Animais
Mistura de espécies virou objeto de estudo no sul do Brasil: tão rara que exigiu vários exames
-
Ele possui pelagem acinzentada, cauda longa e densa, e mede cerca de 60 cm, excluindo a cauda. Vive em campos abertos, savanas e pampas, alimentando-se de pequenos animais, frutos e insetos. É mais comum em regiões como o sul do Brasil. Foto: Cláudio Dias Timm/Wikimedia Commons
-
Em 2021, o graxaim-do-campo ganhou destaque nas redes devido a um caso inusitado: a descoberta de um animal híbrido - fruto do cruzamento de um cão com um graxaim-do-campo, também conhecido como raposa-dos-pampas - por pesquisadores do Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/Flávia Ferrari/UFRGS
-
Inicialmente, o mamífero foi confundido com um vira-lata, mas os estudiosos perceberam que tratava-se de uma "mistura" de duas espécies. Foto: Divulgação/Flávia Ferrari/UFRGS
-
O animal foi resgatado em um trecho de estrada do município de Vacaria, no nordeste gaúcho. O biólogo Herbert Hasse Junior resgatou o animal ferido auxiliado por integrantes da patrulha ambiental da cidade gaúcha. Foto: Ederson Pereira Boeira/Wikimedia Commons
-
-
Conduzido ao hospital veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Hasse Junior identificou o mamífero inicialmente como a fêmea de um animal silvestre. No caso, um graxaim-do-campo. Foto: Divulgação
-
No entanto, ao retirar o animal da caixa de transporte a pesquisadora Flávia Ferrari logo notou que não se tratava de um graxaim-do-campo. Foto: Divulgação/Flávia Ferrari/UFRGS
-
Ao transferir o animal para um espaço de espécies domésticas começou o mistério que intrigou os especialistas da universidade. Foto: Divulgação/Flávia Ferrari/UFRGS
-
-
O comportamento do animal diferia muito da forma como os cachorros agem. O aspecto que mais chamou atenção dos cuidadores foi recusa por ração. Foto: Patrick Zbasnik por Pixabay
-
Cismada, a equipe do local testou colocar pequenos roedores no canil. O animal devorou a nova refeição, comportamento alimentar típico de um graxaim-do-campo. Foto: Divulgação/Flávia Ferrari/UFRGS
-
Diante disso, o mamífero foi transferido para o setor de animais silvestres. Com aparência incomum para um graxaim-do-campo, mas hábito alimentar idêntico ao dessa espécie de canídeo, o bicho deixou os pesquisadores intrigados. Foto: Bernard Dupont wikimedia commons
-
-
Chamado para auxiliar na identificação, o geneticista Thales Renato Ochotorena de Freitas, do Instituto de Biociências da UFRGS, avaliou o animal e surpreendeu-se com o fato de ele latir como um cachorro. Foto: Divulgação
-
O graxaim-do-campo emite apenas pequenos ganidos agudos, nada parecidos com os ruídos típicos dos cães. Foto: Ariel Mergener Henckel/Wikimedia Commons
-
Diante do enigma, os pesquisadores recorreram ao citogeneticista Rafael Kretschmer, da Universidade Federal de Pelotas, para fazer a contagem de cromossomos (estruturas internas às células que abrigam o material genético dos seres vivos). Foto: Reprodução
-
-
O cachorro doméstico tem 78 cromossomos e o graxaim-do-campo, 74, uma diferença importante no código genético das espécies. E veio a surpresa: o animal tinha 76 cromossomos. Foto: Reprodução/Revista Animals
-
No Rio Grande do Sul, o lobo-guará é a única espécie de canídeo com 76 cromossomos. Porém, o animal ferido não guardava nenhuma característica desse tipo de animal. Foto: ICMBio
-
Para uma certeza científica, a bióloga Bruna Elenara Szynwelski, da UFRGS, procedeu a uma análise dos genes do híbrido. E ficou evidente a presença de grupos de genes de cachorro doméstico e outros de graxaim-do-campo. Foto: Miroslaw Miras por Pixabay
-
-
A descoberta, publicada no periódico científico Animals, foi descrita como rara pelo fato de haver considerável distância parental entre cachorros e graxains-do-campo na árvore evolutiva. Foto: Marioassoneq/Wikimedia Commons