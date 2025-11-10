A volta da vilã Carminha? “Avenida Brasil” pode ganhar sequência com Adriana Esteves

Em 2000, Adriana protagonizou um dos maiores sucessos de sua carreira ao interpretar Catarina em “O Cravo e a Rosa”. Na trama, sua personagem era uma mulher independente e de temperamento forte, que acaba se apaixonando por Petruchio, um fazendeiro rude. A novela retrata as constantes implicâncias e o amor entre os dois, marcados por uma divertida relação de rivalidade e afeto. Foto: Divulgação