Documentário revela últimas palavras do ator Matthew Perry, morto por overdose

    A produção, intitulada "Matthew Perry: A Hollywood Tragedy", reuniu entrevistas, registros policiais e imagens antigas para contar o que aconteceu antes da morte de Perry. Foto: reprodução/instagram
    Em outubro de 2023, Perry foi encontrado sem vida em sua casa, em Los Angeles, aos 54 anos. Foto: reprodução tv globo
    De acordo com o relatório da autópsia, ele sofreu uma overdose de cetamina, uma substância usada como anestésico, e acabou se afogando em uma jacuzzi. Foto: reprodução/instagram
    Nos três dias antes de sua morte, Perry recebeu 27 injeções da substância, usada como anestésico. Foto: reprodução
    No dia em que morreu, seu assistente, Kenneth Iwamasa, aplicou três doses da substância. Foto: reprodução/instagram
    Segundo as investigações, as últimas palavras do ator teriam sido: "Dispara uma grande". Foto: reprodução / friends
    Relatórios indicam que Perry gastou cerca de R$ 300 mil em drogas no mês anterior à sua morte. Foto: Jebulon /Wikimédia Commons
    A BBC informou que a quantidade de cetamina no corpo de Perry era tão alta que poderia ser usada para uma anestesia geral, o que levou a polícia de Los Angeles a investigar o caso. Foto: reprodução
    Cinco pessoas foram presas: uma traficante conhecida como "Rainha da cetamina", Jasveen Sangham; dois médicos, Salvador Plasencia e Mark Chávez, que supostamente forneceram drogas ao ator; seu assistente, Kenneth Iwamasa; e o ator Erik Fleming. Foto: flickr - Policy Exchange Follow
    Desses, três admitiram culpa: Iwamasa, Chávez e Fleming. As penas podem variar de 10 anos de prisão à prisão perpétua. Foto: reprodução
    AlÃ©m da morte em si, o documentÃ¡rio tambÃ©m aborda a batalha de Perry contra o vÃ­cio, algo que ele jÃ¡ havia discutido em seu livro de memÃ³rias, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", lanÃ§ado em 2022. Foto: reproduÃ§Ã£o/instagram
    Nascido em 19 de agosto de 1969 em Williamstown, Massachusetts, Matthew Perry começou sua carreira na televisão nos anos 1980. Foto: wikimedia commons/Fox Broadcasting Company
    Ele começou a ganhar destaque participando de séries como "Tudo em Família" (1985–1992) e "Second Chance" (1987–1988). Foto: reprodução
    Filho de John Bennett Perry, também ator, e Suzanne Marie Langford, jornalista, Perry foi criado principalmente em Ottawa, Canadá, após o divórcio de seus pais. Foto: wikimedia commons/Fox Broadcasting Company
    Durante sua infância, Perry demonstrou talento para o tênis, chegando a competir em torneios juvenis, mas acabou seguindo os passos do pai na carreira artística. Foto: reprodução
    A grande virada de chave veio em 1994, quando foi escalado para "Friends", série que se tornaria uma mais populares e bem-sucedidas da história da televisão. Foto: reprodução / friends
    Seu personagem, Chandler Bing, ficou conhecido por seu humor sarcÃ¡stico e piadas Ã¡cidas, e rapidamente se tornou um favorito do pÃºblico, consolidando Perry como uma estrela global. Foto: reproduÃ§Ã£o / friends
    Além de "Friends", Perry estrelou vários filmes, como "E Agora, meu Amor?" (1997), "Meu Vizinho Mafioso" (2000), ao lado de Bruce Willis, e "17 Outra Vez" (2009 - foto). Foto: divulgação/New Line Productions
    Perry também trabalhou em outras séries de TV, como "Studio 60 on the Sunset Strip" (2006-2007) e "Estranho Casal" (2015-2017), a qual ele também produziu. Foto: divulgação/CBS
    Apesar do sucesso profissional, Perry sempre enfrentou desafios pessoais, incluindo uma longa batalha contra a dependência de álcool e drogas, que começou ainda durante o auge de "Friends". Foto: reprodução/instagram
