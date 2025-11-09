Estilo de Vida
Europa que surpreende: curiosidades sobre o Velho Continente
República Tcheca — embora os alemães sejam famosos por sua paixão pela cerveja, os tchecos são os maiores consumidores da Europa. Cada habitante bebe, em média, cerca de 140 litros por ano, segundo o World Population Review. Foto: spooky kid/pixabay
Silva — um dos sobrenomes mais comuns do Brasil, tem origem em Portugal e raiz no latim silva, que significa “floresta”. Era usado no Império Romano para designar pessoas que viviam em áreas cobertas por matas, segundo o Instituto Camões. Foto: Arquivo Pessoal
Suíça — não tem capital oficial definida por lei. Na prática, Berna exerce o papel administrativo, sediando o governo e o Parlamento, segundo o Swiss Federal Council. Foto: Unsplash
Finlândia — é considerada o país mais feliz do mundo desde 2018, liderando o World Happiness Report. O ranking leva em conta bem-estar social, segurança e qualidade de vida. Foto: Visa580 - Wikimédia Commons
Noruega — abriga os fiordes mais longos e profundos do planeta, formações esculpidas por geleiras há milhões de anos. O Fiorde de Sogne, o maior deles, tem mais de 200 km de extensão. Foto: Imagem de Enrique por Pixabay
Idiomas da Europa — o continente abriga mais de 60 idiomas e dialetos, resultado de séculos de mistura cultural e histórica. Alguns, como o húngaro e o finlandês, são únicos da região e não têm parentesco com outras línguas europeias, segundo a Comissão Europeia. Foto: pixabay
Pão francês — apesar do nome, nasceu no Brasil no início do século XX, inspirado nas baguetes francesas. Brasileiros que retornaram da Europa pediram uma versão menor e mais clara, que acabou se tornando símbolo das padarias nacionais, segundo o Senac São Paulo. Foto: Youtube/ Receitas de Pai
Mortadela — com mais de dois mil anos de história, é um legado culinário da cidade italiana de Bolonha. Registros do Museu Arqueológico de Bolonha mostram que o embutido já era feito no Império Romano a partir de carne suína triturada e temperada. Foto: Youtube/ RANGO
Bicicletas na Europa — o continente lidera o uso desse meio de transporte no dia a dia e investe fortemente em ciclovias. Nove das dez cidades mais adaptadas para o ciclismo no mundo estão na Europa, segundo o Índice Global de Cidades Amigas de Bicicletas. Foto: markus trier - pixabay
Sesta — o costume de tirar uma soneca após o almoço é tradicional na Espanha, onde a siesta faz parte da cultura local. O hábito se espalhou para países como Itália, Grécia e Portugal, além de influenciar costumes na América Latina e nas Filipinas, segundo o Instituto Cervantes. Foto: Reprodução do Site Osegredo.com.br
FranÃ§a â?? segue como o paÃs mais visitado do mundo, com forte recuperaÃ§Ã£o apÃ³s a pandemia. Em 2024, recebeu 93% do volume turÃstico de 2019, segundo a OrganizaÃ§Ã£o Mundial do Turismo, impulsionada por Ãcones como a Torre Eiffel e o Louvre. Foto: Phil Riley pixabay
Museu do Louvre — localizado em Paris, é o mais visitado do mundo e abriga mais de 38 mil obras, de antiguidades a arte moderna. Para ver tudo, seriam necessários mais de 30 dias, segundo o próprio Louvre Museum, que exibe ícones como a Monalisa e a Vênus de Milo. Foto: Youtube/ Rubens Cruz
Monarquias europeias — o continente ainda abriga várias famílias reais, sendo a britânica, liderada por Charles III, a mais conhecida. Há também reis e príncipes em países como Espanha, Suécia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Baixos, Mônaco, Andorra, Luxemburgo e Liechtenstein, segundo a BBC. Foto: Divulgação
Vaticano — é o menor país do mundo, com apenas 0,44 km², e todo o território cabe dentro da cidade de Roma. Governado pelo Papa, o Estado do Vaticano tem cerca de 800 habitantes, segundo o Anuário Pontifício. Foto: piqsels.com / public domain
Islândia — é o país europeu com maior uso de energia geotérmica. Quase 100% da eletricidade vem de fontes renováveis, como água e calor do subsolo, conforme dados da Agência Internacional de Energia. Foto: Wikimedia Commons/Brad Weber