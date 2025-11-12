Casa minúscula espremida entre rochas chama atenção no sertão cearense

O ambiente tranquilo e isolado é usado para descanso e até mesmo para passar o dia com a esposa. "[...] Não tem perigo não, é um lugar bom. Eu já dormi lá, faço almoço lá, já passei o dia todinho lá, vou com a mulher pra lá, nós passamos o dia", contou. Foto: Arquivo Pessoal/Valdir Magalhães