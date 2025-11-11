Celebridades e TV
Saída de Silvânia Aquino da banda Calcinha Preta reacende memória de Paulinha Abelha, morta aos 43 anos
O assunto que repercute nas redes traz à tona a memória da cantora Paulinha Abelha, famosa por sua passagem pela banda Calcinha Preta e que morreu precocemente. Paulinha teria feito 47 anos em 16 de agosto de 2025. E a atual formação concluiu as gravações do DVD Atemporal, o primeiro grande projeto desde a morte da artista. Foto: Reprodução dos sites folhape.com.br/cultura br.noticias.yahoo.com correiobraziliense.com.br
O evento, ocorrido no dia 9/8/2025, portanto, uma semana antes da data de aniversário de Paulinha Abelha —, aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, com público de 15 mil pessoas e ingressos esgotados. O projeto foi iniciado há dois anos, portanto, no ano anterior à morte da cantora. Foto: Divulgação
O momento mais emocionante foi a homenagem a Paulinha. Um show de drones formou o rosto da cantora e o símbolo de uma abelha no céu, enquanto a banda cantava sucessos como "Louca Por Ti" e "Paulinha", eternizados por sua voz. Foto: Reprodução Instagram
Em março de 2025, o viúvo Clevinho Santos revelou estar em um novo relacionamento, três anos após a morte de Paulinha. Apesar do namoro com a influenciadora Gabrielly Lopes, ele disse que continuaria prestando homenagens à cantora em datas marcantes como o aniversário dela e o Dia dos Finados. Foto: Reprodução Instagram
Relembre, a seguir, a trajetória da artista musical e sua morte precoce que abalou os fãs! Foto: Reprodução Instagram
Paulinha Abelha morreu no dia 23/02/22, devido a uma infecção grave no Sistema Nervoso Central. Ela tinha 43 anos. A cantora passou por vários dias internada em um hospital em Aracaju, mas não resistiu. A infecção causou problemas em diversos órgãos. Foto: reprodução instagram
Na época, um laudo preliminar havia sido divulgado dando conta de que a cantora havia ingerido remédios para emagrecer, que poderiam ter agravado seu estado. Foto: Arquivo pessoal/redes sociais
O laudo médico foi assinado pelo médico Nelson Bruni C. Freitas, que foi contratado pela banda para avaliar os profissionais do hospital, os remédios prescritos e a certidão de óbito. Foto: Reprodução
"Exames realizados (Liquor) evidenciam uma infecção em Sistema Nervoso Central, com a celularidade demonstrando a hipótese diagnóstica de uma Meningite", afirmou um trecho do documento. Foto: Reprodução Instagram
"NÃ£o foi evidenciada a presenÃ§a de conduta mÃ©dica inadequada durante sua internaÃ§Ã£o hospitalar. O tratamento instituÃdo pelos hospitais seguiu o protocolo especÃfico e bibliografia mÃ©dica atual", concluiu. Foto: ReproduÃ§Ã£o instagram
Paulinha começou a se sentir mal assim que chegou a Sergipe, onde morava. Ela tinha ido fazer uma turnê em São Paulo. Após alguns dias, a família e a banda tentaram levá-la de volta para a capital paulista, mas o estado da cantora não permitia. Foto: Reprodução instagram/@paulinhaabelha
Alguns dias antes de ser internada, ela deu uma entrevista ao "Podpah" afirmando que se sentiu mal antes de entrar no estúdio: Foto: Reprodução Canal Podpah
"Eu senti um 'passamento', um desmaio (antes da entrevista). Mas nada que o Podpah não resolva, está tudo ótimo. Qualquer coisa, se eu ficar tonta, eu vou ali. Mas comi igual a uma lontra, ontem jantamos um sushi maravilhoso", contou. Foto: Reprodução Canal Podpah
Paula de Menezes Nascimento Leça Viana nasceu na cidade de Simão Dias, no interior de Sergipe, em 16 de agosto de 1978. Ela começou a cantar com 12 anos, em trios elétricos de Sergipe. Foto: Reprodução instagram/@paulinhaabelha
Depois, ela investiu em uma banda chamada Flor de Mel, que não deu o retorno financeiro esperado e, por isso, ela desistiu do projeto. Pouco depois, Paulinha entrou para a banda Panela de Barro. Lá, ela ficou por três anos. Foto: Reprodução Instagram
Paulinha Abelha foi convidada para entrar no time do Calcinha Preta em 1998. Quem a descobriu foi o empresário e produtor musical Gilton Andrade (foto), que montou a banda. Outro grande trabalho foi montar o Mulheres Perdidas. Foto: Reprodução do site portaldoresdecampos.com.br
Paulinha deixou a banda em 2010, quando resolveu apostar em duplas e outras bandas. No entanto, ela retornou em 2018 e não saiu desde então. Foto: Reprodução instagram/@paulinhaabelha
O Calcinha Preta toca forró e foi fundado em 1995. O nome veio após uma consulta popular. A banda tem vários sucessos. Um deles se chama "Paulinha", uma música em homenagem à cantora, lançada em 2007. Foto: Reprodução instagram/ @calcinhapreta
Dois anos depois, veio "Você Não Vale Nada", que foi tema da novela "Caminho das Índias" (2009) e ficou muito popular em todo o Brasil. Para muitos, este é o maior sucesso do grupo sergipano. Foto: Reprodução TV Record
Outro grande sucesso do Calcinha veio em 2014, quando lançou "Todo Mundo Tem Um Sonho Pra Realizar", uma paródia de "When I Was Your Man", do cantor americano Bruno Mars. Foto: Reprodução instagram/ @calcinhapreta
Em 2021, a banda passou por outra tragédia e perdeu Sidney Chuchu, integrante da primeira formação do grupo. Ele foi assassinado dentro de casa e tinha 57 anos. Foto: Reprodução Youtube
O Calcinha Preta chegou a ficar cerca de 40 dias de luto depois da morte da cantora. A banda continua na ativa até hoje (16/08/25). Foto: divulgação
Paulinha foi casada duas vezes, com o cantor Marlus Viana (de 2003 a 2015) e com o dançarino Clevinho Santos (de 2017 a 2022). Foto: Reprodução instagram/@paulinhaabelha