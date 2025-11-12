Celebridades e TV
Em meio à COP30, artistas brasileiros se unem contra embalagens de plástico nos livros
-
Os jornalistas Ana Maria Machado e André Trigueiro, as atrizes Bruna Lombardi e Patricia Pillar, e o cantor e compositor Chico Buarque são algumas das pessoas que assinaram a petição. Foto: Divulgação
-
O gestor cultural Afonso Borges, líder do movimento, critica o invólucro plástico como um símbolo de uma grave contradição. Foto: Reprodução
-
"Aparentemente inofensiva, essa película é, na verdade, o símbolo de uma indústria que produz cultura e conhecimento, mas ainda não aprendeu a lidar com o impacto ambiental que causa", defendeu. Foto: Divulgac?a?o
-
Segundo cálculos feitos pelo próprio gestor, somente em 2024 o país produziu 366 milhões de exemplares. Foto: Divulgac?a?o
-
-
Desses, aproximadamente 70% teriam sido plastificados, o que pode ter gerado cerca de 256 milhões de embalagens de plástico no meio ambiente. Foto: Luisa Brimble/Unsplash
-
Como cada filme plástico pesa entre 1,4 e 2,7 gramas, o descarte geraria algo entre 360 e 700 toneladas por ano. Foto: Freepik/wirestock
-
"Um material de baixo valor de reciclagem, que quase sempre termina em aterros sanitários e, irremediavelmente, no mar, contribuindo para o pior dos mundos: os microplásticos", criticou Afonso. Foto: Flickr/OregonStateUniversity
-
-
O gestor também contesta a justificativa das editoras de que o plástico protege o livro contra danos, alegando que essa proteção é meramente temporária. Foto: Divulgac?a?o
-
Ele alega que essa proteção dura apenas até o consumidor abrir o produto, enquanto o impacto ambiental persiste por muito tempo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
A produção e incineração de plástico também emitem gases de efeito estufa, contribuindo para as mudanças climáticas. Foto: Hans/Pixabay
-
-
Além disso, o descarte inadequado pode entupir bueiros e agravar enchentes nas cidades. Reduzir o consumo, reutilizar e reciclar são ações essenciais para diminuir seus impactos ambientais. Foto: Flickr Marahalim Siagian
-
O manifesto acontece em meio à COP30, evento que visa avaliar o progresso global no enfrentamento das mudanças climáticas. Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons/Creative Commons
-
Esta é a primeira vez que o evento ocorre na região amazônica, mais especificamente na cidade de Belém do Pará. Foto: Wikimedia Commons/Cayambe
-
-
A escolha tem como objetivo colocar a Amazônia e suas comunidades — incluindo povos indígenas e ribeirinhos — diretamente no centro dos debates globais sobre o clima. Foto: Pexels/Tom Fisk
-
Entre as pautas centrais da COP30 estão a redução das emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas e preservação de florestas e biodiversidade. Foto: Peggychoucair/Pixabay
-
A expectativa é de que esta COP marque menos debates teóricos e mais foco em implementação de políticas e compromissos concretos, transformando declarações em ações palpáveis. Foto: John Cameron/Unsplash
-