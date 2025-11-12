Artes
Estragou: Voluntário tenta tirar “poeira” de espelho em museu, mas era obra de arte
O espelho da instalação de Chen Sung-chih tinha 40 anos de poeira como parte da arte, segundo o Metro. A peça não pôde ser restaurada, e o museu avalia compensação com o artista e a seguradora. A instalação de Chen reúne espelhos antigos, tecidos e materiais de construção, e aborda temas como memória e transformação. Foto: Divulgação Governo de Keelung
As obras de arte moderna vira e mexe sofrem com mal-entendidos e enganos. Em outubro de 2024, um operador de elevador do LAM Museum, na Holanda, jogou fora por engano uma obra feita com duas latas de cerveja. Foto: Divulgação/LAM Museu
A peça, intitulada All the Good Times We Shared, I Miss Them, fazia parte de uma mostra de arte contemporânea. Um comunicado divulgado pelo LAM Museum disse que "as latas foram cuidadosamente desenhadas à mão com acrílico, com cada detalhe reproduzido meticulosamente". Foto: Divulgação/LAM Museu
As latas foram recuperadas de um saco de lixo, limpas, e colocadas em um pedestal na entrada do museu. Foto: - Reprodução de Rede Social
Em 2015, uma faxineira em um museu no norte da Itália confundiu uma instalação artística com sujeira e acabou "limpando" a peça acidentalmente. Foto: Montagem/Divulgação
Até o Google entrou na brincadeira na época: "Já estou me preparando para visitar o museu e ver essa instalação de perto", publicou o perfil oficial da empresa. Foto: Reprodução Google
Em 2023, um visitante de uma galeria em Seul, Coreia do Sul, comeu uma banana que fazia parte de uma exposição. Foto: Reprodução de Instagram
A banana, na verdade, era parte da famosa criaÃ§Ã£o "Comedian", do artista italiano Maurizio Cattelan. A obra ganhou destaque e chegou a ser vendida por US$ 120 mil (aproximadamente R$ 665 mil) na Art Basel Miami Beach, em dezembro de 2019. Foto: ReproduÃ§Ã£o Leeum Museum of Art
Outro caso inusitado aconteceu em agosto deste ano, quando um jovem resolveu pregar uma peça nos visitantes do Museu Solomon Robert Guggenheim, em Nova York. Foto: Stevenuccia/Wikimédia Commons
Ele tirou o próprio tênis e colocou o calçado próximo a outras peças de arte. Resultado: várias pessoas não só pararam para admirar a "obra" como ficaram tirando fotos do All Star desgastado do rapaz. Foto: Reprodução/Redes Sociais
O vídeo viralizou no TikTok na época e hoje já soma mais de 26 milhões de visualizações! Alguns seguidores debocharam a respeito de obras em exibição que "não parecem arte de verdade". Foto: Reprodução redes sociais
A arte moderna, que emergiu no final do século 19 e se desenvolveu ao longo do século 20, reflete uma ruptura com as tradições clássicas e acadêmicas da arte. Foto: Claudia Schmalz por Pixabay
Ela é marcada pela experimentação com novas formas, técnicas e materiais, abordando temas como a subjetividade, o abstracionismo, a industrialização e a vida moderna. Foto: Christian St-Marseille por Pixabay
Em uma de suas principais características, a arte moderna questiona o que é considerado "arte" e frequentemente busca provocar o público. Foto: Tabea por Pixabay