Série sobre a família Kennedy terá Michael Fassbender no papel do patriarca

Nascido em 2 de abril de 1977, o ator teuto-irlandês tem trajetória consolidada no cinema. Ele já protagonizou e participou de mais de trinta filmes, sendo indicado duas vezes ao Oscar, por '12 Anos de Escravidão' e 'Steve Jobs'. Além de seu talento, sua dedicação ao ofício e a capacidade de mergulhar profundamente em seus personagens o tornaram um dos intérpretes mais respeitados de sua geração. Foto: Reprodução de Youtube