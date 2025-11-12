Galeria
Mistério no campo: Marca inexplicável surge em plantação de trigo
O agroglifo surgiu em um campo de trigo. À tarde, uma equipe de especialistas visitou o local com o intuito de analisar a marca misteriosa. Foto: Fábio wilcke/AIR 3/Reprodução
Segundo o ufólogo Luiz Prestes Junior, que conversou com moradores da região, o agroglifo aparentava ser muito bem feito, mas alguns detalhes levantaram questionamentos sobre a autenticidade do desenho. Foto: reprodução/sc no ar
Ele observou que um dos lados do agroglifo estava fora de alinhamento e também havia sinais de estacas. Foto: reprodução/youtube
“Como se fosse utilizado para marcar os pontos do desenho, pontos estratégicos para centralizar a imagem”, explicou o ufólogo. Foto: reprodução/sc no ar
“Em vários pontos a plantação estava sobreposta e em direções diferentes”, observou ele, que analisou que as espigas de trigo não estavam todas deitadas na mesma direção. Foto: reprodução/sc no ar
Depois de coletar fotos, vídeos e materiais do local, a equipe disse que "no momento não dá para confirmar se o agroglifo é realmente verdadeiro”. Foto: reprodução/Balanço Geral Florianópolis
Essa não foi a primeira vez que marcas desse tipo apareceram em plantações de Ipuaçu. Em setembro de 2023, um desenho parecido chamou a atenção de especialistas. Foto: reprodução/sc no ar
Na época, Luiz Prestes Junior garantiu que a marca era falsa. “Não está alinhado, as plantas estão fora do padrão e o caule quebrado”, detalhou. Foto: reprodução/sc no ar
O último agroglifo considerado autêntico foi registrado em 2022, quando, em 4 de outubro, formas geométricas surgiram em uma plantação de trigo na mesma cidade de Ipuaçu. Foto: divulgação/Tiago Kosinski
Na ocasião, foi constatado que havia um alinhamento “perfeito” do desenho. Além disso, o trigo não estava deitado ou com galhos quebrados. Foto: reprodução/TV BARRIGA VERDE
No Brasil, desde 2008, há registros de agroglifos surgindo em plantações de trigo, especialmente no sul do país, com destaque para o interior de Santa Catarina. Foto: reprodução/canal ideal
Especificamente no município de Ipuaçu, os avistamentos costumam acontecer entre o fim de outubro e o começo de novembro. Foto: facebook/Tiago Kosinski
Em outubro de 2015, houve um relato de desenho misterioso em Prudentópolis, no Paraná. Foto: divulgação/Novelo Filmes
Ipuaçu, no entanto, passou a ser conhecida como a capital nacional dos agroglifos, com essa fama se consolidando desde 2008, quando os primeiros círculos foram encontrados em algumas lavouras de trigo. Foto: reprodução/novelo filmes
Fundado em 1992, o município de Ipuaçu faz parte da microrregião de Xanxerê e tem uma população de aproximadamente 7 mil habitantes. Foto: reprodução/youtube
A economia local é predominantemente agrícola, com destaque para o cultivo de milho, trigo e soja, além da pecuária. Foto: reprodução/youtube
Responsável por analisar esse tipo de situação, um ufólogo é uma pessoa que se dedica ao estudo de objetos voadores não identificados (OVNIs) e fenômenos relacionados à vida extraterrestre. Foto: Albert Antony Unsplash
Embora a ufologia não seja considerada uma ciência formal, muitos ufólogos utilizam métodos científicos para tentar documentar e analisar evidências, como fotos, vídeos e depoimentos de testemunhas. Foto: ArtHouse Studio por Pexels
Os ufólogos têm diferentes abordagens para estudar os fenômenos. Alguns focam em investigações de campo e entrevistas com pessoas que afirmam ter presenciado eventos ufológicos; outros se concentram na análise teórica de documentos, imagens e relatos históricos. Foto: reprodução TV Globo
