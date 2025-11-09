Galeria
Imagens de satélite mostram o maior ‘caldeirão ácido’ da Terra
O lago é uma espécie de caldeirão ácido no planeta, com PH tão baixo que se assemelha ao chumbo usado em baterias de carros. Foto: Imagem de Iqbal Nuril Anwar por Pixabay
Esse lago emite gases sulfurosos que se inflamam com uma chama azulada que cria um cenário perturbador. Foto: CEphoto, Uwe Aranas - Wikimédia Commons
Na imagem feita do espaço também é possível ver, a sudoeste, o vulcão Gunung Raung, que tem 3,3 mil metros de altura e é um dos mais ativos em Java, a principal ilha da Indonésia. Foto: Copernicus Sentinel (2023), processado pela ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
O planeta Terra tem lugares que parecem de outro mundo. São formações geológicas com aspectos tão inusitados que inspiram ideias de vidas extraterrestres. Além do lago Kawah Ijan, veja outros lugares que chamam atenção. Foto: Sebadeval - site pixabay.com
Caño Cristalis (Colômbia) - Este incrível rio na Serrania de Macarena fica com 5 cores e a rosa é a mais destacada, provocada pela quantidade de Macarenia clavígera, planta endêmica da região. Foto: Reprodução TV
Gruta Azul (Croácia) - A caverna na Ilha de Bisevo tem um azul fantástico que reflete a entrada da luz em certos horários do dia. Parece irreal, mas é verdadeiro. E atrai milhares de turistas, fascinados pelo brilho da ilha paradisíaca do Mar Adriático. Foto: dronepicr wikimedia commons
The Wave (A Onda) (Estados Unidos) - Essa formação geológica de arenito fica numa região de penhascos e cânions no Arizona. O formato de onda do desenho se deve à erosão causada pela água e pelo vento. A administração do parque só permite 20 visitantes por dia. Foto: Reprodução site fériasdecinema.com
Depressão de Danakil (Etiópia) - Tem depósitos amarelos de sulfatos e vermelhos de óxido de ferro. O rio Awash, ao chegar lá, morre. Lugar mais quente do planeta, com magma de vulcão perto da superfície. Gêiseres de 90ºC expelem enxofre e sais de cloreto. O fóssil da Lucy, que viveu há 3,2 milhões de anos, foi encontrado na região. Foto: Reprodução do site siadazonadeconforto.com.br
Calçada dos Gigantes (Reino Unido) - Reúne cerca de 40 mil colunas poligonais de basalto, formadas pelo resfriamento da lava de um vulcão há 60 milhões de anos. Os trechos têm diferentes alturas, formando degraus, em alguns momentos desordenados, e em outros mais lineares. Os topos têm formato de favo de mel. Foto: Amboinn - site pixabay.com
Caverna de Gelo Kamchatka (Rússia) - Tem 1 km de extensão e fica perto do Vulcão Mutnovsky. A erosão é feita pelas águas de um rio. A incidência de luz solar em alguns trechos e a iluminação de sinalizadores dos visitantes intensificam o efeito, formando paisagens que parecem de outro planeta. Foto: Reprodução YouTube Eliezer Tymniak
Cape Raoul (Tasmânia) - O litoral tem colunas formadas por magma resfriado, que criam um aspecto inusitado à beira-mar. Foto: JERRYE & ROY KLOTZ MD -wikimedia commons
Rio Tinto (Espanha) - Por mais de 5 mil anos, o rio foi cercado por minas de cobre, prata e ouro, que provocaram a cor avermelhada da água - perigos por causa de sua elevada acidez. Cientistas acreditam que as bactérias no rio Tinto criam condições semelhantes à que existiria numa das luas de Júpiter. Foto: Antonio Camelo - Flickr
