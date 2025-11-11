Celebridades e TV
Globo remove cenas de ‘Terra Nostra’ com ator preso por pedofilia
O ator, que está preso por crimes relacionados à pedofilia desde 2023, dava vida ao personagem Batista, um dos destaques da produção lançada em 1999. Foto: Reprodução/Globoplay
De acordo com informações da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, aproximadamente 95% de suas cenas foram eliminadas, incluindo quase todas as falas. Foto: Reprodução/Instagram
Apenas um trecho foi mantido, por ser considerado indispensável para o desenvolvimento da história. Mas José Dumont não é o único nome conhecido que já enfrentou problemas com a Justiça no Brasil. Foto: Reprodução/Internet
Outros famosos também chegaram a passar por experiências de detenção, seja por um dia ou por períodos maiores. Relembre casos! Foto: Montagem/Reproduc?a?o
Fábio Assunção – O ator enfrentou a prisão em diferentes momentos, incluindo detenção por dano qualificado ao patrimônio público e desacato à autoridade em 2017, e por suspeita de dirigir sob efeito de álcool em 2018. Foto: Reprodução/Instagram
Dado Dolabella – O ator foi preso em 2018 por não pagamento de pensão alimentícia, com dívidas que chegaram a quase R$ 200 mil. Foto: Reprodução/Instagram @dadodolabella
Caetano Veloso – Um dos maiores nomes da música popular brasileira, Caetano foi preso em 1968 sob o regime militar, acusado de supostas ofensas à bandeira brasileira. Foto: Divulgação
Belo – O cantor, que desde outubro de 2025 está na nova novela das nove da Globo "Três Graças", teve diversas passagens pela prisão. Foto: Reprodução/YouTube
Duas das mais notórias foram por envolvimento com o tráfico de drogas, em 2002 e 2004. Mais recentemente, em 2021, foi detido por realizar um show em local proibido durante a pandemia. Foto: Reprodução/Instagram
Romário – O ex-jogador e atual senador também passou uma noite detido em 2009 por questões relacionadas ao não pagamento de pensão alimentícia. Foto: Reprodução Instagram @romariofaria
Gilberto Gil – Assim como Caetano, Gil também foi preso durante o período militar, acusado de subversão. Foto: Wikimedia Commons/Ministério da Cultura do Brasil
Rita Lee â?? A cantora, que morreu em 2023, foi presa em 1976 â?? tambÃ©m no contexto da ditadura militar â?? por porte de maconha enquanto estava grÃ¡vida. Foto: Marco Senche/Wikimedia Commons
Marcello Anthony – O ator foi detido em 2004, em Porto Alegre, após ser flagrado pela polícia comprando maconha. O caso foi enquadrado como tráfico devido à quantidade da droga. Foto: Reprodução/@marcelloantony_oficial
Naldo Benny – O cantor foi detido em 2017 por porte ilegal de arma após ser denunciado por agressão contra a então esposa, Ellen Cardoso. Foto: Reprodução
DJ Ivis – Produtor musical conhecido por hits do piseiro e parcerias com artistas como Xand Avião, o DJ foi preso em 2021 após vídeos agredindo a ex-esposa virem à tona. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Robinho: O caso do ex-jogador do Santos é um dos mais graves e recentes. Foi condenado na Itália a 9 anos de prisão por estupro coletivo ocorrido em 2013 e, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolher a decisão, cumpre pena no Brasil. Foto: Ivan Storti/Santos FC
