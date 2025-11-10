Celebridades e TV
Prisão perpétua: Ator que matou a mãe ficará para sempre na cadeia
No dia 31/3/2020, ele deu tiro na nuca da mãe, Barbara Waite, de 64 anos, quando ela tocava piano em casa. Ele usou uma arma calibre 22, confessou o crime e contou que, após matar a mãe, gravou um vídeo ao lado do corpo ( exibido no tribunal), saiu para pegar dinheiro, voltou e testou a montagem de coquetéis molotov. Depois viu TV por duas horas e meia. Foto: Succo no Pixabay
Ele também fez anotações no diário, inclusive sobre a intenção de matar o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Ryan entrou no carro, com três armas, munição, 12 coquetéis molotov, artigos de camping e um mapa. No caminho, porém, desistiu de matar o político e se entregou à polícia. Foto: reprodução instagram
Inicialmente, Ryan responderia por assassinato em primeiro grau, quando não há intenção. Mas depois ele confessou que cometeu o crime por vontade própria, num surto, e passou a ser julgado por homicídio em segundo grau. A promotora de justiça Michaela Donelly disse que, de acordo com psiquiatras, Ryan passou por um período de depressão e impulso suicida. Foto: ErikaWittlieb por Pixabay
Ele argumentou que matou a mãe para poupá-la do sofrimento de vê-lo cometer violência. Argumento que, segundo Donelly, não pode ser aceito. Donelly também disse que Ryan ficou 15 minutos carregando e descarregando a arma, antes de atirar, pensando se deveria mesmo matar a mãe. E, ainda assim, escolheu praticar o homicídio. Foto: divulgação
A série "Riverdale", que tornou Ryan conhecido, estreou em 26/11/2017 e tem seis temporadas com 112 episódios. A história gira em torno das mudanças na pacata cidade após a morte misteriosa de um jovem popular que pertencia a uma família poderosa. Foto: divulgação
Além de "Riverdale", Ryan atuou na série de mistério "Supernatural". Na 4ª temporada, ele interpretou Todd no episódio "Wishful Thinking", e na 11ª temporada ele viveu um jovem caçador no episódio "Out of The Darkness, into the Fire". Foto: reprodução vídeo Supernatural
Ryan também teve outros papéis. Atuou em "IZombie", "Falling Skies", "Becoming Redwood", entre outros. Ele viveu Rodney James em "Diário de um Banana" em 2010. Foto: famousfix.com
Outro papel de Ryan foi em "O Milagre do Carpinteiro", em 2013. Foto: divulgação
E ele atuou, ainda, em Liz (2011) e "Considering Love and Other Magic" (na foto-2016) Foto:
No Canadá, os homicídios de segundo grau - quando o assassino age com o objetivo de matar - podem ser punidos com a prisão perpétua. Foto: Reprodução TJ-RS
A promotoria mostrou que, ao agir como agiu, Ryan Grantham representaria um perigo para a sociedade, caso deixasse a cadeia.. Foto: Reprodução TJ-RS
Na prisão ele recebe tratamento psiquiátrico. E antes de pelo menos 14 anos - ou seja 2034 - nem adianta os advogados tentarem um afrouxamento da pena. A Justiça já proibiu. Foto: Imagem gerada por i.a