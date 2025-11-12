Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Elenco de “The Witcher” acolhe Liam Hemsworth após saída de Cavill

RF
Redação Flipar
  • Em entrevista à revista
    Em entrevista à revista "SFX", o ator contou que o elenco recebeu o australiano de braços abertos após a saída de Henry Cavill e destacou a dedicação do colega. Segundo Batey, Hemsworth chegou ao set com diversas ideias para o roteiro e grande envolvimento nas discussões criativas. Foto: Divulgação NETFLIX
  • Ele afirmou que o novo Geralt mostrou compromisso e entusiasmo desde o primeiro dia, o que conquistou rapidamente a equipe. Apesar da troca polêmica de protagonista, o clima nos bastidores segue leve, com brincadeiras e bom humor entre os atores.
    Ele afirmou que o novo Geralt mostrou compromisso e entusiasmo desde o primeiro dia, o que conquistou rapidamente a equipe. Apesar da troca polêmica de protagonista, o clima nos bastidores segue leve, com brincadeiras e bom humor entre os atores. Foto:
  • A terceira temporada de ‘The Witcher’, aliás, marcou a despedida do ator Henry Cavill no papel do bruxo Geralt de Rivia. Hemsworth enfrentou a rejeição de fãs que se acostumaram com a presença de Cavill na saga.
    A terceira temporada de ‘The Witcher’, aliás, marcou a despedida do ator Henry Cavill no papel do bruxo Geralt de Rivia. Hemsworth enfrentou a rejeição de fãs que se acostumaram com a presença de Cavill na saga. Foto: Divulgação NETFLIX
  • Por isso, a atriz Freya Allan, que interpreta Ciri, disse que sentiu
    Por isso, a atriz Freya Allan, que interpreta Ciri, disse que sentiu "pena" de Liam. No entanto, torce para que as pessoas deem a ele um voto de confiança. "Sinto que ele realmente quer tentar trazer o coração. Ele tem treinado", disse. Foto: Divulgação
  • Em maio, a Netflix divulgou o primeiro teaser da série renovada - já com Liam Hemsworth no papel de Geralt - que estreou em outubro.
    Em maio, a Netflix divulgou o primeiro teaser da série renovada - já com Liam Hemsworth no papel de Geralt - que estreou em outubro. Foto: Divulgação
  • Antes, quando o nome de Hemsworth veio a público, uma imagem dele como Geralt foi criada por Inteligência Artificial e circulou pelas redes sociais.
    Antes, quando o nome de Hemsworth veio a público, uma imagem dele como Geralt foi criada por Inteligência Artificial e circulou pelas redes sociais. Foto: Divulgação
  • Já na ocasião, Joey Batey elogiou o colega pelo estudo para o personagem:
    Já na ocasião, Joey Batey elogiou o colega pelo estudo para o personagem: "Ele está devorando livros. E traz algo novo e revigorante para o papel’. Foto: Divulgação NETFLIX
  • Essa foi a primeira oportunidade de Hemsworth em uma série de popularidade mundial. Afinal, é um dos produtos mais assistidos no streaming da Netflix. Inclusive, já se sabe que ‘The ‘Witcher’ terá uma quinta temporada - que deverá ser a última.
    Essa foi a primeira oportunidade de Hemsworth em uma série de popularidade mundial. Afinal, é um dos produtos mais assistidos no streaming da Netflix. Inclusive, já se sabe que ‘The ‘Witcher’ terá uma quinta temporada - que deverá ser a última. Foto: Divulgação Netflix
  • Liam Hemsworth faz parte de uma família ligada fortemente ao cinema. Afinal, tem irmãos que também são atores (Chris e Luke). Eles são filhos de Craig, consultor de serviços sociais, e Leonie, uma professora de inglês.
    Liam Hemsworth faz parte de uma família ligada fortemente ao cinema. Afinal, tem irmãos que também são atores (Chris e Luke). Eles são filhos de Craig, consultor de serviços sociais, e Leonie, uma professora de inglês. Foto: Instagram @liamhemsworth
  • Chris Ã© o irmÃ£o mais famoso, graÃ§as Ã  popularidade do super-herÃ³i Thor, que ele encarna no universo da Marvel. Liam chegou a fazer teste para o papel, mas seu irmÃ£o levou a melhor.
    Chris Ã© o irmÃ£o mais famoso, graÃ§as Ã  popularidade do super-herÃ³i Thor, que ele encarna no universo da Marvel. Liam chegou a fazer teste para o papel, mas seu irmÃ£o levou a melhor. Foto: Gage Skidmore / DivulgaÃ§Ã£o
  • Liam começou a enxergar a profissão de ator como seu destino - acompanhando as mesmas expectativas dos irmãos (na foto, ele com o irmão mais velho, Chris) - ainda na época de escola.
