregas do século I a.C., saqueadas da Grécia para decorar vilas romanas.
    Já o naufrágio de Mahdia, na Tunísia, revelou um carregamento de esculturas gregas do século I a.C., saqueadas da Grécia para decorar vilas romanas. Foto: Reprodução
  • Além disso, no Mar Egeu, o naufrágio de Tekta? Burnu, datado do século 5 a.C., trouxe à luz ânforas e objetos do cotidiano, ilustrando o comércio regional na era clássica.
    Além disso, no Mar Egeu, o naufrágio de Tekta? Burnu, datado do século 5 a.C., trouxe à luz ânforas e objetos do cotidiano, ilustrando o comércio regional na era clássica. Foto: Montagem/Divulgação INA
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay