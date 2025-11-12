Galeria
Empresa tenta ‘reviver’ espécies extintas e planeja nascimento de mamute até 2028
A Colossal Biosciences, uma empresa que se apresenta como especialista em "desextinção", revelou ter desenvolvido um tipo de célula-tronco de elefante que pode se transformar em qualquer tecido vivo do organismo. Foto: divulgação/Colossal Biosciences
Essa descoberta surgiu durante estudos que visam a modificar geneticamente os elefantes modernos para que adquiram pelos, uma característica presente nos antigos mamutes. Foto: divulgação/Colossal Biosciences
A pesquisa teve início em 2021, quando a Revive and Restore reuniu um grupo de cientistas com o objetivo de "trazer de volta" o mamute-lanoso (Mammuthus primigenius). A previsão é de que nasça um filhote da espécie até 2028. Foto: flickr - Thomas Quine
Entre 2013 e 2021, a iniciativa passou para a Colossal, que foi cofundada pelo geneticista de Harvard, George Church. Foto: wikimedia commons/Cmichel67
O mamute-lanoso foi um grande mamífero habitou a Terra durante o Pleistoceno, período entre 2,5 milhões e 11,7 mil anos atrás, e foi dado como extinto há cerca de 4 mil anos. Foto: wikimedia commons Juan Velasco
Não chega a ser tão incomum que pesquisadores encontrem carcaças desses animais nas tundras árticas. Foto: pexels Boris Hamer
Em seu último comunicado, a empresa divulgou que as recentes descobertas podem contribuir não apenas para a recriação dos mamutes, mas também para proteger espécies ameaçadas de extinção. Foto: wikimedia commons Ghedoghedo
A ideia é conseguir trazer de volta animais que desapareceram ao longo da história, como o lobo-da-tasmânia, que aparece nessa foto, e o dodô . Foto: domínio público/wikimedia commons
O último dodô foi visto em 1681. Essa é uma ave maior que o peru e incapaz de voar. A caça teria sido a principal causa para sua extinção. Foto: domínio público
Já o lobo-da-tasmânia, um marsupial listrado e carnívoro, desapareceu em 1936. Foto: domínio público/wikimedia commons
A Revive and Restore tem como objeto de pesquisa o pombo-passageiro (foto), este ameaçado de extinção, e a doninha-de-patas-pretas. Foto: domínio público
A empresa afirma que os benefícios que a biotecnologia pode trazer para espécies ameaçadas e ecossistemas serão transformadores. Foto: fernando zhiminaicela/Pixabay
Segundo o site oficial da Colossal, a empresa tem a ambição de ser pioneira na aplicação bem-sucedida de tecnologia para a recuperação de espécies extintas. Foto: divulgação/Revive & Restore
Em uma descrição, eles afirmam estar empenhados em "desenvolver softwares e tecnologias radicais para serem implementadas no avanço da ciência genômica". Foto: Miroslaw Miras por Pixabay
O projeto tem gerado polÃªmica no meio cientÃfico. Um argumento frequente contra a pesquisa controversa Ã© de que ela pode ser uma utilizaÃ§Ã£o ineficiente dos recursos destinados Ã conservaÃ§Ã£o. Foto: Chokniti Khongchum por Pixabay
Isso ocasionaria o desvio de fundos valiosos que poderiam ser empregados na preservação de espécies que ainda estão em perigo. Foto: Pixabay
AlÃ©m da Revival e da Colossal, hÃ¡ os projetos da Tauros e da Quagga, que usam uma tÃ©cnica diferente da engenharia genÃ©tica. Foto: Warren Umoh Unsplash
Enquanto a Tauros se concentra em tentar "reviver" o auroque, a Quagga tem a intenção de ressuscitar uma subespécie de zebra que foi extinta no fim da década de 1870. Foto: domínio público/wikimedia commons
Embora os projetos para trazer de volta espécies extintas sejam sérios e ambiciosos, ainda há um longo caminho pela frente. Foto: divulgação/Colossal Biosciences
Em 2023, cientistas conseguiram criar um clone do já extinto íbex-dos-pirenéus, a partir de amostras de DNA. Porém, o animal recriado sobreviveu apenas alguns minutos. Foto: domínio público