Leonardo DiCaprio celebra 51 anos com mensagem ambientalista

Entre seus trabalhos recentes estÃ£o â??NÃ£o Olhe Para Cimaâ?, uma sÃ¡tira sobre a crise climÃ¡tica, e â??Assassinos da Lua das Floresâ?, filme que marca a sexta parceria entre o ator e o diretor Martin Scorsese e retrata crimes cometidos contra o povo indÃ­gena Osage nos Estados Unidos. Ambos receberam destaque no Oscar: o primeiro foi indicado em quatro categorias e o segundo em dez. Foto: DivulgaÃ§Ã£o