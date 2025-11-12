Entretenimento
Elenco de “The Witcher” acolhe Liam Hemsworth após saída de Cavill
Em entrevista à revista "SFX", o ator contou que o elenco recebeu o australiano de braços abertos após a saída de Henry Cavill e destacou a dedicação do colega. Segundo Batey, Hemsworth chegou ao set com diversas ideias para o roteiro e grande envolvimento nas discussões criativas. Foto: Divulgação NETFLIX
Ele afirmou que o novo Geralt mostrou compromisso e entusiasmo desde o primeiro dia, o que conquistou rapidamente a equipe. Apesar da troca polêmica de protagonista, o clima nos bastidores segue leve, com brincadeiras e bom humor entre os atores. Foto:
A terceira temporada de ‘The Witcher’, aliás, marcou a despedida do ator Henry Cavill no papel do bruxo Geralt de Rivia. Hemsworth enfrentou a rejeição de fãs que se acostumaram com a presença de Cavill na saga. Foto: Divulgação NETFLIX
Por isso, a atriz Freya Allan, que interpreta Ciri, disse que sentiu "pena" de Liam. No entanto, torce para que as pessoas deem a ele um voto de confiança. "Sinto que ele realmente quer tentar trazer o coração. Ele tem treinado", disse. Foto: Divulgação
Em maio, a Netflix divulgou o primeiro teaser da série renovada - já com Liam Hemsworth no papel de Geralt - que estreou em outubro. Foto: Divulgação
Antes, quando o nome de Hemsworth veio a público, uma imagem dele como Geralt foi criada por Inteligência Artificial e circulou pelas redes sociais. Foto: Divulgação
Já na ocasião, Joey Batey elogiou o colega pelo estudo para o personagem: "Ele está devorando livros. E traz algo novo e revigorante para o papel’. Foto: Divulgação NETFLIX
Essa foi a primeira oportunidade de Hemsworth em uma série de popularidade mundial. Afinal, é um dos produtos mais assistidos no streaming da Netflix. Inclusive, já se sabe que ‘The ‘Witcher’ terá uma quinta temporada - que deverá ser a última. Foto: Divulgação Netflix
Liam Hemsworth faz parte de uma família ligada fortemente ao cinema. Afinal, tem irmãos que também são atores (Chris e Luke). Eles são filhos de Craig, consultor de serviços sociais, e Leonie, uma professora de inglês. Foto: Instagram @liamhemsworth
Liam começou a enxergar a profissão de ator como seu destino - acompanhando as mesmas expectativas dos irmãos (na foto, ele com o irmão mais velho, Chris) - ainda na época de escola. Foto: Instagram @chrishemsworth
Aos 16 anos fez os seus primeiros testes e em 2007 conseguiu suas primeiras experiências profissionais com papéis de coadjuvante em séries como ‘Home and Away’ (foto) e ‘As Filhas de McLeod’. Foto: Imagem do site Adoro Cinema
Em 2008, o jovem de 18 anos foi trabalhar no programa infantil ‘Alexandra, a Princesa do Rock’, no papel de Marcus, um guitarrista galã. Posteriormente, atuou na série de TV ‘Satisfaction’ e foi o protagonista no filme ‘Triangle’ (Triângulo). Em ‘Presságio’, ele fez uma curta aparição. Foto: Imagem do site MovieStills
Uma curiosidade sobre Liam é que, antes de se firmar como ator, ele teve diversos tipos de trabalho e até comenta sobre isso com bom humor. Foi padeiro, guarda de parque e funcionário de pista de boliche. Também trocou piso de azulejos e limpou tapetes. Foto: Dick Thomas Johnson wikimedia commons
Liam esteve próximo de integrar o elenco do primeiro filme da saga ‘Os Mercenários’, mas seu personagem foi cortado da obra. Contudo, no filme seguinte, ele foi incluído e interpretou Billy ‘The Kid’, um promissor atirador que foi incorporado ao grupo liderado por Sylvester Stallone. Foto: Imagem do site Adoro Cinema
Em seguida, recebeu uma boa notícia da Disney. Isso porque Liam foi aprovado para fazer o personagem Will Blakelee, no drama ‘A Última Música’, inspirado no romance de Nicholas Sparks, que leva o mesmo nome. Foto: Imagem do site IMDB
Ao lado de Miley Cyrus, ele estrelou o longa-metragem. A partir disso, os dois engataram um relacionamento, que foi conturbado, repleto de términos e reconciliações. No final de 2018, os dois se casaram, mas no início de 2020 se divorciaram. Foto: Divulgação
Em abril de 2011, Liam foi escolhido para interpretar Gale Hawthorne na série de filmes "Jogos Vorazes", baseada na trilogia de livros de mesmo nome e que alcançou alguns recordes de bilheteria. Ele esteve presente nos quatro filmes da franquia. Foto: Imagem do site IMDB
Outro trabalho de destaque, dessa vez como protagonista, foi ‘Independence Day: O Ressurgimento’, longa-metragem de ficção científica e militar. Depois de três anos longe das produções cinematográficas, estrelou ‘Megarromântico’, em 2019. Foto: Imagem do site IMDB
