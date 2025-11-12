Estilo de Vida
Brasileira faz história ao comandar maior avião do mundo; veja pilotas de destaque
"Orgulho define! Karina abriu uma nova porta e provou que não há limites para quem tem dedicação, foco, resiliência e paixão por voar". O feito ocorreu em 27 de outubro, após a piloto concluir o voo de cheque que valida a habilitação de comandante. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2025, um incidente com o avião que transportava a apresentadora Lívia Andrade, no dia 29 de maio, chamou a atenção para um fato curioso. Foto: Montagem/Reprodução/Wikimedia Commons
Nayane Beatriz Porto Barros, uma pilota de apenas 23 anos foi a responsável pelo pouso seguro da aeronave, que teve uma falha no trem de pouso. Foto: Reprodução/Instagram @naypbtz
Depois do pouso bem-sucedido, Nayane explicou que a manutenção da aeronave estava em dia e reforçou a importância de uma tripulação preparada. Foto: Reprodução/Instagram @naypbtz
-
Além de Nayane e Karina, existem outras pilotas brasileiras que conquistaram feitos incríveis no âmbito da aviação nacional - e até internacional. Conheça! Foto: Sergey Ryabtsev - Wikimédia Commons
-
Aline Borguetti: Começou a carreira em Mauá, no ABC Paulista, e hoje vive em Abu Dhabi. Tornou-se comissária de voo da Gol aos 18 anos. Foto: Reprodução/Instagram @alineborguetti
-
Aline fez curso de pilotagem e começou na nova profissão pilotando um Airbus A320. Depois passou para outras aeronaves, fazendo tanto voos de passageiros como cargueiros. Foto: Reprodução/Instagram @alineborguetti
-
Em 2019, ela passou numa seleção para a Emirates e ganhou a chance de pilotar o maior avião comercial do planeta: o Airbus A380. Foto: Montagem/Instagram/Pixabay
Carla Alexandre Borges: Nascida em Jundiaí (SP), Carla Borges coleciona pioneirismos na aviação brasileira: foi a primeira mulher da FAB a pilotar um caça, lançar uma bomba e a comandar o avião presidencial. Foto: Acervo Pessoal
Após se formar na Academia da Força Aérea (AFA), ela se destacou na concorrida aviação de caça, pilotando aeronaves como o ALX A-29 Super Tucano e o AMX A-1. Foto: Arquivo Pessoal
-
Mais tarde, Carla integrou o Grupo de Transporte Especial (GTE), responsável pelo transporte de autoridades, e comandou o VC-1 Airbus A319 da Presidência da República durante os governos Temer e Bolsonaro. Foto: Arquivo Pessoal
-
Em 2021, a pilota foi transferida para o Comando de Operações Aeroespaciais (Comae). Foto: Divulgação/Força Aérea Brasileira
Camila Meggiolaro dos Santos: Foi a primeira pilota da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Natural de São Paulo, ela ingressou na faculdade de Aviação Civil aos 18 anos. Foto: Reprodução/Instagram
-
Em 2022, Camila participou da Operação Verão, para sobrevoar as praias de Torres até Quintão, a bordo do Gavião 01, helicóptero da corporação. Foto: Reprodução/Instagram
Mulheres que desejam ser pilotas de avião podem fazer o Curso de Formação de Oficiais Aviadores, implantado em 2008 pela Força Aérea Brasileira (FAB). Embora seja mais em conta do que os cursos de formação e aulas em aeroclubes, o concurso é bastante disputado. Foto: Divulgação/Força Aérea Brasileira
