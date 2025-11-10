Estilo de Vida
Marias ‘dominam’ o Brasil, e nomes como Gael e Valentina disparam na preferência
O instituto identificou ao todo mais de 140 mil nomes próprios registrados no Brasil. As informações fazem parte do novo portal Nomes no Brasil, lançado em 4 de novembro, que permite ao público consultar a frequência e a distribuição de nomes e sobrenomes em todo o território nacional. Foto: Agência IBGE Notícias
O site também traz significados, gráficos com a evolução anual e um mapa comparativo internacional, mostrando, por exemplo, que Wang é o nome mais comum na China e John o mais popular nos Estados Unidos. Por questões de sigilo estatístico, o IBGE omite nomes com menos de 20 ocorrências no Censo. Foto: Agência Brasil/Arquivo
De acordo com o levantamento, o Brasil segue sendo o país das Marias e Josés. O nome Maria continua liderando com folga: são 12,2 milhões as brasileiras registradas assim, o equivalente a cerca de 6% da população. Foto: Fotos Públicas
Em cidades do Ceará, como Morrinhos e Bela Cruz, as Marias chegam a representar 22% dos moradores. Foto: Tubs/Wikimedia Commons
O estudo usa como base a população recenseada em 1º de agosto de 2022, e mostra que a preferência por determinados nomes varia ao longo das décadas. Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil
O auge dos registros de Marias, por exemplo, ocorreu entre 1960 e 1969, quando 2,5 milhões de meninas receberam o nome. Já entre 2020 e 2022, foram 517 mil novos registros, uma queda significativa, mas que mantém o nome no topo do ranking. Foto: Kacy Bao/Wikimedia Commons
A nova geração, no entanto, tem mostrado outras tendências. Nomes como Gael, Ravi e Valentina cresceram de forma expressiva nos últimos anos. Foto: Arquivo/Agência Brasil
Se na primeira década dos anos 2000 apenas 763 pessoas foram batizadas como Gael, entre 2020 e 2022 o número saltou para 96,5 mil. Em 2022, o país já contava com 110.946 pessoas com esse nome, cuja idade média é de 1 ano. Foto: Tania Rêgo/Agência Brasil
Entre as meninas, Helena segue em alta: são 366.186 brasileiras, com 112.611 nascidas entre 2020 e 2022, e média de 8 anos de idade. Foto: Imagem gerada por i.a
Outros nomes que dominaram os registros recentes também se destacam. Enzo, por exemplo, já identificava 404 mil pessoas no país, com média etária de 6 anos, embora tenha caído da 10ª para a 12ª posição entre os mais registrados entre 2020 e 2022. Foto: Divulgação
Já Valentina continua em ascensão: mais de 193 mil brasileiras têm esse nome, sendo 113 mil apenas entre 2010 e 2019. Foto: Divulgação/Defensoria Pública
Por outro lado, nomes tradicionais como Osvaldo e Terezinha, cujas médias de idade são de 62 e 66 anos, respectivamente, vêm perdendo espaço nas novas gerações - o que reforça a tendência natural de que alguns nomes entram e saem de moda com o tempo. Foto: Agência Brasil/Divulgação
Os dez nomes femininos mais frequentes do Brasil são: Maria (12.224.470), Ana (3.929.951), Francisca (661.582), Julia (646.239), Antonia (552.951), Juliana (536.687), Adriana (533.801), Fernanda (520.705), Márcia (520.013) e Patrícia (499.140). Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Os dez nomes masculinos homens mais comuns são: José (5.141.822), João (3.410.873), Antônio (2.231.019), Francisco (1.659.196), Pedro (1.613.671), Carlos (1.468.116), Lucas (1.332.182), Luiz (1.326.222), Paulo (1.326.222) e Gabriel (1.201.030). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O projeto atual do IBGE amplia uma iniciativa lançada em 2016, quando o instituto apresentou o primeiro portal com dados do Censo 2010. Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil
Segundo Rodrigo Almeida, gerente de Inovação e Desenvolvimento do IBGE e responsável pelo projeto, o sucesso da primeira versão demonstrou o grande interesse da sociedade por informações sobre nomes e identidades no país. Foto: Licia Rubinstein / Agência IBGE Notícias
