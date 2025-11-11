Assine
Leonardo DiCaprio celebra 51 anos com mensagem ambientalista

Redação Flipar
    Ele destacou a importância simbólica de uma cidade amazônica sediar a conferência e alertou para o avanço do desmatamento ligado à pecuária. Também defendeu que o futuro do planeta depende de ações urgentes e coletivas em favor da preservação ambiental. Foto: Domínio púbLico US Department State
    O ator ainda citou o trabalho do Forest Tenure Funders Group, que mobilizou 1,7 bilhão de dólares, e anunciou, pela ONG Re:Wild, um novo compromisso global de cerca de 2,7 bilhões de reais para conservar ecossistemas e fortalecer comunidades locais. Foto: Reprodução / Instagram
    Além de ser porta-voz da ONG Re:Wild, DiCaprio criou a Leonardo DiCaprio Foundation, que apoia projetos de conservação e combate às mudanças climáticas em diferentes regiões do mundo. Foto: Facebook Leonardo DiCaprio
    Conheça melhor Leonardo DiCaprio, vencedor do Oscar e um dos nomes mais respeitados de Hollywood, conhecido por sua atuação versátil e por sua dedicação às causas ambientais. Foto: Reprodução / Instagram
    Leonardo Wilhelm DiCaprio nasceu em 11 de novembro de 1974, em Los Angeles, Califórnia. Filho de George DiCaprio e Irmelin Indenbirken, iniciou a carreira ainda na infância em séries de televisão como “Santa Barbara” e “Lassie”. Foto: Youtube Canal Lucimar Moreira e Instagram @leonardodicaprio
    Sua estreia no cinema ocorreu em 1991, com o filme “Criaturas 3”. Dois anos depois, recebeu aclamação da crítica por “Gilbert Grape: Aprendiz de Sonhador”, interpretando Arnie Grape. O papel lhe rendeu as primeiras indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Foto: Divulgação
    Em 1997, alcanÃ§ou fama mundial ao protagonizar â??Titanicâ?, dirigido por James Cameron. O longa se tornou um dos maiores sucessos da histÃ³ria do cinema, vencedor de 11 Oscars e recordista de bilheteria por mais de uma dÃ©cada. Foto: DivulgaÃ§Ã£o Paramount
    Entre os muitos filmes de sucesso de sua carreira, destaca-se “O Aviador” de 2004, em que DiCaprio interpretou o magnata Howard Hughes, pioneiro da aviação e cineasta. A atuação lhe garantiu mais uma indicação ao Oscar. Foto: Filme O Aviador - Leonardo DiCaprio
    Outro destaque é “Diamante de Sangue” de 2006, no qual interpretou Danny Archer, um contrabandista envolvido no tráfico de diamantes durante a guerra civil de Serra Leoa. O desempenho foi novamente reconhecido pela Academia, com indicação ao prêmio de Melhor Ator. Foto: Divulgação
    Em “O Lobo de Wall Street” em 2013, dirigido por Martin Scorsese, deu vida a Jordan Belfort, corretor da bolsa envolvido em fraudes financeiras. A performance rendeu elogios e mais uma indicação ao Oscar. Foto: Divulgação
    Em 2016, conquistou o Oscar de Melhor Ator por “O Regresso”. No filme, dirigido por Alejandro G. Iñárritu, interpretou Hugh Glass, um homem que luta para sobreviver após ser atacado por um urso e dado como morto pelo seu grupo de caça. Foto: Divulgação/Fox Filmes
    Já em “Era Uma Vez em… Hollywood”, DiCaprio foi indicado mais uma vez ao Oscar. No longa, interpretou Rick Dalton, um ator de faroeste em decadência nos anos 1960. Foto: divulgação/Sony Pictures
    Entre seus trabalhos recentes estÃ£o â??NÃ£o Olhe Para Cimaâ?, uma sÃ¡tira sobre a crise climÃ¡tica, e â??Assassinos da Lua das Floresâ?, filme que marca a sexta parceria entre o ator e o diretor Martin Scorsese e retrata crimes cometidos contra o povo indÃ­gena Osage nos Estados Unidos. Ambos receberam destaque no Oscar: o primeiro foi indicado em quatro categorias e o segundo em dez. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    Em setembro de 2025, estreou o filme “Uma Batalha Após a Outra”, com um elenco estrelado, sobre um grupo de ex-revolucionários que se reúne para resgatar a filha de um dos integrantes. Foto: Divulgação / Warner Bros. Pictures
    AlÃ©m de sua carreira como ator, fundou a produtora Appian Way Productions, responsÃ¡vel por obras de sucesso como â??Ilha do Medoâ?, â??Tudo por JustiÃ§aâ? e â??Assassinos da Lua das Floresâ?. Foto: Georges Biard wikimedia commons
    Na vida pessoal, o ator é discreto. Desde 2023, mantém um relacionamento com a modelo italiana Vittoria Ceretti, mas evita expor detalhes da vida privada. Foto: Reprodução/@leonardodicaprio
