História
Explorador que inspirou criação de Indiana Jones sumiu de forma misteriosa no Brasil, há 100 anos
Percival Harrison Fawcett desapareceu no Mato Grosso há 100 anos, enquanto buscava a mítica “Cidade Z”. Foto: Divulgac?a?o
O explorador acreditava que a suposta civilização perdida existia em territórios brasileiros. Foto: Freepik/Imagem gerada por IA
Tido como um dos aventureiros mais importantes do início do século 20, sua trajetória serviu de inspiração para a criação de um dos personagens mais populares do cinema, o Indiana Jones. Foto: Divulgação/Lucasfilm
Iniciada em 1º de setembro, a missão visa refazer a rota de Fawcett por sete países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Foto: Divulgação
A intenção é buscar não apenas vestígios arqueológicos e dados sobre seu paradeiro, mas também ouvir moradores e pesquisadores. Foto: Roland Unger/Wikimedia Commons
Uma das regiões pelas quais os exploradores passaram foi o Lago Guatavita, em Sesquilé, na Colômbia. Foto: Wikimedia Commons/Camilo.Errante
O local ficou marcado por ser onde eram realizados rituais sagrados do povo Muísca que originaram a lenda de Eldorado. Foto: Wikimedia Commons/Masanalv
Militar, topógrafo e membro da Royal Geographical Society, Fawcett viajou sozinho por longos períodos. Foto: Divulgac?a?o
Ele cartografou áreas desconhecidas e defendia teorias que misturavam ciência e misticismo. Foto: Freepik
Em sua última carta, enviada em 1925, Fawcett indicou coordenadas em União do Sul, no Mato Grosso — desde então, nunca mais foi visto. Foto: Reprodução/YouTube
Ao longo do século, diversas buscas alegaram ter encontrado restos ou vestígios da expedição, mas todas foram desmentidas. Foto: Johann Walter Bantz/Unsplash
O sumiço misterioso de um explorador britânico no Brasil tem promovido uma expedição por respostas sobre seu paradeiro. Foto: Divulgac?a?o
Para historiadores, Fawcett marcou a exploração amazônica: seu legado está menos na possível “Cidade Z” e mais na forma como sua história conectou mito, arqueologia e o imaginário sobre a fronteira desconhecida. Foto: Wikimedia Commons/lubasi