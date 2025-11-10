Assine
Abrigos subterrâneos da Finlândia têm de tudo para proteção em caso de guerra

Redação Flipar
  • Formada em 4 de abril de 1949, a Otan representa um sistema coletivo de defesa em que os países membros concordam em se apoiar mutuamente em caso de ataque por qualquer entidade externa à organização.
  • A Finlândia é o 31º membro da Otan, que reúne grandes potências mundiais, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França.
  • A aliança também defende os interesses econômicos dos países que fazem parte do grupo.
  • Situada no Norte da Europa, a Finlândia faz fronteira com Suécia, Noruega e Rússia. Por causa da fronteira com a Rússia, a Finlândia vinha sendo pressionada a aderir à Otan desde que o presidente russo Vladimir Putin declarou guerra à Ucrânia.
  • A Finlândia decidiu aderir à Otan ao perceber que Vladimir Putin ameaçava não apenas a Ucrânia, mas qualquer país que pretendesse ingressar na aliança militar ocidental.
  • E a preocupação da Finlândia com a segurança é grande: todos os prédios particulares novos são construídos com abrigos antibombas no subsolo
  • E faz tempo que a capital Helsinque já é dividida entre a parte superior e a subterrânea. Em cima, a paisagem que todos conhecem.
  • No subsolo, existe uma cidade escondida que também pulsa e tem de tudo. Caso os finlandeses precisem viver ali, encontrarão toda a infraestrutura necessária.
  • Essa Helsinque subterrânea conta com cerca de 400 quilômetros de túneis, que abrigam estacionamentos, centros esportivos, lojas e até abrigos antibombas.
  • O plano urbanístico da capital inclui o planejamento de bunkers — abrigos antibombas — destinados à proteção dos cidadãos.
  • A construção dessa Helsinque subterrânea começou na década de 1960, durante a Guerra Fria, quando a Finlândia estava perigosamente próxima da então União Soviética. Desde então, a rede só tem se expandido.
  • Os abrigos subterrâneos têm, inclusive, pista para corrida dos habitantes de Helsinque. Essa imensa área subterrânea abriga ainda shoppings, estações de metrô e até piscinas e termas.
  • Para quem estranhou o destaque dado às termas vai uma explicação. O país é fissurado por saunas e as termas se espalham por toda parte.
  • O país, que já garante segurança aos cidadãos no dia a dia, conta com uma força armada potencial formada por cerca de um terço da população adulta.
  • São tropas numerosas de reservistas que, em caso de necessidade, podem ser acionadas para a defesa do país — e, agora, também para apoiar outros membros da Otan. Os militares participam de exercícios como treinamento para uma eventual participação em guerra. Se provocada, a Finlândia está pronta para reagir.
