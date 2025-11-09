Notícias
Sala dos Milagres será inaugurada no Cristo Redentor
O Cristo Redentor, ícone do Rio de Janeiro e símbolo internacional da fé, agora contará com um espaço físico para manifestações de agradecimento. Segundo Padre Omar, muitas pessoas desejam deixar registros das bênçãos recebidas. A Sala dos Milagres será um ponto de conexão entre fé, memória e devoção. Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio
O fotógrafo Donatas Dabravolskas recebeu o prêmio máximo do concurso Wiki Loves Monuments com um take do Cristo Redentor diante de um tapete de nuvens e o sol brilhando ao fundo. A imagem premiada conecta arte, fé e reconhecimento internacional ao santuário que agora ganha a Sala dos Milagres. Foto: Foto: Donatas Dabravolskas via Wiki Loves Monuments
Os jurados analisaram quase 240 mil fotos, feitas por mais de 4,5 mil fotógrafos de 56 países. Donatas é lituano, mas mora no Brasil desde 2013, de acordo com a Wikimedia Brasil. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
Erguido a 710 metros de altura no topo do Corcovado, é um dos monumentos mais famosos do mundo, abraçando a cidade do Rio de Janeiro com seus braços abertos que chegam a 28 metros de uma ponta à outra. Foto: flickr Just a Brazilian man
A concepção da estátua foi realizada pelo engenheiro Heitor da Silva Costa e o desenho final da face de Cristo foi feito pelo escultor francês Paul Landowski. Foto: wikimedia commons Halley Pacheco de Oliveira
A construção durou nove anos e envolveu o trabalho de centenas de operários. Foto: domínio público/wikimedia commons
Em 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor foi finalmente inaugurado, tornando-se um marco instantâneo da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Foto: divulgação/museu da imagem e do som/rj
O Cristo Redentor é um lugar de peregrinação para fiéis de todo o mundo, e se tornou um símbolo da fé e da esperança. Foto: reprodução globo
Para chegar ao monumento, os visitantes podem usar um trem que sobe a encosta do Corcovado, com vista para a Mata Atlântica, ou optar por vans e trilhas que levam ao topo. Foto: wikimedia commons rodolfolm
Em 2007, o Cristo foi eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, consolidando seu status como um dos destinos turísticos mais importantes do planeta. Foto: Divulgação Pedro Kirilos Riotur
Durante o ano, diversos eventos são realizados na base do Cristo Redentor, como missas, shows e apresentações culturais. Foto: Twitter @Blog_Soberano
No interior do pedestal do Cristo Redentor, há uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Somando a altura da estátua com a do pedestal (38 metros), o Cristo Redentor é a terceira maior escultura de Jesus Cristo no mundo. Foto: wikimedia commons Arne Müseler
A construção, que utilizou concreto armado e um revestimento de pedra-sabão (um material resistente ao tempo e fácil de ser moldado), foi uma empreitada desafiadora devido ao terreno íngreme e à falta de tecnologia avançada na época. Foto: flickr David Berkowitz
O monumento também é um ícone cultural, presente em filmes, músicas e obras de arte. Relembre algumas produções que mostraram o Cristo Redentor! Foto: wikimedia commons Donatas Dabravolskas
"O Homem do Rio" (1964): Neste filme de ação francês, Jean-Paul Belmondo vive um aventureiro que precisa encontrar um tesouro escondido no Rio de Janeiro. Em sua jornada, ele escala o Cristo Redentor em uma cena memorável. Foto: reprodução
"007 Contra o Foguete da Morte" (1979): Com Roger Moore no papel principal, o agente secreto britânico enfrenta perigos no Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor como testemunha de suas acrobacias. Foto: reprodução
"2012" (2009): O blockbuster de Roland Emmerich apresenta um cenário apocalíptico, no qual o Cristo Redentor é um dos monumentos destruídos por desastres naturais. Foto: divulgação
"Velozes e Furiosos 5: Operação Rio" (2011) - Este filme da franquia "Velozes e Furiosos" tem várias cenas ambientadas no Rio de Janeiro, incluindo vistas panorâmicas que mostram o Cristo Redentor. Foto: reprodução
"Rio" (2011) - Embora seja um filme de animação, "Rio" mostra o Cristo Redentor em várias cenas, destacando a vida vibrante da cidade e seus marcos famosos. Foto: reprodução
