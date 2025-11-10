Galeria
Caetano Moura: brasileiro filho de escravos foi médico particular de Napoleão
Aos 18 anos, ele envolveu-se na Revolta dos Búzios, também conhecida como Conspiração dos Alfaiates, movimento contra a escravidão e que reivindicava uma série de direitos para a população. Após o levante ser reprimido pelo exército colonial, Caetano Lopes de Moura fugiu para Portugal e formou-se médico na Universidade de Coimbra. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
Na França, ele ganhou fama ao atuar como cirurgião do exército local e também prestando serviços particulares. Ao saber da boa reputação do médico brasileiro, Napoleão decidiu contratá-lo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Após a queda do imperador, em 18 de junho de 1815, na famosa Batalha de Waterloo, Caetano Lopes de Moura permaneceu na Europa, retornou ao Brasil apenas em 1846, quando tinha 67 anos de idade. O médico perdeu prestígio e chegou a passar sérias necessidades, até que recebeu ajuda do imperador Dom Pedro II e recebeu uma pensão vitalícia do estado brasieliro. Ele morreu aos 81 anos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
A chamada Era Napoleônica durou de 1799 a 1815 (1799-1815). Conheça a seguir a história de dos personagens mais célebres do mundo em todos os tempos! Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Nascido na ilha francesa da Córsega, Napoleão Bonaparte é uma das lideranças políticas mais conhecidas e influentes dos últimos séculos. A sua ascensão ocorreu nos anos seguintes à Revolução Francesa (1789), movimento que destituiu a monarquia e instituiu a Primeira República Francesa. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Em 1795, após participar da repressão a uma tentativa de golpe monarquista, Napoleão foi nomeado comandante do exército da França na Itália. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Napoleão destacou-se em campanhas de resistência, uma delas em Toulon, e aos 24 anos de idade foi nomeado general de brigada. Foto: -Domínio Público/Wikimédia Commons
Em 9 de novembro de 1799, Napoleão tornou-se Primeiro Cônsul da França. No cargo, articulou um golpe, que ficou conhecido como 18 Brumário, e acabou por encerrar o período revolucionário. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
No período do consulado, Napoleão foi acumulando poder e apoio popular até ser coroado imperador em 1804, ano que marca o início do Império Napoleônico. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Em 1806, o imperador implantou o Bloqueio Continental, proibindo relações comerciais de países da Europa continental com a Inglaterra. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Napoleão expandiu o seu império ao vencer batalhas como a de Austerlitz, ou Batalha dos Três Imperadores, na atual República Tcheca, em 1805, no auge das guerras napoleônicas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
A tensão na Europa subiu com a gigantesca invasão da Rússia por tropas napoleônicas, em 1812. Em meio ao rigoroso inverno local, Napoleão sofreu uma dramática derrota, com a perda de mais de 500 mil homens. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Em 1814, tropas reunidas por diversos países invadiram Paris e provocaram a primeira queda de Napoleão. O imperador abdicou e foi exilado na Ilha de Elba, no Mar Mediterrâneo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Napoleão, que ainda desfrutava de expressivo apoio popular, conseguiu fugir da ilha e assumir novamente o governo da França com apoio militar. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Esse novo governo, porém, sucumbiu após cem dias com a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo e seu desterro em Santa Helena. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Napoleão teve sete irmãos e dois deles - Luciano Bonaparte e José Napoleão Bonaparte (foto) - ocuparam cargos políticos durante seu império. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Por 13 anos, Napoleão foi casado com Josefina de Beauharnais, que ocupou o posto de imperatriz da França entre 1804 e 1810. Foto: Domínio Público /Wikimédia Commons
Filho do juiz Carlo Bonaparte (foto), o imperador casou-se em 1809 com Maria LuÃsa da Ãustria, uniÃ£o que gerou o filho NapoleÃ£o Francisco Carlos JosÃ© Bonaparte, o NapoleÃ£o II. Foto: DomÃnio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons
O herdeiro do trono francês morreu de pneumonia com apenas 21 anos. Em 1852, seu primo Luis Bonaparte, sobrinho de Napoleão, foi coroado como Napoleão III. Foto: Louis Rochet/Wikimédia Commons
Os restos mortais de Napoleão Bonaparte encontram-se em um suntuoso túmulo no Museu dos Invalides, em Paris. Foto: Livioandronico2013 /Wikimédia Commons
Em 2023, entrou em cartaz o filme “Napoleão”, de Ridley Scott, com Joaquim Phoenix no papel principal. O longa é centrado nas batalhas e ascensão do general ao poder na França. Foto: Divulgação