Celebridades e TV
Religião controversa de Tom Cruise teria motivado fim de romance com Ana de Armas
-
Segundo fontes consultadas pelo site, Cruise acreditava que Ana poderia ser sua parceira ideal pessoal e profissionalmente, mas teria tentado influenciá-la a se envolver na religião. Foto: Divulgação
-
"Ele gosta que as coisas sejam feitas de uma certa maneira, e Ana não é alguém que ele poderia moldar", teria dito uma pessoa próxima do ator. Foto: Instagram @ana_d_armas
-
Ainda de acordo com a fonte, "foi aí que ele percebeu que ela não era a parceira obediente e aprovada pela igreja que ele esperava." Foto: Wikimedia Commons/Jay Dixit
-
Os rumores de que os dois estariam se relacionando começaram em fevereiro. Já as notícias de que eles haviam terminado surgiram em meados de outubro. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
-
Segundo o Radar Online, eles sabiam que o relacionamento não tinha futuro e terminaram de forma amigável. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram/@ana_d_armas/X/@movie_tv_scene
-
Essa não foi a primeira vez que a Cientologia teve um papel importante no fim de uma relação amorosa do astro de "Missão Impossível". Foto: Reprodução
-
A Cientologia é uma religião e conjunto de crenças controversas fundada em 1952 pelo autor de ficção científica L. Ron Hubbard. Foto: Wikimedia Commons/PictorialEvidence
-
-
Baseia-se em ideias de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual por meio de um conjunto de práticas e cursos. Foto: Flickr - Scientology Media
-
Para a doutrina, o ser humano é um espírito imortal chamado “thetan”, que teria vivido inúmeras vidas passadas em outros corpos — inclusive em outros planetas. Foto: Alexander Grey/Unsplash
-
O objetivo final é atingir o estado de “Clear” e, posteriormente, níveis mais elevados de consciência chamados “OT – Operating Thetan”, em que o indivíduo supostamente libera traumas espirituais e alcança maior controle sobre a própria vida. Foto: Roman Suslov/Unsplash
-
-
Uma das práticas centrais da Cientologia é a audição, uma espécie de sessão espiritual semelhante à terapia, realizada com um aparelho chamado E-meter. Foto: Flickr - Daniel Spiess
-
A religiÃ£o enfrenta crÃticas de ex-integrantes e de especialistas, que a acusam de adotar prÃ¡ticas de controle psicolÃ³gico e vigilÃ¢ncia. A Cientologia tambÃ©m Ã© conhecida por ser avessa Ã psiquiatria e ao uso de antidepressivos. Foto: Nastya Dulhiier/Unsplash
-
Um ponto de grande controvérsia é a chamada "política de desconexão", que determina que membros devem cortar laços com pessoas que critiquem a igreja ou sejam consideradas influências negativas, incluindo familiares. Foto: Flickr - ScientologyMedia
-
-
Tom Cruise é o adepto mais famoso da religião. Ele se tornou adepto no fim dos anos 1980, influenciado pela sua então esposa Mimi Rogers, que era membro. Foto: Flickr - Alan Light
-
Rumores dÃ£o conta de que seu casamento com Nicole Kidman teria terminado quando a atriz demonstrou resistÃªncia Ã religiÃ£o. Fontes externas afirmam que a igreja teria considerado a atriz uma influÃªncia negativa. Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Gage Skidmore/Georges Biard
-
Após o divórcio, os filhos adotivos do casal permaneceram na Cientologia, e Kidman já declarou publicamente que evita falar do assunto por respeito aos filhos. Foto: Reprodução
-
-
JÃ¡ o caso de Katie Holmes Ã© ainda mais emblemÃ¡tico. A atriz pediu o divÃ³rcio inesperadamente e, segundo reportagens, temia que a filha do casal, Suri, fosse completamente inserida na doutrina. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Wikimedia Commons/Eva Rinaldi
-
Holmes rompeu totalmente com a Cientologia após a separação, e desde então Suri não mantém relação com a igreja. Já Cruise raramente fala do assunto. Foto: Flickr - Rob Corder