    Liam começou a enxergar a profissão de ator como seu destino - acompanhando as mesmas expectativas dos irmãos (na foto, ele com o irmão mais velho, Chris) - ainda na época de escola. Foto: Instagram @chrishemsworth
  • Aos 16 anos fez os seus primeiros testes e em 2007 conseguiu suas primeiras experiências profissionais com papéis de coadjuvante em séries como ‘Home and Away’ (foto) e ‘As Filhas de McLeod’.
    Aos 16 anos fez os seus primeiros testes e em 2007 conseguiu suas primeiras experiências profissionais com papéis de coadjuvante em séries como ‘Home and Away’ (foto) e ‘As Filhas de McLeod’. Foto: Imagem do site Adoro Cinema
  • Em 2008, o jovem de 18 anos foi trabalhar no programa infantil ‘Alexandra, a Princesa do Rock’, no papel de Marcus, um guitarrista galã. Posteriormente, atuou na série de TV ‘Satisfaction’ e foi o protagonista no filme ‘Triangle’ (Triângulo). Em ‘Presságio’, ele fez uma curta aparição.
    Em 2008, o jovem de 18 anos foi trabalhar no programa infantil ‘Alexandra, a Princesa do Rock’, no papel de Marcus, um guitarrista galã. Posteriormente, atuou na série de TV ‘Satisfaction’ e foi o protagonista no filme ‘Triangle’ (Triângulo). Em ‘Presságio’, ele fez uma curta aparição. Foto: Imagem do site MovieStills
  • Uma curiosidade sobre Liam é que, antes de se firmar como ator, ele teve diversos tipos de trabalho e até comenta sobre isso com bom humor. Foi padeiro, guarda de parque e funcionário de pista de boliche. Também trocou piso de azulejos e limpou tapetes.
    Uma curiosidade sobre Liam é que, antes de se firmar como ator, ele teve diversos tipos de trabalho e até comenta sobre isso com bom humor. Foi padeiro, guarda de parque e funcionário de pista de boliche. Também trocou piso de azulejos e limpou tapetes. Foto: Dick Thomas Johnson wikimedia commons
  • Liam esteve próximo de integrar o elenco do primeiro filme da saga ‘Os Mercenários’, mas seu personagem foi cortado da obra. Contudo, no filme seguinte, ele foi incluído e interpretou Billy ‘The Kid’, um promissor atirador que foi incorporado ao grupo liderado por Sylvester Stallone.
    Liam esteve próximo de integrar o elenco do primeiro filme da saga ‘Os Mercenários’, mas seu personagem foi cortado da obra. Contudo, no filme seguinte, ele foi incluído e interpretou Billy ‘The Kid’, um promissor atirador que foi incorporado ao grupo liderado por Sylvester Stallone. Foto: Imagem do site Adoro Cinema
  • Em seguida, recebeu uma boa notícia da Disney. Isso porque Liam foi aprovado para fazer o personagem Will Blakelee, no drama ‘A Última Música’, inspirado no romance de Nicholas Sparks, que leva o mesmo nome.
    Em seguida, recebeu uma boa notícia da Disney. Isso porque Liam foi aprovado para fazer o personagem Will Blakelee, no drama ‘A Última Música’, inspirado no romance de Nicholas Sparks, que leva o mesmo nome. Foto: Imagem do site IMDB
  • Ao lado de Miley Cyrus, ele estrelou o longa-metragem. A partir disso, os dois engataram um relacionamento, que foi conturbado, repleto de términos e reconciliações. No final de 2018, os dois se casaram, mas no início de 2020 se divorciaram.
    Ao lado de Miley Cyrus, ele estrelou o longa-metragem. A partir disso, os dois engataram um relacionamento, que foi conturbado, repleto de términos e reconciliações. No final de 2018, os dois se casaram, mas no início de 2020 se divorciaram. Foto: Divulgação
  • Em abril de 2011, Liam foi escolhido para interpretar Gale Hawthorne na série de filmes
    Em abril de 2011, Liam foi escolhido para interpretar Gale Hawthorne na série de filmes "Jogos Vorazes", baseada na trilogia de livros de mesmo nome e que alcançou alguns recordes de bilheteria. Ele esteve presente nos quatro filmes da franquia. Foto: Imagem do site IMDB
  • Outro trabalho de destaque, dessa vez como protagonista, foi ‘Independence Day: O Ressurgimento’, longa-metragem de ficção científica e militar. Depois de três anos longe das produções cinematográficas, estrelou ‘Megarromântico’, em 2019.
    Outro trabalho de destaque, dessa vez como protagonista, foi ‘Independence Day: O Ressurgimento’, longa-metragem de ficção científica e militar. Depois de três anos longe das produções cinematográficas, estrelou ‘Megarromântico’, em 2019. Foto: Imagem do site IMDB
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay