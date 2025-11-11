Mistura de espécies virou objeto de estudo no sul do Brasil: tão rara que exigiu vários exames

Em 2021, o graxaim-do-campo ganhou destaque nas redes devido a um caso inusitado: a descoberta de um animal híbrido - fruto do cruzamento de um cão com um graxaim-do-campo, também conhecido como raposa-dos-pampas - por pesquisadores do Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/Flávia Ferrari/UFRGS