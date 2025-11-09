Celebridades e TV
Piseiro no Rio: João Gomes será atração na Festa da Virada em Copacabana
Segundo a Riotur e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o show na Lapa gerou 11 milhões de reais para a economia carioca. O cálculo considerou gastos com hospedagem, alimentação, transporte e lazer, com base em dados do IFec RJ. O evento evidenciou o potencial turístico e comercial da música popular. Foto: Divulgação
O prefeito Eduardo Paes viu nos números da Lapa o potencial de João Gomes para o réveillon. Agora, o pernambucano retorna ao Rio para se apresentar em um dos maiores palcos do país. A expectativa é a de que sua presença atraia multidões e reforce o papel da música nordestina na celebração nacional. Foto: Reprodução Youtube
No dia 24 de outubro de 2025, João Gomes emocionou Zeca Pagodinho ao homenagear Kara Veia durante um encontro descontraído em um bar. O momento foi registrado e compartilhado por João Gomes nas redes sociais. Foto: Reprodução Instagram / @joaogomescantor
João Gomes fez a gravação de seu novo DVD nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Representou, por sinal, um marco importante na carreira do cantor e consolidou sua posição como um dos principais nomes da música nordestina e do piseiro. Foto: Reprodução X /@eduardopaes
O evento gratuito reuniu uma multidÃ£o e contou com a participaÃ§Ã£o especial de Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo e outros cantores. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram / @joaogomescantor
O cantor subiu ao palco ao lado do filho mais velho, Jorge, para cantar uma música em sua homenagem. A esposa Ary Mirelle também participou do momento e recebeu um beijo carinhoso. Foto: Reprodução Instagram / @joaogomescantor
Em setembro de 2025, nasceu Joaquim, o segundo filho. Foto: Reprodução Instagram / @joaogomescantor
O cantor nasceu no dia 31 de julho de 2002, na cidade de Serrita, no sertão de Pernambuco, Brasil. Foto: Reprodução Instagram / @joaogomescantor
Ainda criança, João Gomes integrou o coral da igreja que frequentava, o que lhe deu os primeiros contatos com o canto e com a música em comunidade. Foto: Reprodução Youtube
Ele tambÃ©m cursou tÃ©cnico em agropecuÃ¡ria no Instituto Federal do SertÃ£o Pernambucano. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram / @joaogomescantor
A carreira musical de JoÃ£o Gomes comeÃ§ou a ganhar impulso em 2019, quando ele passou a divulgar vÃdeos nas redes sociais e a reunir seguidores, apesar de ainda nÃ£o ser conhecido nacionalmente. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram / @joaogomescantor
O grande salto veio em 2021, quando sua canção “Meu Pedaço de Pecado" viralizou em plataformas como TikTok e Spotify. Foto: Reprodução Instagram / @joaogomescantor
Também em 2021, João Gomes lançou o álbum de estreia intitulado “Eu Tenho a Senha”, que contou com sucessos como “Meu Pedaço de Pecado”, “Se For Amor” e a faixa-título “Eu Tenho a Senha”. Foto: Divulgação
O álbum consolidou sua presença no cenário musical brasileiro, especialmente no gênero piseiro e forró. Foto: Reprodução Instagram / @joaogomescantor
Nos anos seguintes, João Gomes manteve uma produção constante, lançou novos álbuns e consolidou sua presença no cenário musical com um ritmo intenso de trabalho. Foto: Reprodução Instagram / @joaogomescantor
Atualmente, João Gomes conta com cinco álbuns de estúdio lançados e mais de 40 singles disponíveis nas plataformas digitais. Foto: Reprodução Instagram / @joaogomescantor
Entre suas canções mais conhecidas está “Minha Deusa”, lançada após o sucesso do álbum “Eu Tenho a Senha”. Outros sucessos que marcaram sua trajetória incluem “Se For Amor” e “Dengo”. Foto: Reprodução Youtube
Além dessas, faixas como “Metade de Mim”, “Tá Sofrendo Porque Quer”, “Meu Cafofo” e “Aquelas Coisas” estão entre as mais conhecidas. Foto: Reprodução Instagram / @joaogomescantor
Entre seus lançamentos, também se destacam parcerias com artistas como Felipe Amorim, Tarcísio do Acordeon, Gabi Martins, Vitor Fernandes e até o humorista Whindersson Nunes. Foto: Reprodução Youtube
Ele é reconhecido por mesclar o forró tradicional, o piseiro e influências nordestinas com linguagem moderna, o que ajudou a ampliar seu alcance para além das festas regionais. Foto: Reprodução Instagram