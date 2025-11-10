Celebridades e TV
A volta da vilã Carminha? “Avenida Brasil” pode ganhar sequência com Adriana Esteves
Adriana Esteves retornaria para interpretar Carminha, a vilã icônica da trama, enquanto Murilo Benício voltaria como Tufão. Foto: Divulgação
A nova produção seria escrita novamente por João Emanuel Carneiro, autor responsável pelo sucesso original, e teria previsão de estreia para 2027, no horário das 21h. Foto: Reprodução Youtube
Na história original, Rita foi abandonada no lixão pela madrasta Carminha após a morte do pai. Anos depois, sob nova identidade, ela se infiltra na mansão da nova família de Carminha para se vingar. Foto: Divulgação
Ainda não há confirmação sobre o retorno de outros nomes importantes do elenco, como Débora Falabella, Cauã Reymond e Marcello Novaes. Foto: Divulgação
A Globo, inclusive, recontratou o diretor Ricardo Waddington, que havia deixado a emissora em 2023 e foi responsável pela direção de núcleo de “Avenida Brasil”. Ao ser questionada sobre o retorno do profissional, a emissora confirmou a recontratação, mas não deu outros detalhes. Foto: Reprodução Globoplay
Em relação a “Avenida Brasil 2”, a Globo declarou: “Após Três Graças, a previsão é uma novela das nove escrita por Walcyr Carrasco. A programação de 2027 da TV Globo ainda não está definida.” Foto: Divulgação
A notícia, porém, animou a internet e colocou o nome de Adriana Esteves em evidência diante da possibilidade de a atriz voltar a interpretar uma das vilãs mais icônicas da televisão e de sua carreira. Mas quem é a artista por trás dessa personagem tão complexa e fascinante? Foto: Divulgação
Adriana Esteves Agostinho Brichta nasceu em 15 de dezembro de 1969, na cidade do Rio de Janeiro. Ela estreou na televisão em 1988 em “Vale Tudo”, onde foi figurante. Foto: Divulgação
A sua primeira personagem de destaque foi em “Top Model” em 1989 como Cristina (Tininha). Desde então, não parou mais de aparecer em produções da TV Globo. Foto: Divulgação
Nos anos 90, participou de novelas e diversos programas da casa como “Meu Bem, Meu Mal”, “Você Decide”, “Renascer”, entre outros. Foto: Reprodução X /@globoplay
Em 2000, Adriana protagonizou um dos maiores sucessos de sua carreira ao interpretar Catarina em “O Cravo e a Rosa”. Na trama, sua personagem era uma mulher independente e de temperamento forte, que acaba se apaixonando por Petruchio, um fazendeiro rude. A novela retrata as constantes implicâncias e o amor entre os dois, marcados por uma divertida relação de rivalidade e afeto. Foto: Divulgação
Adriana Esteves brilhou também em outros projetos marcantes, como “Coração de Estudante”, “Bellíssima”, “Toma Lá Dá Cá”, “Justiça”, “Segundo Sol”, “Amor de Mãe” e “Mania de Você”. Foto: Divulgação
No cinema, participou de produções como “Real Beleza”, “Marighella”, “Canastra Suja” e “Medida Provisória”. Foto: Youtube/VIVA
No teatro e já participou de montagens como “A Falecida” e “Auto de Angicos”. Foto: Reprodução Youtube
Na vida pessoal, Adriana é casada com o ator Vladimir Brichta, com quem vive desde 2006. O casal tem um filho, Vicente, nascido em 2006. Foto: reprodução instagram
Ela também é mãe de Felipe, que nasceu em 2000, de seu relacionamento anterior com o ator Marco Ricca. Foto: Reprodução Instagram /@felipericca
Ao se casar com Vladimir Brichta, Adriana se tornou madrasta de Agnes, nascida em 1997, filha do ator com a cantora Gena, falecida em 1999 em decorrência de leucemia. Criando a menina desde os 9 anos, Adriana costuma afirmar que a considera como filha. Foto: Reprodução Instagram /@agnesbrichta