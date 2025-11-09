Intérprete de Roberto Carlos em cinebiografia do cantor é escolhido

Em 1996, no seu especial de fim de ano da TV Globo, o Rei revelou ao público que tinha mais um filho, Rafael Braga, fruto de curto relacionamento com a modelo Maria Lucila Torres nos anos 60. O Rei só soube da paternidade quando o filho já tinha 26 anos e, após teste de DNA, tornou o fato público. Na apresentação, cantaram juntos “As Curvas da Estrada de Santos”, um dos sucessos do artista. Foto: Divulgação