Pastagens de Puna (Peru) - Um deserto de terra rochosa onde curiosamente brota a yareta - uma planta que parece até brócolis gigantescos. A planta tem 3 mil anos e cresce em tufos densos que suportam até o peso de pessoas em cima. Foto: Reprodução do site cactusdekiev.com.va
Yellowstone (EUA) - O Parque Nacional ocupa uma área equivalente ao dobro do Distrito Federal do Brasil. São 500 gêiseres jorrando água e mais de 10 mil fontes hidrotermais, que dão um aspceto de fervura à paisagem, com cores exuberantes provocadas por bactérias. Foto: Jim Peaco Domínio Público
Salar de Uyuni (BolÃvia) - Maior e mais alto deserto de sal do mundo, se estende por 10.582 kmÂ² e fica a uma altitude de 3.656 metros, perto da Cordilheira dos Andes. Surgiu quando os lagos prÃ©-histÃ³ricos evaporaram e formaram uma espessa crosta salgada. Astronautas da Apollo 11 disseram que, do espaÃ§o, o salar parece atÃ© uma geleira. Foto: Anouchka Unel wikimedia commons
Caverna dos Cristais (México) - Localizada no norte do país, foi descoberta no ano de 2000 e tem cristais gigantes de selenite - o maior chega a 11 metros de comprimento. A caverna fica em solo calcário e o ambiente é tão quente (58ºC) que as pessoas só suportam ficar até 10 minutos lá dentro. Foto: Reprodução do site viayor.com
Baía de Toyama (Japão) - Uma luz azul é emitida da baía, fluindo de baixo da água. A lula vaga-lume é que produz esse espetáculo luminoso. Às vezes as ondas até levam esses animais até a praia. A luz que elas emitem é uma camuflagem para proteção. Foto: Reprodução do site baiadetoyama.com
Deadvlei (Namíbia) - Bacia de argila branca localizada no Parque Namib-Naukluft. Tem as maiores dunas do mundo. A Big Daddy alcança incríveis 400 metros de altura. A paisagem parece pintura porque, contrastando com a argila branca, ficam dunas em tom laranja, árvores espinho de camelo petrificadas e o céu de um azul bem vibrante. Foto: Reprodução YouTube Eliezer Tymniak
Wulingyuan (China) - Mais de 3 mil pilares de arenito, muitos com mais de 200 metros de altura, se erguem numa vasta extensão, como se tivessem sido esculpidos por gigantes. Duas pontes de pedra parecem flutuar entre pilares envoltos por névoa durante boa parte do tempo. Segundo os geólogos, há 300 milhões de anos esta região era um oceano. Foto: Ken Marshall - Flickr
Lençóis Maranhenses (Brasil) - Impressionante terreno formado por raro processo geológico que combina as maiores dunas do país com lagoas da água do rio Preguiças. O parque é uma unidade de conservação 156 mil hectares nos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro. Destaque para as lagoas Azul e a Lagoa Bonita. Foto: Brazilecotour - Flickr
Dunas Pintadas da Califórnia (EUA) - Ficam no Parque Nacional Vulcânico de Lassen e formam um campo de pedras-pomes multicoloridas, formadas pela oxidação de cinzas vulcânicas expelidas há centenas de anos. Uma grande trilha para caminhada leva ao topo do vulcão Cinder Cone de 200 metros de altura. Foto: Reprodução do site ncultura.pt
Tsingy de Bemahara (Madagascar) - Este planalto de calcário de 1.500 km² é formado por uma densa floresta, permeada por rochas pontiagudas, esculpidas pela erosão ao longo de milhares de anos, com picos que chegam a 100 metros de altura. Tem várias espécies de pássaros e lêmures característicos da região. Foto: Hubert Guyon - Flickr
Lago Natron (Tanzânia) - Lago salgado que coloração rosa por causa do grande volume de natrão, um mineral formado por carbono de sódio. O lugar é tóxico para a maioria dos animais e os seres humanos. Mas é um habitat de flamingos. Foto: Eleazar Gomez - Flickr
