Explorador que inspirou criação de Indiana Jones sumiu de forma misteriosa no Brasil, há 100 anos

  • Percival Harrison Fawcett desapareceu no Mato Grosso há 100 anos, enquanto buscava a mítica “Cidade Z”.
  • O explorador acreditava que a suposta civilização perdida existia em territórios brasileiros.
  • Tido como um dos aventureiros mais importantes do início do século 20, sua trajetória serviu de inspiração para a criação de um dos personagens mais populares do cinema, o Indiana Jones.
  • Iniciada em 1º de setembro, a missão visa refazer a rota de Fawcett por sete países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru.
  • A intenção é buscar não apenas vestígios arqueológicos e dados sobre seu paradeiro, mas também ouvir moradores e pesquisadores.
  • Uma das regiões pelas quais os exploradores passaram foi o Lago Guatavita, em Sesquilé, na Colômbia.
  • O local ficou marcado por ser onde eram realizados rituais sagrados do povo Muísca que originaram a lenda de Eldorado.
  • Militar, topógrafo e membro da Royal Geographical Society, Fawcett viajou sozinho por longos períodos.
  • Ele cartografou áreas desconhecidas e defendia teorias que misturavam ciência e misticismo.
  • Em sua última carta, enviada em 1925, Fawcett indicou coordenadas em União do Sul, no Mato Grosso — desde então, nunca mais foi visto.
  • Ao longo do século, diversas buscas alegaram ter encontrado restos ou vestígios da expedição, mas todas foram desmentidas.
  • Para historiadores, Fawcett marcou a exploração amazônica: seu legado está menos na possível “Cidade Z” e mais na forma como sua história conectou mito, arqueologia e o imaginário sobre a fronteira desconhecida.
    Para historiadores, Fawcett marcou a exploração amazônica: seu legado está menos na possível “Cidade Z” e mais na forma como sua história conectou mito, arqueologia e o imaginário sobre a fronteira desconhecida. Foto: Wikimedia Commons/lubasi
