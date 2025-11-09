Sala dos Milagres será inaugurada no Cristo Redentor

Padre Omar, reitor do santuÃ¡rio, darÃ¡ graÃ§as na nova sala por sua recuperaÃ§Ã£o apÃ³s um grave acidente de carro na Venezuela, em julho, que resultou na fratura de oito costelas. Ele afirma que colocarÃ¡ fotos que representam sua trajetÃ³ria de cura. A iniciativa, portanto, reforÃ§a o papel espiritual do local. Foto: DivulgaÃ§Ã£o Shalom RJ