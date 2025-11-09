Estilo de Vida
‘Finlândia Brasileira’: Cidade mantém tradição da terra do Papai Noel
Conhecida como a "Finlândia Brasileira", Penedo foi fundada por imigrantes finlandeses que chegaram à região em 1929, e até hoje, mantém vivas as tradições e a cultura dos seus fundadores. Foto: wikimedia commons MAKY.OREL
Isso faz com que a cidade se destaque não só pela beleza natural, mas também pelo seu ambiente acolhedor, que mistura a serenidade das montanhas com a calorosa hospitalidade dos brasileiros. Foto: Youtube/De fora em Juiz de Fofra
O clima europeu, a culinária finlandesa, as festas tradicionais e, claro, a famosa Casa do Papai Noel, fazem de Penedo um destino perfeito para quem busca tranquilidade, cultura e contato com a natureza. Vamos, então, conhecer uma pouco mais sobre este lindo lugar? Foto: Youtube/Nathalia Adriano • Viagem
Durante a estação mais fria, as temperaturas amenas tornam o local perfeito para passeios a dois, enquanto as cachoeiras, cujas águas geladas atraem os aventureiros, ficam mais tranquilas. Foto: Youtube/Só Quero Viajar
No verão, por outro lado, as chuvas são frequentes, o que pode limitar um pouco os passeios ao ar livre, mas ainda assim oferece belas paisagens e várias opções de lazer. Foto: Alex Dukhanov Unsplash
A história de Penedo começou quando um grupo de imigrantes finlandeses se estabeleceu na região da Fazenda Penedo, transformando a cidade na única colônia finlandesa do Brasil. Foto: Youtube/JP Vilhena Arte e Penedo
Esses imigrantes trouxeram consigo suas tradições culturais, culinárias e artesanais, que ainda hoje são uma marca registrada da cidade. Em 1929, Penedo tornou-se um polo de cultura e tradições finlandesas no Brasil. Desde então, o legado dos imigrantes se mantém vivo na cidade. Foto: Youtube/Talita Scoralick
Os visitantes podem vivenciar um pedacinho da Finlândia no Brasil, não só pela arquitetura típica, mas também através da gastronomia, dos festivais e das festividades tradicionais, como o famoso Baile Finlandês, realizado no primeiro sábado de cada mês. Foto: Youtube/Jessica Gartz
O Baile Finlandês é uma das maiores atrações culturais da cidade, com apresentações de danças típicas e músicas finlandesas que levam os moradores e turistas a celebrar as tradições dos fundadores de Penedo. Foto: Youtube/JP Vilhena Arte e Penedo
O centro de Penedo, conhecido como "Pequena Finlândia", é o lugar ideal para começar a exploração. Trata-se de um shopping a céu aberto, onde é possível encontrar lojas de artesanato, produtos típicos da cultura finlandesa, como tecidos e tapeçarias, e, claro, chocolates artesanais. Foto: Youtube/Viciada em Viajar
Um dos principais pontos turísticos da cidade, a Casa do Papai Noel, atrai tanto crianças quanto adultos, que se encantam com a decoração natalina e a magia do bom velhinho, que faz morada o ano todo. Foto: Youtube/Foco na Viagem
Penedo é também um destino perfeito para quem busca contato direto com a natureza. A cidade está cercada por trilhas e cachoeiras que encantam os visitantes. Foto: Youtube/Só Quero Viajar
Entre as mais conhecidas estão a Cachoeira de Deus, a maior queda d'água de Penedo, com aproximadamente 15 metros de altura, e a Cachoeira das Três Bacias, localizada na região mais alta da cidade, formada por três pequenas bacias de pedra. Foto: Youtube/Viciada em Viajar
Outro ponto turístico importante é o Poço das Esmeraldas, um local ideal para um banho refrescante nas águas cristalinas, situado próximo à Cachoeira Três Bacias. Foto: Youtube/ArrumaEssaMala
A cidade também é um excelente ponto de partida para quem deseja conhecer os arredores, como Visconde de Mauá, com suas águas cristalinas e paisagens montanhosas, ou a Serrinha do Alambari - região próxima que oferece trilhas, poços e esportes de aventura em meio a uma natureza intocada. Foto: Youtube/Arruma Essa Mala
Outro grande atrativo de Penedo é sua gastronomia, que demonstra claramente a diversidade cultural da cidade. Os imigrantes trouxeram pratos típicos, como o pão de mel e o bolo húngaro, que podem ser encontrados em várias confeitarias e chocolaterias da cidade. Foto: Youtube/Só Quero Viajar
Além da culinária, a cidade também oferece opções culturais, como o Museu Finlandês, que retrata a história da imigração finlandesa e exibe peças de artesanato e arte tradicional. Foto: Youtube/Foco na Viagem
Para quem visita Penedo, não pode deixar de conhecer o Clube Finlandês, que promove eventos culturais, como o já citado Baile Finlandês, e onde o visitante pode aprender mais sobre as tradições do país nórdico. Foto: Youtube/JP Vilhena Arte e Penedo
Penedo, com seu clima europeu, belas cachoeiras e forte influência da cultura finlandesa, é um destino que agrada tanto aos amantes da natureza quanto aos que buscam um turismo cultural e gastronômico. Foto: Youtube/ Nathalia Adriano • Viagem
Com tantas opções de atividades, é um lugar que oferece tanto momentos de tranquilidade quanto aventuras ao ar livre. Seja para um fim de semana romântico, uma viagem em família ou uma imersão nas tradições finlandesas, Penedo é um destino único e inesquecível da serra carioca. Foto: Youtube/Talita Scoralick
