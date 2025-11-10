Meio Ambiente
Rocha misteriosa na Islândia impressiona por semelhança com elefante
Vista de determinados ângulos, ela lembra nitidamente a silhueta de um elefante gigante com a tromba mergulhada no mar. Foto: Reproduc?a?o/Instagram @h0rdu
Chamada de "Elephant Rock", essa formação natural fica na ilha de Heimaey, no arquipélago vulcânico de Vestmannaeyjar. Foto: Flickr - Thomas Quine
A rocha é feita de basalto, comum na região, e foi esculpida ao longo de milhares de anos por erupções vulcânicas e erosão marinha. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
A textura rugosa, cheia de rachaduras e relevos, somada à cor escura do basalto, contribui ainda mais para a semelhança com a pele de um elefante. Foto: Reproduc?a?o/Instagram @h0rdur
Constantemente esculpida pela ação das ondas e dos ventos do Atlântico Norte, a Elephant Rock se tornou um ponto turístico procurado por fotógrafos, viajantes e curiosos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A Ilha de Heimaey, lar do "Elephant Rock", é a maior e única habitada do arquipélago. Foto: Flickr - Thomas Quine
A formação pode ser visitada por uma balsa que parte de Landeyjahöfn. Foto: Domínio Público
Os visitantes podem fazer uma trilha de aproximadamente 40 minutos até um mirante ou optar por passeios de barco. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Além de atração turística, o local se tornou fenômeno nas redes sociais, onde internautas se dividem entre explicações científicas, teorias curiosas e brincadeiras. Foto: Reproduc?a?o/Instagram @h0rdur
Muitos associam a formação a criaturas míticas ou até ao personagem Zunesha, o elefante gigante do mangá One Piece. Foto: Reproduc?a?o/One Piece Wiki
“Antes do dilúvio, jamais iremos saber o que realmente existiu e que tamanho eram as coisas aqui”, comentou um usuário em uma publicação no Instagram sobre a rocha. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
Embora alguns acreditem que a Elephant Rock tenha se formado durante a erupção do vulcão Eldfell em 1973, a maioria dos especialistas sugere que ela é muito mais antiga, com cerca de 15 mil anos. Foto: Reproduc?a?o/Instagram @h0rdur
O arquipélago de Vestmannaeyjar (ou Ilhas Westman) é um conjunto fascinante de ilhas vulcânicas localizadas a cerca de 7 km da costa sul da Islândia. Foto: Reprodução/YouTube
Composto por aproximadamente 15 ilhas e cerca de 30 ilhéus e rochedos, ele se destaca como um dos pontos de maior atividade geológica e beleza natural do país. Foto: Reprodução/YouTube
O arquipélago é uma região de intensa atividade vulcânica, tanto submarina quanto terrestre, o que molda constantemente sua geografia. Foto: Ursula Drake/Unsplash
Uma das erupções mais marcantes ocorreu em 1973, quando surgiu a ilha de Surtsey, considerada Patrimônio Mundial da UNESCO por ser um laboratório natural para estudos de ecossistemas em formação. Foto: Domínio Público
