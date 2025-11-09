Imagens de satélite mostram o maior ‘caldeirão ácido’ da Terra

Wulingyuan (China) - Mais de 3 mil pilares de arenito, muitos com mais de 200 metros de altura, se erguem numa vasta extensão, como se tivessem sido esculpidos por gigantes. Duas pontes de pedra parecem flutuar entre pilares envoltos por névoa durante boa parte do tempo. Segundo os geólogos, há 300 milhões de anos esta região era um oceano. Foto: Ken Marshall - Flickr