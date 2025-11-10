A volta da vilã Carminha? “Avenida Brasil” pode ganhar sequência com Adriana Esteves

Assine
  • Adriana Esteves retornaria para interpretar Carminha, a vilã icônica da trama, enquanto Murilo Benício voltaria como Tufão.
  • A nova produção seria escrita novamente por João Emanuel Carneiro, autor responsável pelo sucesso original, e teria previsão de estreia para 2027, no horário das 21h.
  • Na história original, Rita foi abandonada no lixão pela madrasta Carminha após a morte do pai. Anos depois, sob nova identidade, ela se infiltra na mansão da nova família de Carminha para se vingar.
  • Ainda não há confirmação sobre o retorno de outros nomes importantes do elenco, como Débora Falabella, Cauã Reymond e Marcello Novaes.
  • A Globo, inclusive, recontratou o diretor Ricardo Waddington, que havia deixado a emissora em 2023 e foi responsável pela direção de núcleo de “Avenida Brasil”. Ao ser questionada sobre o retorno do profissional, a emissora confirmou a recontratação, mas não deu outros detalhes.
  • Em relação a “Avenida Brasil 2”, a Globo declarou: “Após Três Graças, a previsão é uma novela das nove escrita por Walcyr Carrasco. A programação de 2027 da TV Globo ainda não está definida.”
  • A notícia, porém, animou a internet e colocou o nome de Adriana Esteves em evidência diante da possibilidade de a atriz voltar a interpretar uma das vilãs mais icônicas da televisão e de sua carreira. Mas quem é a artista por trás dessa personagem tão complexa e fascinante?
  • Adriana Esteves Agostinho Brichta nasceu em 15 de dezembro de 1969, na cidade do Rio de Janeiro. Ela estreou na televisão em 1988 em “Vale Tudo”, onde foi figurante.
  • A sua primeira personagem de destaque foi em “Top Model” em 1989 como Cristina (Tininha). Desde então, não parou mais de aparecer em produções da TV Globo.
  • Nos anos 90, participou de novelas e diversos programas da casa como “Meu Bem, Meu Mal”, “Você Decide”, “Renascer”, entre outros.
  • Em 2000, Adriana protagonizou um dos maiores sucessos de sua carreira ao interpretar Catarina em “O Cravo e a Rosa”. Na trama, sua personagem era uma mulher independente e de temperamento forte, que acaba se apaixonando por Petruchio, um fazendeiro rude. A novela retrata as constantes implicâncias e o amor entre os dois, marcados por uma divertida relação de rivalidade e afeto.
  • Adriana Esteves brilhou também em outros projetos marcantes, como “Coração de Estudante”, “Bellíssima”, “Toma Lá Dá Cá”, “Justiça”, “Segundo Sol”, “Amor de Mãe” e “Mania de Você”.
  • No cinema, participou de produções como “Real Beleza”, “Marighella”, “Canastra Suja” e “Medida Provisória”.
  • No teatro e já participou de montagens como “A Falecida” e “Auto de Angicos”.
  • Na vida pessoal, Adriana é casada com o ator Vladimir Brichta, com quem vive desde 2006. O casal tem um filho, Vicente, nascido em 2006.
  • Ela também é mãe de Felipe, que nasceu em 2000, de seu relacionamento anterior com o ator Marco Ricca.
  • Ao se casar com Vladimir Brichta, Adriana se tornou madrasta de Agnes, nascida em 1997, filha do ator com a cantora Gena, falecida em 1999 em decorrência de leucemia. Criando a menina desde os 9 anos, Adriana costuma afirmar que a considera como filha.
