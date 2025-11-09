Aves, ocos e florestas: monitoramento de ninhos revela dinâmica na Mata Atlântica

O estudo mostrou que cavidades escavadas têm baixa adequação e são pouco reutilizadas por aves secundárias, ao contrário das cavidades naturais. Especialistas destacam que florestas maduras, com árvores grandes e decomposição lenta da madeira, são essenciais para a formação de ocos de qualidade, reforçando que silvicultura não substitui a complexidade ecológica de uma floresta nativa. Foto: Reprodução UFRGS