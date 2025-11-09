Celebridades e TV
Série sobre a família Kennedy terá Michael Fassbender no papel do patriarca
-
A série promete seguir os moldes de "The Crown", retratando altos e baixos da dinastia Kennedy, com narrativa na década de 1930 e explorando antecedentes da família antes dos passos políticos iniciais até a glória e tragédia. Com foco em Joseph, a narrativa mostrará como suas decisões influenciaram gerações. E revelará conflitos internos, estratégias de poder e o impacto na história americana. Foto: Divulgação
-
Com direção ainda mantida em sigilo, a série sobre os Kennedy já gera grande expectativa no mercado audiovisual. A escolha de Fassbender reforça o tom dramático e sofisticado da obra, que deve combinar política, ambição e drama familiar. A produção está em fase inicial e deve reunir elenco de peso e ambientação histórica detalhada. Foto: Reprodução de Youtube
-
Um dos atores mais versáteis de sua geração, Fassbender conquistou um lugar de destaque em Hollywood com suas atuações marcantes e carisma único. Sua jornada no cinema é marcada por papéis complexos e um talento inegável que o levaram a se tornar uma referência. Foto: Reprodução de Youtube
-
Nascido em 2 de abril de 1977, o ator teuto-irlandês tem trajetória consolidada no cinema. Ele já protagonizou e participou de mais de trinta filmes, sendo indicado duas vezes ao Oscar, por '12 Anos de Escravidão' e 'Steve Jobs'. Além de seu talento, sua dedicação ao ofício e a capacidade de mergulhar profundamente em seus personagens o tornaram um dos intérpretes mais respeitados de sua geração. Foto: Reprodução de Youtube
-
-
A vida pessoal de Fassbender também chama atenção. Casado com a atriz sueca Alicia Vikander desde 2017, ele mantém um perfil discreto e longe dos holofotes. Foto: Instagram @aliciavikanderdaily
-
O casal se conheceu durante as filmagens de 'A Luz Entre Oceanos', e a química nas telas logo se transformou em romance. Eles oficializaram a união em uma cerimônia reservada na Espanha e, desde então, dividem a vida entre compromissos de trabalho e momentos de tranquilidade. Foto: Instagram @aliciavikanderdaily
-
A relação com Vikander também se fortaleceu ao longo dos anos, e embora ambos sejam extremamente reservados, são frequentemente vistos juntos em eventos importantes da indústria. Foto: Instagram @aliciavikanderdaily
-
-
Agora, embarquemos em uma viagem pelos momentos mais marcantes da carreira deste renomado ator, relembrando as atuações que o consagraram como um dos grandes nomes do cinema. Foto: Reprodução do Youtube Genny TaylorR
-
"Código Preto" é um thriller de espionagem dirigido por Steven Soderbergh, lançado em 13 de março de 2025. O filme acompanha os agentes de inteligência e cônjuges George (Michael Fassbender) e Kathryn Woodhouse (Cate Blanchett). Foto: Divulgação
-
Quando Kathryn é suspeita de traição nacional, George enfrenta o dilema de escolher entre a lealdade ao seu país ou ao seu casamento. Foto: Divulgação
-
-
O elenco também inclui Tom Burke, Naomie Harris e Pierce Brosnan. O filme recebeu aclamação da crítica, alcançando 92% de aprovação no Rotten Tomatoes. Foto: Divulgação
-
"Boneco de Neve", lançado em 2017, é um thriller baseado no best-seller de Jo Nesbø. Fassbender dá vida ao detetive Harry Hole, que investiga uma série de assassinatos brutais relacionados a um misterioso assassino que deixa bonecos de neve como assinatura. O filme recebeu críticas mistas, mas sua atuação foi destacada, especialmente pelo comprometimento com a complexidade do personagem. Foto: Divulgação
-
"Prometheus", dirigido por Ridley Scott em 2012, Ã© uma prequela da franquia "Alien". Fassbender interpreta o androide David, personagem que se tornou um dos mais icÃŽnicos da saga. O filme foi um sucesso de bilheteria e consolidou sua posiÃ§Ã£o como um dos grandes nomes da ficÃ§Ã£o cientÃfica. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
'O Assassino', lançado pela Netflix, traz Fassbender como um matador de aluguel meticuloso e frio, cuja vida muda após um erro fatal. Dirigido por David Fincher, o filme apresenta uma abordagem introspectiva e intensa sobre o protagonista, destacando a capacidade do ator de criar personagens complexos. Foto: Divulgação
-
"Quem Fizer Ganha" é um faroeste moderno que traz Fassbender no papel de um caçador de recompensas que guia um jovem escocês pelos Estados Unidos do século 19. O filme recebeu elogios por sua estética e pelo desempenho do ator, que incorporou com precisão o estilo dos clássicos do gênero, mas com uma abordagem contemporânea. Foto: Divulgação
-
"A Luz Entre Oceanos" é um drama romântico que mostra um casal lidando com dilemas morais após encontrar um bebê à deriva no mar. O filme trouxe uma atuação sensível de Fassbender e marcou o início de seu relacionamento com Alicia Vikander. Foto: Divulgação
-
-
"Alien: Covenant" é a sequência de "Prometheus" e traz Fassbender novamente como David, além de um novo androide, Walter. O filme não teve o mesmo impacto de seu antecessor, mas reafirmou a habilidade do ator em papéis de ficção científica. Foto: Divulgação
-
"Macbeth" adapta a obra de Shakespeare e tem Fassbender como o protagonista trágico, um general consumido pela ambição. Sua performance intensa e visceral foi amplamente elogiada e contribuiu para consolidá-lo como um ator capaz de transitar entre o cinema comercial e o de prestígio. Foto: Divulgação
-
"X-Men: Primeira Classe" apresentou Fassbender como Magneto, um dos vilões mais icônicos dos quadrinhos. Sua atuação trouxe profundidade ao personagem, tornando-o um dos destaques do filme e garantindo sua presença nas sequências da franquia. Foto: Divulgação
-
-
"Steve Jobs" contou a história do cofundador da Apple, interpretado por Fassbender. Sua performance foi tão impressionante que rendeu mais uma indicação ao Oscar, consolidando-o como um dos grandes atores de sua geração. Foto: - Divulgação
-
"Shame", dirigido por Steve McQueen, trouxe Fassbender no papel de um homem viciado em conjunção carnal. O filme recebeu aclamação da crítica e destacou sua coragem como ator, ao abordar um tema delicado com profundidade emocional e entrega total ao papel. Foto: - Divulgação
-
Com uma carreira repleta de personagens marcantes e atuações memoráveis, Michael Fassbender se consolidou como um dos talentos mais respeitados de sua geração. Seja no drama, na ação ou na ficção científica, ele continua a surpreender o público e a crítica com sua versatilidade. Foto: Instagram @aliciavikanderdaily
-
-
Seu futuro na indústria cinematográfica segue promissor, e os fãs aguardam ansiosos por seus próximos projetos. Além do cinema, seu envolvimento com o automobilismo mostra que Fassbender não se limita a uma única paixão, sempre buscando novos desafios e formas de expressão. Seu legado no cinema já está garantido, e sua trajetória ainda reserva muitas surpresas. Foto: Reprodução do Yotube Canal LaureJacquemin