Inteligência Artificial mostra como os Mamonas Assassinas estariam na faixa dos 50 anos
Em 2023, o artista visual Hidreley Diao usou tecnologia de inteligência artificial para criar as imagens dos integrantes da Banda Mamonas Assassinas, como eles provavelmente estariam quase três décadas depois da morte do grupo. Foto: Instagram
O resultado repercutiu nas redes sociais e os fãs puderam matar a saudade dos músicos que deixaram uma marca de talento e irreverência. Veja um a um como eles estariam. Foto: Divulgação e Instagram @hidreley
Dinho - Era o vocalista da banda. Nascido em 5/3/1971, em Irecê, na Bahia, tinha 24 anos e morreu 3 dias antes de seu aniversário. Foto: Instagrams @samuelreoli e @hidreley
Bento Hinoto - O guitarrista. tinha ascendência japonesa, mas gostava de usar cabelo rastafári. Estava com 25 anos na época do acidente. Foto: Facebook Rock Eterno e Instagram @hidreley
Samuel Reoli - Era baixista. Nascido em 11/3/1973, tinha 22 anos. Ele e o irmão Sérgio tocavam juntos na banda. Foto: Instagrams @samuelreoli e @hidreley
Os integrantes Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sério Reoli e Júlio Rasec criaram uma forma diferente de lidar com a música - focada em piadas com eles mesmos e com situações. Foto: Instagram @samuelreoli
Sérgio Reoli - Era baterista. Nascido em 30/9/1969, em Guarulhos (SP), tocava com o irmão Samuel na banda. O nome Reoli vem das sílabas iniciais de Reis e Oliveira, sobrenome dos dois irmãos. Foto: Facebook Mamonas Assassinas e Instagram @hidreley
Júlio Rasec - Era tecladista. Nascido em 4/1/1968 em Guarulhos (SP), se chamava Júlio César Barbosa e adotou o sobrenome artístico Rasec por ser a inversão de César. Foto: Facebook Mamonas Assassinas e Instagram @hidreley
A semente da banda remonta a 1989, quando Sérgio conheceu o irmão de Bento e eles se juntaram a Sérgio Reoli formando a Banda Utopia, que fazia covers de bandas já famosas na época (Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso). . Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Ele acabou se tornando o vocalista da banda, que passou a se chamar Mamonas Assassinas. Um nome irreverente que conquistou o público. Foto: Facebook Mamonas Assassinas
O sucesso foi estrondoso. Eles não paravam de se apresentar em shows pelo Brasil, sempre de forma divertida e com grande retorno do público. Foto: Facebook Mamonas Assassinas
A banda também estava sempre em programas de TV, com imensa popularidade, cativando a audiência. A presença dos Mamonas era garantia de muita gente do outro lado da telinha. Foto: Facebook Mamonas Assassinas
Um dos maiores sucessos foi a Brasília Amarela, que virou um must nas rádios na época. O carro ganhou uma popularidade incrível na esteira do clipe dos jovens músicos. Foto: Reprodução e Instagram @samuelreoli
A musicalidade alegre associada a uma letra marcada pela irreverência fez com que a banda ocupasse os primeiros lugares. Foto: Divulgação
A banda deu uma entrevista superdivertida ao apresentador Jô Soares, quando ele ainda estava no SBT. Era o programa 'Jô Soares 11 e meia'. Foto: Facebook Mamonas Assassinas
Esta é uma das últimas imagens da banda, pois é do show dos Mamonas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, que lotou com fãs. Dali eles partiram para a viagem que terminaria em tragédia: a queda do avião em 2/3/1996 na Serra da Cantareira, no norte de São Paulo. Foto: Reprodução TV Globo
Dizem que Júlio Rasec teve premonição porque disse ao barbeiro, horas antes da decolagem: Não sei, essa noite eu sonhei com um negócio... Assim, parecia que o avião caía. Não sei. Não sei o que quer dizer isso". Foto: Instagram @samuelreoli