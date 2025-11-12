Galeria
Irritação e inchaço: Plantas que podem causar intoxicação
Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia spp.): Nativa da América Central e do Sul, é comum como planta ornamental em todo o mundo. Suas folhas contêm cristais de oxalato de cálcio, que podem causar irritação severa na boca e garganta. Foto: Alex Rio Brazil - wikimedia commons
Tinhorão (Caladium spp.): Originária da América do Sul, é amplamente cultivada como planta ornamental. Contém oxalato de cálcio, que pode provocar dor intensa, inchaço e dificuldade para respirar. Foto: Derek Ramsey wikimedia commons
Copo-de-leite (Zantedeschia aethiopica): Originária da África do Sul, cresce em ambientes tropicais e subtropicais. Todas as partes da planta são tóxicas, causando queimação e inchaço em contato com mucosas. Foto: Leandro Maranghetti Lourenco - wikimedia commons
Hortênsia (Hydrangea macrophylla): Nativa do Japão e China, é amplamente cultivada em jardins. Suas flores contêm substâncias que podem liberar cianeto quando ingeridas, causando intoxicação. Foto: Raul654 wikimedia commons
Espirradeira (Nerium oleander): Nativa do Mediterrâneo e da Ásia, é usada como ornamental em várias regiões. É altamente tóxica, podendo causar arritmias e morte se ingerida. Foto: Jean Tosti wikimedia commons
Mamona (Ricinus communis): Originária da África, cresce em áreas tropicais e subtropicais. Suas sementes contêm ricina, uma toxina letal que pode causar falência de órgãos. Foto: Imagem de João por Pixabay
Cicuta (Cicuta virosa): Nativa da Europa e América do Norte, cresce em áreas úmidas. Contém cicutoxina, uma neurotoxina que causa convulsões e paralisia. Foto: SriMesh wikimedia commons
Aroeira-brava (Schinus terebinthifolia): Nativa da América do Sul, é encontrada em áreas tropicais. Seu contato pode causar dermatites e reações alérgicas severas. Foto: Furazaka wikimedia commons
Beladona (Atropa belladonna): Originária da Europa, África e Ásia, cresce em áreas temperadas. Contém alcaloides tropânicos que podem causar alucinações, paralisia e morte. Foto: Kurt Stüber wikimedia commons
Trombeta-de-anjo (Brugmansia spp.): Nativa da América do Sul, é cultivada em várias regiões tropicais. Suas flores contêm escopolamina e atropina, que podem causar delírios e parada cardíaca. Foto: Dontworry wikimedia commons
Manacá-de-jardim (Brunfelsia uniflora): Originária da América do Sul, é cultivada como ornamental. Possui toxinas que afetam o sistema nervoso, causando convulsões e vômitos. Foto: B.navez wikimedia commons
Teixo (Taxus baccata): Nativo da Europa, cresce em regiões temperadas. Todas as partes da planta, exceto o arilo, contêm taxina, uma toxina que pode causar parada cardíaca. Foto: Jerzy Opio?a wikimedia commons
Abutua (Aristolochia cymbifera): Nativa da AmÃ©rica do Sul, cresce em Ã¡reas tropicais. ContÃ©m aristoloquina, que pode causar danos renais severos e cÃ¢ncer. Foto: Krzysztof Golik wikimedia commons
Oleandro-amarelo (Thevetia peruviana): Nativo da América Central e do Sul, é cultivado como ornamental. Suas sementes e látex são altamente tóxicos, podendo causar insuficiência cardíaca. Foto: H. Zell wikimedia commons
Pinhão-paraguaio (Jatropha curcas): Originário da América Central, é encontrado em áreas tropicais. Suas sementes contêm forbol, uma toxina que provoca vômitos e diarreia severa. Foto: R. K. Henning wikimedia commons