Mundo
Projeto transforma área abandonada em shopping que parece ‘montanha viva’
O "Sky Garden", como é chamado, foi projetado pelo arquiteto britânico Thomas Heatherwick. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
De nome oficial Tian’an Qianshu Shopping Mall, a estrutura tem 300 mil m² de área construída e foi concebida como uma espécie de colina artificial. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O lugar é coberto por mais de mil árvores e 250 mil plantas de dezenas de espécies. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O projeto impressiona por ter conseguido transformar um antigo distrito industrial em uma "montanha viva". Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A vegetação cresce em centenas de colunas que funcionam como vasos gigantes, com sistemas internos de irrigação e drenagem. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Esse sistema faz com que a fachada atue como um sistema ecológico ativo, filtrando ar, reduzindo calor, diminuindo ruídos e ajudando a absorver carbono. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O complexo tem jardins suspensos, terraços panorâmicos e passarelas verdes, criando uma experiência sensorial para os visitantes. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Internamente, o local funciona como shopping, com mais de 90 lojas, 63 restaurantes e amplos espaços de convivência. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A proposta nasceu da revitalização do antigo distrito industrial às margens do Rio Suzhou Creek. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Com a construção do edifício, uma área que antes ficava abandonada se tornou um novo polo de cultura, lazer e comércio. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O projeto se tornou símbolo de regeneração urbana, incorporando o verde ao lado mais "caótico" de uma grande cidade. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Uma segunda fase, que já em estágio de desenvolvimento, prevê a construção de um hotel com 19 andares, escritórios e até residências! Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Nascido em Londres em 1970, Thomas Heatherwick é um dos arquitetos e designers contemporâneos mais influentes do mundo na atualidade. Foto: Reprodução/YouTube
Ele ficou amplamente reconhecido por seu uso inovador da engenharia e materiais em projetos que transcendem as categorias tradicionais de design e arquitetura. Foto: Wikimedia Commons/Andrewrabbott
O britânico ganhou fama por seu desejo de desafiar a arquitetura genérica que ele mesmo chama de "epidemia de tédio". Foto: Reproduc?a?o
Além do "Sky Garden", ele também é conhecido por outros projetos ousados, como o "The Vessel", estrutura em forma de colmeia com mais de 150 lances de escadas em Nova York. Foto: Wikimedia Commons/Epicgenius
Heatherwick também projetou o prédio da Escola de Design da Nanyang, em Singapura, a Little Island, no Rio Hudson, e o design do novo ônibus de dois andares New Routemaster, em Londres. Foto: Wikimedia Commons/Supanut Arunoprayote