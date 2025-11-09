Galeria
Coincidência na história: Abraham Lincoln e Charles Darwin nasceram no mesmo dia, mês e ano
Presidente dos Estados Unidos entre 1861 e 1865, Abraham Lincoln nasceu em uma fazenda nas cercanias de Hodgenville, cidade do estado do Kentucky, no sul do país. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
Já o naturalista Charles Darwin, famoso por sua teoria da evolução, nasceu na cidade de Shrewsbury, no ocidente da Inglaterra. Saiba a seguir detalhes sobre essas duas importantes figuras nascidas há 216 anos. Foto: Wikilmages pixabay
Segundo dos três filhos do casal Thomas Lincoln e Nancy Hawks Lincoln, Abraham Lincoln foi viver com a família em Indiana ainda na infância após o pai perder todas as suas terras em uma disputa judicial. Foto: www.whitehouse.gov / By Alexander Gardner Public Domain
Antes de ingressar na carreira política, Lincoln alistou-se voluntariamente no exército para participar da Guerra de Black Hawk, conflito por posse de terras contra os nativos. Foto: Imagem de dcandau por Pixabay
Lincoln atuou como advogado e sua primeira experiência na política foi na Assembleia Legislativa do estado de Illinois, para onde mudou-se com a família na década de 1840. Ele exerceu mandato de oito anos. Foto:
Após perder a disputa eleitoral para o Senado em 1858, foi indicado pelo Partido Republicano como candidato à presidência em 1860. Em meio às disputas entre o norte e o sul do país sobre a escravidão, foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos. Foto: Imagem de Pete Linforth por Pixabay
No governo de Lincoln ocorreu a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra da Secessão. O conflito teve como causa a defesa da manutenção da escravidão pelos estados do sul (confederados). Os estados do norte (União) eram favoráveis ao trabalho livre e contrários à separação do país. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
No dia 1º de janeiro de 1863, Lincoln declarou a libertação dos escravos por meio da Proclamação da Emancipação. Foto: reprodução
Em novembro do mesmo ano, Lincoln fez um dos mais famosos discursos da história dos Estados Unidos. Com a guerra ainda em andamento, ele proferiu suas palavras em cerimônia no cemitério militar de Gettysburg, na Pensilvânia, onde ocorreu a batalha mais sangrenta do conflito civil. Foto: Domínio público
“Que todos nós aqui presentes solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão, que esta nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo jamais desapareça da face da Terra”, disse Lincoln no trecho final do discurso. Foto: Reprodução
Em 14 de abril de 1865, quando tinha 56 anos, Lincoln foi assassinado quando assistia a uma peça no Teatro Ford, em Washington. O autor dos disparos foi John Wilkes Booth, ator que fazia parte de uma conspiração dos estados confederados. Foto:
Charles Robert Darwin nasceu em uma família próspera. Robert, seu pai, era um médico de carreira bem-sucedida. Foto: Julia Margaret Cameron/Wikimedia Commons
Na juventude, Darwin partiu para Edimburgo, na Escócia, a fim de estudar medicina, mas interrompeu o projeto e foi para Cambridge, onde pretendia se tornar um sacerdote anglicano. Foi na cidade que conheceu o botânico John Stevens Henslow, seu professor na universidade local, com quem obteve conhecimentos aprofundados de história natural. Foto: Sandy B/Wikimedia Commons
Darwin participou de uma expedição científica ao redor do mundo após indicação de Henslow. A bordo do navio Beagle, ele dedicou-se a pesquisas durante quatro anos e nove meses. Em trabalho na costa da América do Sul ele fez a observação de milhares de espécies vegetais e animais, formações geológicas e juntou fósseis. Foto: Domínio público
Na expedição, Darwin começou a desenvolver ideias evolucionistas ao notar que uma mesma espécie tinha características diferentes de uma área para outra, fenômeno que se repetia em animais distanciados pelo tempo - observação possível graças aos fósseis. Foto: Domínio Público / pxhere.com
Nessa viagem, Darwin passou pelo Brasil. O naturalista inglês esteve em Salvador, Fernando de Noronha (foto) e Rio de Janeiro. Foto: Divulgação Governo de Pernanbuco
Em 1859, Darwin publicou o livro hoje conhecido como “A Origem das Espécies”, onde traz conceitos sobre a seleção natural, com as populações se adaptando aos ambientes. Foto: Divulgação Amazon
Os estudos do pai da teoria da evolução geraram reação da Igreja, que enxergava nos conceitos uma contraposição ao criacionismo - crença de que o mundo foi criado por uma força divina. Foto: pixabay
Darwin morreu em 19 de abril de 1882. Segundo diagnóstico da época, ele tinha uma doença do coração. Há suspeita entre os estudiosos que o naturalista sofresse de doença de chagas crônica. A tese baseia-se em um trecho de diário escrito por ele relatando ter sido mordido por um barbeiro na cidade de Mendoza, na Argentina, em 1835. Ele está enterrado na Abadia de Westminster, em Londres. Foto: Borinot bcr/Wikimedia Commons