Geleira Vatnajökull (Islândia) - É o maior complexo de geleiras da Europa. São cerca de 30. Em alguns trechos, o gelo chega a ter 914 metros de altura. E, além de canais de gelo que já são, por si só, deslumbrantes, existem também cavernas de gelo com aspecto divino. Foto: Reprodução YouTube Incrível
Deserto Branco (Egito) - Rochas de calcário branco e cor de creme se espalham por uma área de 3 mil km² a sudoeste do Cairo e tem formas curiosas, como se fossem gigantescos cogumelos de giz. O deserto fica na depressão de Farafra. Um fino pó branco pode ficar suspenso por dias depois de uma tempestade de vento. Foto: Elias Rovielo - Flickr
Parque Nacional na Ilha de Baffin - Fica no território ártico de Nunavut, perto da Groenlândia, e a paisagem montanhosa, com quase 1 milhão de m², inclui picos pontiagudos nevados. Apenas 62 pessoas vivem na área, cujo acesso só é feito por avião fretado. Foto: Reprodução YouTube Eliezer Tymniak
Spotted Lake (Canadá) - O Lago Manchado ganha um visual que parece extraterrestre no verão, quando a água começa a evaporar. Bolinhas com manchas azuis, verdes e amarelas, provocadas pela concentração de diferentes minerais, se espalham por centenas de piscinas que se formam em toda a extensão. Foto: Chris van Edig - Flickr
Cavernas Glow Worm (Nova Zelândia) - Parecem mágicas. Elas têm um magnífico teto aparentemente estrelado, como se fosse a Via Láctea. Mas o efeito é causado por insetos que acendem a cauda para atrair presas. O lugar tambpem tem uma coleção impressionante de estalactites e estalagmites. Foto: Toribio Jesus Rivera - Flickr
Caverna da Flauta de Bambu (China) - Fica em Guangxi e seu nome vem da floresta vizinha, cujos bambus são usados na produção de flautas. Com mais de 180 milhões de anos, a caverna de calcário tem centenas de estalagmites e estalactites. Nas paredes há mais de 70 inscrições da época da Dinastia Ming (792 d.C.). A iluminação artificial colorida potencializa o ambiente de mistério. Foto: Leonardo - Flickr
Lago Baikal (Rússia) - É o mais profundo e mais antigo lago de água doce do mundo. Fica congelado de janeiro a maio. No verão, a água proveniente do degelo das montanhas da Sibéria é tão clara que dá pra ver até 40 metros de profundidade. Não há sais minerais neste lago. Foto: Lennon Schneideder - Flickr
Olho do Saara (Mauritânia) - Formação geológica que permaneceu oculta por milênios - só descoberta quando foi vista do espaço sideral. Segundo cientistas, deve ter se formado há 100 milhões de anos quando placas tectônicas dividiram continentes. A rocha derretida que subiu foi moldada por atividades vulcânicas e erosão. Foto: Naya - Wikimédia Commons
Deserto do Atacama (Chile) - Ã? o deserto mais seco do mundo, com uma paisagem que envolve picos rochosos, lagos salgados e dunas. Em algumas partes, nÃ£o chove hÃ¡ 500 anos. Sem Ã¡gua e nutrientes no solo, nÃ£o hÃ¡ plantas. As temperaturas sÃ£o extremas: 0ÂºC de dia e 40ÂºC Ã noite. Foto: Lennon Schneider Franca - Flickr
Staffa (EscÃ³cia) -Ilha habitada por aves marinhas e focas, que tem enormes paredes rochosas, formadas hÃ¡ milhÃµes de anos, resultantes de erupÃ§Ãµes vulcÃ¢nicas. Destaque para a boca da caverna de Fingal. Puro mistÃ©rio. Foto: Hartmut Josi BennÃ¶hr wikimedia commons
Fly Geyser (Estados Unidos ) - Montes em tons vibrantes de vermelho e verde jorram água fervente para o alto. A paisagem que parece pintada à mão surgiu por acidente, quando um projeto de perfuração de poço fracassou, liberando minerais que, associados à ação de algas, resultaram na coloração única do lugar. Foto: Reprodução YouTube Eliezer Tymniak
